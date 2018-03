Zagrebački župnik optužuje nevjernike: Prijete nam kalašnjikovim

Foto: Facebook/Pixsell/Tomislav Miletic



NA VELIKU srijedu, grupa od oko 600 vjernika iz zagrebačke župe B.D. Marije Pomoćnice hodala je Knežijom i molila pobožnost križnog puta.



Međutim, kako kaže župnik don Ivan Šibalić, preko Facebooka su od grupe Ateisti i agnostici doživjeli psovke, pozive na nasilje i mržnju.



"Skidanje kalašnjikova"



"Događaj je bio uredno prijavljen policiji. No, veći broj građana okupljenih u otvorenu Facebook grupu Ateisti i agnostici Hrvatske pokazao je ogromnu mržnju i počeo poticati na nasilje. Osim psovki i vulgarnosti, vrlo opasni su bili poziv na skidanje kalašnjikova s tavana, poziv na zalijevanje vjernika vrelim uljem, vrelom vodom, na gađanje krumpirima.



Popis strašnih prijetnji je žalosno dug, no nije nimalo bezazlen. O ozbiljnosti situacije svjedoči činjenica da je na jednom mjestu doista došlo do incidenta jer je netko iz svoga stana na ulicu doista izlio hladnu vodu. Informaciju o točnom mjestu incidenta će policija po uskoro dobiti. Srećom, ovaj puta na sudionike nitko nije zapucao zračnicom, ili kalašnjikovim. Ovaj puta nije poletjelo vrelo ulje, urin u balonima ili krumpiri. Ovaj puta nije nitko na sudionike pustio netom kastrirane pit bulove. No, što možemo očekivati dogodine? Tragedija bi bila tim strašnija što je u samoj pobožnosti sudjelovalo i dosta roditelja s malom djecom, školske i predškolske dobi", govori svećenik.



"Strašan je ovaj nastavak poticanja na nasilje i mržnju na Knežiji. Očekujemo da će pravna država i ovaj puta funkcionirati. Kao što je ispravno sankcionirala kod vjeroučitelja u školi, nadamo se da će ovaj puta sankcionirati sve involvirane u ovaj nemili val mržnje i poticanja na nasilje u kvartu Knežija", dodaje don Šibalić.Otišli smo na stranice grupe i pogledali sporne komentare.