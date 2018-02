Zagrebački Crveni križ sutra dijeli kape, rukavice i šalove za beskućnike

Foto: Pixsell/Borna Filic

HRVATSKI Crveni križ osigurao je za beskućnike ruksake koji sadržavaju kape, rukavice, šalove, ručnike, higijenske setove, kabanice i deke, a podjela će biti sutra, 27. veljače, u prihvatilištu Velika Kosnica s početkom u 10 sati, priopćeno je iz HCK-a.



Hrvatski Crveni križ poziva sve one koji se nemaju kamo skloniti od zime da se jave najbližem društvu Crvenoga križa koje će im pomoći pronaći smještaj. Također, pozivaju i sve ljude koji uoče osobe bez odgovarajućeg smještaja da se jave najbližem Crvenome križu. Društva Crvenoga križa diljem Hrvatske spremna su tijekom vala hladnoće beskućnicima osigurati privremeni smještaj, stoji u priopćenju iz HCK-a.



Iznimno niske temperature



Posljednjih nekoliko dana zbog iznimno niskih temperatura raste broj beskućnika koji dolaze u prihvatilišta HCK-a. U najvećem prihvatilištu u Velikoj Kosnici trenutno se nalazi 120 soba. To zagrebačko prihvatilište može osigurati ležajeve za 150 osoba, ali u slučaju veće potrebe moći će primiti 200 osoba, poručuju iz HCK-a.U pulskom prihvatilištu trenutno je smješteno 12 osoba, ali očekuje se da će broj rasti zbog čega je osigurano deset dodatnih ležajeva. Dubrovačko prihvatilište trenutno broji 35 korisnika, a toliko ih može i primiti. Ipak, bude li potrebe, i ondje će se povećati broj ležajeva, najavljuju iz HCK-a.Ističu kako su uz navedena prihvatilišta i sva društva Crvenoga križa diljem Hrvatske u stanju pripravnosti i, ako bude bilo potrebe, moći će osigurati smještaj za one bez doma, kao i za one koji žive u neodgovarajućim uvjetima.