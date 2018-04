Zagrepčanin zgrožen jer se nitko nije zaustavio: "Pizde sebične, krvavo je na cesti moglo ležati i vaše dijete"

Foto: 123RF/Facebook

STATUS Zagrepčanina širi se Fejsom. Zgrožen je jer se nitko nije zaustavio na cesti na kojoj je ležala krvava djevojka. On i mladić s Audijem jedini su koji su stali i pozvali pomoć.

Njegov status prenosimo u cijelosti:

"Gdje je nestala čovječnost?

Ljudi!!

Gdje ste nestali?

Gdje je nestala čovječnost, moral i apatija?

Pa koji vam je kurac? Halo!!!!!!

Jutros u 6:40 na Slanovečkoj na putu na posao penjao sam se s autom uz brijeg . U susret mi je prošlo 5-6 auta. Na polovici brijega uz samu cestu leži djevojka stara nekih 18 godina. Krvavog nagnječenog lica. Pomokrena i ispovraćana. Pothlađena....

Zaustavljam auto nasred ceste, palim 4 žmigavca i idem vidjeti šta je sa curom. Ne zna gdje je, ne zna tko je.... Auti prolaze. Brišem joj krv s lica. Stavljam ju u bočni položaj i zovem 112. Šalju policiju i hitnu. Hitna me zove i traže iscrpne podatke o stanju djevojke koja i dalje polusvijesna I nezna za ništa oko sebe..... Auti prolaze. Pokušavam I dalje komunicirati sa curom..... No ništa...... Auti prolaze..... Vani je 3 stupnja..... hladno je... Auti prolaze, a prolaze i minute...... Prolaze i auti njih već i preko 20-tak. Zaustavlja se dečko s plavim Audijem. Nudi pomoć...... I on želi zvati hitnu, no kažem mu da je hitna na putu. Pravi mi društvo i pokušavamo uspostaviti kontakt s curom...... Bezuspješno... Nakon 25 minuta dolaze hitna i policija. Prolaze auti. Djevojka polako dolazi sebi.

Izgleda jako loše. Lice umrljano krvlju, razbijena arkada, plave oteklinu, ispovračana dezorijentirana. Policija uzima moje podatke, a djelatnici hitne pomoći obrađuju curu. Auti prolaze. Nadam se da će cura biti dobro i da će netko saznati što joj se dogodilo.

JEBEM sve po spisku svima vama koji ste prije mene prošli ulicom

Ali.... JEBEM sve po spisku svima vama koji ste prije mene prošli ulicom i niste se zaustavili i pomogli djevojci, jer prema stanju istekle krvi na asfaltu dugo je tu ležala. Jebem i vas koji ste prolazili pokraj mene i cure i okrenuli glavu

Pizde sebične.

To je moglo biti i vaše djete!

Mogla je biti vaša susjeda ili rođakinja .

Mogao je biti netko vama drag i poznat. Gdje vam je ljudskost ? I ja sam žurio na posao i da..... zakasnio sam i drago mi je što sam zakasnio jer je netko treba pomoć!

Sram vas bilo i ne vjerujem da u vlastitom kvartu imam ljude kojima sam okružen koji ne mare....... koji se žure ...... Koje boli kurac za druge..... Nadam se da će se neki prepoznati..... I barem malo posramiti.

Fala dečku s Audijem što je stao,

jer mu je STALO."