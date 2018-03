Zagrepčanki stigla ovrha iz 1997. S kamatama.

Foto:Čitateljica Indexa/Google Street View



ZAGREPČANKI je stigla ovrha iz 1997. godine. Odnosno, na njenu kućnu adresu stigla je omotnica s rješenjem o ovrsi iz 1999. godine, koje je predano Općinskom sudu u Zagrebu 1997. godine.



Ovrhovoditelj je Fond Grada Zagreba za vodoprivredu, promet, stambeno i komunalno gospodarstvo, a ovrha je pokrenuta zbog duga od 252,51 kune.



Ovrha s kamatama



Na ovu ovrhu Općinski sud još je nabio zatezne kamate. Kamate na glavnicu teku od dana kada je zakupnina koja je predmet ovrhe dospjela na naplatu pa sve do isplate. Laički, Zagrepčanka više ne mora platiti osnovni iznos zateznih kamata, nego nagomilanu svotu od 1997. do danas.



Također, mora platiti i zatezne kamate na troškove postupka. U trenutku predaje rješenja o ovrsi, 9. lipnja 1997., trošak postupka iznosio je 115 kuna.











Zbog čega šalju ljudima ovrhe nakon 20 godina?



S obzirom na to da Fond Grada Zagreba za vodoprivredu, promet, stambeno i komunalno gospodarstvo odavno ne postoji, poslali smo upite Gradu Zagrebu i Općinskom sudu. Zanimalo nas je tko je danas zadužen za poslove koje je obavljao Fond te zbog čega ljudima šalju ovrhe nakon više od 20 godina. Također, zanimalo nas je zbog čega je sudu trebalo više od 20 godina za slanje rješenja o ovrsi.



Sud nam je odgovorio sljedeći dan, kratko poručivši kako nisu u mogućnosti odgovoriti na naš upit. Uputili su nas na odredbe Zakona i Pravilnika o pravu na pristup informacijama koji zabranjuju komentiranje.



Povijest Fonda bez konkretnog odgovora



Grad Zagreb, s druge strane, poslao nam je opširan odgovor. Razjasnili su nam cijelu povijest navedenog Fonda, ali bez ikakvog konkretnog odgovora."Stambeno poduzeće Stanoinvest, Savska cesta 1, Zagreb, koje je osnovano Osnovnim zakonom o privrednom poslovanju stambenim zgradama u društvenom vlasništvu gospodarilo je fondom u društvenom vlasništvu od 01.01.1966. do 31.12.1975. (između ostalog i zaključivalo ugovore o korištenju stana s nositeljima stanarskog prava, članak 29. navedenog Zakona).Stupanjem na snagu Zakona o stambenim odnosima (NN RH br. 52/74) Stanoinvest je prestao postojati te su člankom 15. istog Zakona formirani SIZ-ovi stanovanja (samoupravne interesne zajednice) za područja općina na koje je preneseno pravo upravljanja Fondom stambenih zgrada u društvenom vlasništvu.Sukladno članku 16. Odluke o osnivanju i organiziranju Fonda Grada Zagreba za vodoprivredu, promet, stambeno i komunalno gospodarstvo SIZ-ovi stanovanja prestaju djelovati 31.12.1990., te sva prava i obveze prelaze na spomenuti Fond.Nadalje, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Zagreba navedeni Fond prestaje postojati a poslove preuzima nekadašnji Gradski ured za izgradnju Grada odnosno sadašnji Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada i Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet (nadležan za naplatu komunalne naknade, komunalnog doprinosa, spomeničke rente, itd.).Operativne poslove naplate te knjigovodstvenu evidenciju navedenih tražbina za Grad Zagreb obavlja društvo Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Savska 1, Zagreb, temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji te predlažemo sa navedenim upitima također se obratiti istima.Zaključno napominjemo da Grad Zagreb nije nadležan za očitovanje glede razloga zbog kojih sudovi nakon 20 godina šalju dužnicima rješenja o ovrsi", stoji u odgovoru Grada koji potpisuje pročelnik Damir Lasić.Grad Zagreb nas je uputio na Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo pa smo se s istim pitanjima obratili i njima. Oni su nas, pak, vratili na sud koji nam je odbio dati informacije."GSKG d.o.o. nije pravni slijednik Fonda te samo obavlja administrativne poslove i vodi knjigovodstvenu evidenciju, ali ne vodi postupke prisilne naplate.Prema našim saznanjima, o predmetnim Vam se već očitovao Grad Zagreb, a dodatno pojašnjenje trebate zatražiti od Općinskog građanskog suda u Zagrebu", stoji u odgovoru Gradskog stambenog komunalnog gospodarstva.