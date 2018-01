Zagrebački zubar zlostavljao curicu, izvlačio se da je branitelj. "Kažnjen" je dobrotvornim radom

Ilustracija: Pixsell/Marko Prpić

OTAC i majka iz Zagreba od susjede su doznali što njihov obiteljski stomatolog radi s 13-godišnjom kćeri u jednom od obližnjih parkova. Susjeda je, naime, svjedočila sceni bludnih radnji koje je pohotni stomatolog obavljao nad djetetom i to u više navrata, piše Slobodna Dalmacija

Susjeda je sve prijavila roditeljima, a oni su se obratili tadašnjoj dječjoj pravobraniteljici Ivani Milas Klarić. Izmanipulirana djevojčica u početnom iskazu pred policijom sve je negirala.

Roditelji su se za pomoć obratili i udruzi "Lavice" - za pomoć i zaštitu žrtava pedofila, kazali su roditelji. Oni su se odlučili ispričati svoje iskustvo kako bi drugi roditelji i njihova djeca doznali kakav ih mukotrpan put i borba sa sustavom čekaju nakon što se suoče s najgorom noćnom morom koja se može dogoditi njihovom djetetu.

Imena i svi podaci poznati su redakciji Slobodne Dalmacije, no zbog zaštite malodobnog djeteta, kao i činjenice da se neki postupci još vode, sudionici ostaju anonimni. Obiteljski stomatolog u vrijeme kad je seksualno zlostavljao djevojčicu imao je 46 godina. Osim toga, bio je susjed djevojčice koju je napao.

Zlostavljao je dijete u nekoliko navrata

Zlostavljanje se događalo u, kako je susjeda djevojčice potvrdila, nekoliko navrata u razdoblju od 14. listopada do 1. prosinca 2015. godine.

Nakon što je susjeda ispričala roditeljima što je vidjela, oni su sve prijavili policiji. Pohotni stomatolog priveden je tek nakon što su roditelji prijavi priložili kćerkin mobitel s inkriminirajućim porukama i snimkama koje joj je pohotnik slao.

Priveden je i ispitivan 7. i 8. prosinca 2015. godine. U istražnom zatvoru je boravio od 18. siječnja do 9. ožujka 2016., kada mu je izrečena nepravomoćna presuda.

Sud je utvrdio da je, iako je znao da dijete nema navršenih 15 godina, u cilju zadovoljenja svog spolnog nagona, djevojčicu osnovnoškolske dobi u parku i u svome stanu ljubio u usta, dirao po stražnjici i grudima i na mobitel joj poslao sliku svog spolovila. Djetetu mlađem od 15 godina prikazao je posredstvom računalnog sustava sliku pornografskog sadržaja, čime je počinio ukupno tri kaznena djela.

Stambeni kredit olakotna okolnost na sudu

Za roditelje je nastupio šok jer je seksualni predator za počinjena nedjela nad njihovom djevojčicom osuđen tek na jedinstvenu kaznu zatvora od godine dana koja je zamijenjena radom za opće dobro u trajanju od dva sata dnevno za jedan dan zatvora.

Stomatologu je, kako je napisano u objašnjenju presude, sud olakotnim okolnostima uzeo činjenicu da ima bolesne roditelje za koje se nema tko brinuti ali i "da ima stambeni kredit od kojega je kupio stan u kojem živi pa bi gubitkom posla ostao i bez stana".

Pozivao se na to da je hrvatski branitelj

Stomatolog se tijekom suđenja pozivao i na to da je hrvatski branitelj. Priznao je ono što mu se stavljalo na teret.

S obzirom na to, sud je naveo kako daljnji dokazni postupak nije proveden nego su samo "izvršili uvid i pročitali priloženu dokumentaciju i dokaze u spisu" ignorirajući, prema mišljenju roditelja, puno jače dokaze poput priložene fotodokumentacije sa SMS porukama, iskaz djevojčice i svjedoka koji su teretili stomatologa te brojne druge dokaze.

Čitavo vrijeme radio na svojem radnom mjestu

Roditelji su, osim malom kaznom, ostali zapanjeni i činjenicom da je čitavo vrijeme nakon puštanja iz istražnog zatvora te u međuvremenu izrečene pravomoćne presude, pedofil sve do početka ove godine normalno radio na svojem radnom mjestu u jednom zagrebačkom domu zdravlja.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

U vrijeme dok je bio u istražnom zatvoru, koristio je slobodne dane i godišnji odmor tako da je "sve ostalo obavijeno velom tajne", kažu roditelji. Ogorčeni, od početka kucaju na vrata institucija, a nakon nepravomoćne presude u ožujku 2016., javljaju je dječjoj pravobraniteljici sa zamolbom da pomogne njihovoj kćeri drugim potencijalnim žrtvama te da se cijeli slučaj preispita. Upozoravaju na čitav niz "rupa" u nepravomoćnoj presudi.

U presudi se ne navodi da je djetetu davao alkohol

"Kako je sud mogao zaključiti da su bludne radnje učinjene samo jednom, i to "neutvrđenog dana", usprkos svjedocima i iskazima kćeri da su se dogodili više puta? U istražnom postupku utvrđen je niz inkriminirajućih poruka i snimaka na mobitelu koje su tajanstveno nestale do suđenja, a nad kojima su se sablažnjavali čak i policijski inspektori u Heinzelovoj. U istrazi je utvrđeno da je stomatolog našoj kćeri davao alkohol, što je kažnjivo zakonom, a u presudi je to prešućeno. Zabrinjavajuće je i da je dva puta dobio zabranu pristupa našoj kćeri, a da mi o tome nismo ni obaviješteni", kažu roditelji.

Kritike su uputili i na DORH koji ih nije pravodobno obavijestio o presudi pa su praktički bili prepušteni sami sebi. Iako se nadležno općinsko državno odvjetništvo, koje je po službenoj dužnosti zastupalo njihovu kćer, žalilo na nepravomoćnu presudu, ona je tri mjeseca kasnije postala pravomoćna i to u istom obliku.

Institucije nisu imale pojma o pravomoćnoj presudi

Pravomoćno osuđeni pedofil stomatolog je nastavio s radom u domu zdravlja, uključujući i rad s djecom. Roditelje je šokirala i činjenica da, godinu dana nakon izricanja pravomoćne presude, dječja pravobraniteljica, nadležna Hrvatska komora dentalne medicine, dom zdravlja nisu pojma imali da je stomatolog pravomoćno osuđen za pedofiliju.

"To je bila dužnost suda ili Ministarstva pravosuđa da obavijesti te institucije, ali oni to nisu učinili. Tek u srpnju prošle godine Časni sud Hrvatske komore dentalne medicine privremeno je na šest mjeseci zabranio stomatologu obavljanje stomatološke djelatnosti, no on se žalio na tu odluku. U studenome prošle godine Časni sud drugog stupnja Komore njegovu je žalbu odbio i potvrdio zabranu rada na šest mjeseci. Međutim, kada sam otišao do njegove ordinacije, on je radio, i to sve do početka ove godine. Ne znamo kada ta zabrana stupa na snagu jer smo na njegovim vratima najprije zatekli obavijest da je na godišnjem odmoru od 2. 1. do 12. 1. 2018., a onda je promijenjeno da ga nema do 4. 1. i da ga mijenjaju drugi liječnici. Sada više ne znamo gdje je, međutim čujemo da je sada odlučio tužiti Komoru zbog izrečene zabrane rada", kazao je otac djevojčice.

Djevojčica prošla traumu i u školi

"Kakvu to poruku šaljemo drugoj djeci žrtvama pedofila? Moje je dijete iskoristio njezin liječnik, prošla je mučne situacije u svojoj školi kada se cijeli slučaj otkrio. Tražili smo pomoć u Poliklinici za zaštitu djece, išla je na terapije psihologu i psihijatru. Sada je bolje, ide u srednju školu, ali pitanje je kada će sva ta trauma opet isplivati", pita se majka djevojčice.

"Svoju kćer uspjeli smo spasiti zahvaljujući građanskoj hrabrosti i upornosti. Ako je netko pedofil i ako je bolestan, neka ide na liječenje, a ako je zdrav, neka ide u zatvor. Kakav rad za opće dobro, nevjerojatno! Dragovoljac sam Domovinskog rata i sada je moja misija dragovoljno stati u obranu one najranjivije populacije u Hrvatskoj, a to su djeca. Ma koliko god nam institucije otežavale u tome", dodaje otac djevojčice, žrtva pedofila.

Dom zdravlja upravo pokrenuo postupak otkazivanja ugovora o radu

Iz doma zdravlja u kojemu je seksualni predator radio doznaje se kako je protiv njega upravo pokrenut postupak otkazivanja ugovora o radu.

"Naš dom zdravlja zaprimio je 27. prosinca 2017. od Hrvatske komore dentalne medicine obavijest o odlukama Časnog suda prvog i drugog stupnja u postupku vođenom protiv stomatologa i obavijest o pravomoćnoj sudskoj presudi te smo tek tada saznali da je on pravomoćno proglašen krivim za tri kaznena djela: spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina i upoznavanja djece s pornografijom. Sukladno odlukama navedenih nadležnih tijela (Kazneni sud, strukovna komora), u domu zdravlja odmah su pokrenuti i u tijeku su odgovarajući postupci za rješavanje njegova radnopravnog statusa, odnosno otkazivanje ugovora o radu", piše u odgovoru ravnateljice doma zdravlja u kojemu je stomatolog radio.

Hrvatska komora dentalne medicine navodi kako su uz ovaj predmet imali izvrsnu komunikaciju s pravosudnim i ostalim tijelima. U odgovoru Dejana Elveđija, voditelja Ureda za strukovne razrede Komore, stoji i da je navedeni predmet u postupku pred tijelima Upravnog suda u Zagrebu te da ostala pitanja vezana uz ovaj slučaj nisu u mogućnosti komentirati. Jednako tako, nisu u mogućnosti komentirati ni odluke koje su u nadležnosti Časnog suda.

U postupku učinjen niz propusta

Udruga "Lavice" komentirala je slučaj riječima da je u njemu učinjen niz propusta. "U ovome je slučaju učinjeno niz propusta, a nečuveno je da roditelji djece koje su žrtve pedofila i koje po službenoj dužnosti zastupa DORH često, ne samo u ovom slučaju, uopće nisu obaviješteni o ishodima presuda. Pozdravljamo izmjene Kaznenog zakona prema kojima ubuduće više neće biti zastare za progon pedofila; osuđenim pedofilima zabranit će se obavljanje djelatnosti i dužnosti u kojima se dolazi u neposredni kontakt s djecom, a naložit će se i obvezna provjera u registru pedofila iz kojega imena više neće biti brisana nego ostaju trajna", kazala je Anita Papa, predsjednica udruge "Lavice".