Zašto plaćate pretplatu HRT-u? Da mogu zbrinuti stare uhljebe i zaposliti nove

Foto: Index/Pixsell/Robert Anić



ZAŠTO su hrvatski građani prisiljeni plaćati 80 kuna mjesečno HRT-u, javnoj televiziji koju malo tko gleda? Nedavno objavljena vijest o stotinama otpremnina koje bi trebali dobiti zaposlenici HRT-a još je jedan argument za tezu da je HRT rupa bez dna koja služi uhljebljivanju podobnih kadrova.



>> Ljudi masovno bježe s HRT-a, navalili na otpremnine



Podsjetimo, HRT je nedavno pozvao sve zainteresirane zaposlenike da se informiraju o mogućnosti odlasku s Prisavlja uz (bogate) otpremnine. Interes zaposlenika je bio, blago rečeno, ogroman.



Kako je doznao Index, broj zaposlenika koji uz otpremninu žele napustiti Prisavlje veći je od 500. Ako u obzir uzmemo da je zaposlenicima koji imaju pet do nepunih deset godina staža ponuđena najniža otpremnina u vrijednosti od 100 tisuća kuna, jednostavna računica govori da se u konačnici radi o enormno velikoj svoti novca.



Razbacivanje milijunima na HRT-u zovu "racionalizacijom troškova poslovanja"



Otkud taj novac HRT-u? Pa to je barem jasno - HRT se dobrim dijelom financira prisilnim prikupljanjem pretplate iz džepova građana. Imate mobitel, laptop ili auto-radio? Morate mjesečno platiti 80 kuna, neovisno o tome gledate li HTV i slušate li neki od programa Hrvatskog radija.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Da se na HRT-u razbacuju tuđim novcem kao da su ga sami zaradili krvavim radom, pokazuje i činjenica da na Prisavlju takav potez opravdavaju, vjerovali ili ne, "racionalizacijom troškova poslovanja".Javna radiotelevizija će, uzmemo li u obzir konzervativnu računicu prema kojoj bi 500 zaposlenika dobila otpremnine po 100,000 kuna, potrošiti 50 milijuna kuna samo na otpremnine onima koji žele otići. I to zovu - racionalizacijom troškova poslovanja. Ako ne možete zamisliti koja bi to tvrtka iz realnog sektora rješavanje 500 radnika po cijeni od 50 milijuna kuna nazvala "racionalizacijom troškova poslovanja", niste jedini.Da stvar bude još gora, tu govorimo "samo" o milijunskom trošku za 500-tinjak ljudi koji žele napustiti HRT. S obzirom na to da je u 2016. godini na HRT-u bilo zaposleno oko 2800 ljudi, jasno je da će HRT morati zaposliti još ljudi kako bi nadoknadio odlazak 500-tinjak zaposlenika.Ako do novih zapošljavanja neće doći, onda to znači da HRT može funkcionirati jednako (loše) kao i dosad s 500 ljudi manje, a u tom slučaju se nameće pitanje - zbog čega je na HRT-u dosad uopće bilo zaposleno toliko ljudi?Sukus priče je jednostavan - HRT vam prisilno svakog mjeseca uzima novac kako bi isplatio stare uhljebe i na njihova mjesta zaposlio nove. Ako ne želite platiti, budite bez brige - HRT ima rješenje i za to. Naime, HRT je nedavno objavio kako će zaposliti desetke novih uhljeba čiji će posao biti - utjerivanje neplaćenih pretplata kroz ovrhe.U situaciji u kojoj je u Hrvatskoj 300.000 kućanstava već godinama blokirano zbog neplaćanja raznih računa, HRT aktivno pridonosi povećanju bijede u Hrvatskoj. I to je sve što morate znati o "javnoj televiziji".