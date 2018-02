Zašto država proizvodi radijatore (i na tome godinama gubi naše milijune)?

Foto: Lipovica.hr

TVORNICA radijatora Lipovica prošle godine imala je gubitak od čak 47,15 milijuna kuna. Lipovica već više godina gomila gubitke, a inače, radi se o tvrtki u državnom vlasništvu.



Država, prema analizi Instituta za javne financije, u svom vlasništvu ili suvlasništvu ima oko 1500 tvrtki koje se bave svime i svačime - od proizvodnje pekmeza i juha, do u ovom primjeru radijatora. Uglavnom gomilaju gubitke i pitanje je zašto uopće država drži sve to vlasništvo i koji je javni interes da država ima sve te tvrtke.



Državna tvrtka godinama gomila gubitke



Lipovica koja zapošljava 173 radnika, a u njoj rade i zatvorenici - trenutno njih pet - 2016. godine imala je prihode od 51,2 milijuna kuna, i kao što smo već spomenuli, gubitak od preko 47 milijuna kuna. Godinama već posluju s negativnim rezultatom, pa su tako godinu ranije, 2015., imali minus od 4,4 milijuna kuna. 2014. on je iznosio 6,36 milijuna, 2013. 4,81 milijuna itd.



Upitali smo upravu Lipovice, odnosno njezinog direktora Vladimira Fresla, kako je došlo do tako velikog skoka gubitaka. Kaže da je napravljena revalorizacije vrijednosti poduzeća, jer procjena nije napravljena od 2002. godine, kada je ono izdvojeno iz sustava kaznionice u Lipovici.

Prihodi i gubitak Lipovice (Izvor: Poslovna.hr)





"Uzrok gubitka u 2016. godini od 47,15 milijuna kuna je zbog revalorizacije vrijednosti poduzeća koja je napravljena u 2016. godini, a ne iz poslovnih razloga. Dugi niz godina nije napravljena procjena vrijednosti poduzeća, odnosno od 2002. godine kada je bilo odvajanje Proizvodnje radijatora od tadašnje kaznionice u novostvoreno poduzeće Lipovica d.o.o.", stoji u odgovoru Fresla.



Uprava: Zbog smanjenja prodaje smo u gubicima, kad poraste prodaja, bit ćemo u dobicima



Zanimljiv odgovor dobili smo na pitanje zašto Lipovica godinama posluje s gubitkom.



"Poduzeće Lipovica d.o.o. posluje s gubitkom zbog smanjenja prodaje aluminijskih radijatora. Pozitivni rezultat će se ostvariti povećanjem prodaje aluminijskih radijatora i ostalih aluminijskih odljevaka za različite kupce", odgovorio nam je Fresl.Plaća direktora Lipovice iznosi oko 19.500 kuna neto.Kapital Lipovice u razdoblju od 2012. do 2016. smanjen je za oko 60 milijuna kuna - s 102,3 na 42,1 milijuna, tako da, ako nastave tim tempom, za koju godinu mogli bi "pojesti" sav kapital tvrtke, a nama ne preostaje ništa drugo nego da čekamo da jednog dana poraste prodaja radijatora, ako do tada ne završe u stečaju.Ministarstvo državne imovine kaže da su u dva navrata pokušali naći kupca za Lipovicu, no nije se javio kupac koji bi bio spreman dati obvezujuću ponudu. Sada je u planu dokapitalizacija, za koju se porezni obveznici mogu nadati da neće biti provedena javnim novcem jer, ako ga do sada nisu uspjeli prodati, teško da će i u dokapitalizaciji biti navala na ovaj komadić "obiteljskog srebra", kako neki vole nazivati propale državne firme."Poslovni udjel Društva ponuđen je na prodaju u dva navrata, prvotno u listopadu 2014. godine te u listopadu 2015. godine, a sve sukladno odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH. Nažalost, iako je u prvom krugu iskazan interes za kupnju Društva, u drugom krugu ni na jednom natječaju nije zaprimljena obvezujuća ponuda za kupnju. U narednom razdoblju razmotriti će se restrukturiranje Društva kroz model dokapitalizacije. Cilj provedbe restrukturiranja je u konačnici i pokušaj pronalaska strateškog partnera putem dokapitalizacije. Na taj način bi nakon provedene dokapitalizacije, Društvo indirektno bilo privatizirano", stoji u odgovoru Ministarstva državne imovine.

Raste broj državnih tvrtki



Usprkos općeraširenom mišljenju da je privatizacija državne imovine u zamahu, podaci Instituta za javne financije pokazuju da se broj državnih tvrtki zapravo povećava, čime hrvatska ekonomija lagano plovi u smjeru Sjeverne Koreje, a ne bogatih zapadnih zemalja, u kojima država možda ima kontrolu u nekoliko stvarno strateških tvrtki, ali sasvim sigurno ne proizvodi pekmeze ili radijatore. Kako se kreću te brojke, možete vidjeti u donjoj tablici.