Zašto ste pobjegli iz Hrvatske?

MASOVNO iseljavanje iz Hrvatske je već neko vrijeme tema broj jedan u Hrvatskoj. No zanimljivo je uočiti da mnoge institucije, od predsjednice preko sindikata pa sve do Katoličke crkve, za iseljavanje imaju svoje "objašnjenje", odnosno kroz priču o iseljavanju mladih guraju svoju agendu.



Naime, demografska katastrofa koja iz godine u godinu sve teže pogađa Hrvatsku, a naročito njezin siromašni istok, tumači se na najrazličitije načine.



Sindikati: Kriva je niska cijena rada



Sindikati tako za masovni bijeg mladih iz Hrvatske krive nisku cijenu rada, opće društveno beznađe i rad na određeno vrijeme.



"Najveći dio ljudi koji se iseljavaju iz Hrvatske jasno izražavaju da odlaze zbog niskih primanja, potom zbog nesigurnih oblika rada, a tek na kraju im je obrazloženje da nema dovoljno posla", ustvrdio je nedavno Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.



Poduzetnici i poslodavci: Ljudi bježe zbog visokih poreza i troška poslovanja



Poslodavci i poduzetnici, za razliku od sindikata, glavne razloge iseljavanje vide u izostanku strukturnih reformi i visokoj cijeni poslovanja u Hrvatskoj, što uključuje i (pre)visoke poreze.



Predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca Gordana Deranja tako je početkom prosinca 2017. apelirala na vladu, ali i sve druge političke i društvene aktere, da pokrenu i podrže reforme kako bi se omogućio veći gospodarski rast, a time i rast standarda te zaustavljanje iseljavanja.



"Trošak poslovanja u Hrvatskoj je jednostavno previsok. Poslovanje otežavaju neprohodna administracija, neučinkovita javna uprava, stalne izmjene zakona i uvjeta, sporo pravosuđe i neujednačene sudske prakse… U takvim uvjetima jako je teško biti konkurentan. Naša inozemna konkurencija ima bitno bolje startne pozicije, a tržišna utakmica je sve oštrija. Zato treba biti jasno svima – do većih plaća vode reforme i promjene. Ako sve ostaje isto kao što je sada neće biti ni većih plaća, ni nužnih ulaganja u razvoj poslovanja, ni novih investicija, ni novih radnih mjesta. Ako promjena i dalje neće biti, ljudi će odlaziti još masovnije", upozorila je predsjednica HUP-a.



Kolinda: Ljudi odlaze zbog zatvaranja poštanskih ureda i sudova



Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je u jednom od svojih posljednjih istupa na temu iseljavanja mladih i demografske propasti iznijela prilično originalno objašnjenje za taj trend.



Naime, Kolinda je sredinom prosinca boravila u Koprivničko-križevačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, gdje je okrivila državne institucije i javne tvrtke koje su na tom području ugasile svoje filijale. Konkretno, predsjednica misli da se mladi, između ostalog, iseljavaju zbog zatvaranja sudova i poštanskih ureda.



"Zatvaranje ispostava sudova i poštanskih ureda također pridonosi iseljavanju ljudi iz tih dviju županija", ustvrdila je Kolinda.





Mjesec dana prije toga predsjednica je, govoreći o iseljavanju, rekla: "Vani je život komotniji, uređeniji i dobijete više novaca, ali ste uvijek stranac. U potpunosti sebe ostvariti možete samo u svojoj domovini."Najjača oporbena stranka, SDP, sredinom je studenog iznijela svoje prijedloge mjera u borbi protiv masovnog iseljavanja. Šef SDP-a Davor Bernardić tako smatra da bi se problem iseljavanja ublažio kad bi bile prihvaćene tri SDP-ove mjere: povećanje minimalne plaće, izmjena Zakona o doprinosima i uvođenje pripravništva za mlade.Bernardić kaže da bi se izmjenama Zakona o doprinosima stimuliralo zapošljavanje na neodređeno tako da se poslodavce na pet godina oslobodi plaćanja doprinosa na plaću, a izmjenama Zakona o sufinanciranju zapošljavanja vratilo bi se sufinancirano pripravništvo. Stručno osposobljavanje bilo bi ostavljeno samo za zanimanja u kojima je uvjet stručni ili majstorski ispit.Svoje tumačenje egzodusa mladih ima i Katolička crkva. Tako je, primjerice, sisački biskup Vlado Košić prekjučer ustvrdio da mladi napuštaju Hrvatsku zbog - medija."Najprije se pitamo, kamo vodi to iseljavanje mladih iz Hrvatske i tko je za to kriv. Sigurno, ne možemo zatvarati oči pred tom tužnom pojavom, ali čini se da 'naši' mediji o tome izvješćuju gotovo pozivajući mlade neka samo odu iz zemlje!? Kao da je nekome stalo da se to nastavi i tako isele Hrvati iz svoje domovine. Nitko o toj medijskoj pristranosti ne govori, a ja mislim da je to jednako veleizdaji domovine i da bi to trebalo spriječiti", rekao je Košić, pa se naknadno sjetio i dijela političara koje je nazvao "djecom komunizma"."No, najveću krivnju sigurno imaju oni koji u četvrt stoljeća nisu stvorili preduvjete da svaki mladi čovjek ima svoj dobar i dobro plaćen posao u domovini i da ne mora ići trbuhom za kruhom u bijeli svijet. A to su sve političke elite koje su se izmjenjivale na vlasti i očito se brinule više za sebe negoli za svoj narod. Ljudi su razočarani: korupcijom, još uvijek prevladavajućim zakonom veza i privilegija, a to često uživaju prije svega 'djeca komunizma', dok djeca branitelja i katolika ne vide perspektive jer su opet – i u ovoj državi – nepoželjni i domoljubi i katolici", ustvrdio je sisački biskup, u javnosti poznat i kao ekstremni desničar koji je svojevremeno javno ljubio ruke ratnom zločincu Dariju Kordiću.Iz gore navedenog jasno je da gotovo sve relevantnije društvene skupine odnosno institucije koriste pojavu masovnog iseljavanja iz Hrvatske kako bi progurali ideje koje i inače guraju.Sindikati se tako vječno žale na nisku cijenu rada, a poslodavci na previsoku cijenu poslovanja u Hrvatskoj. Predsjednica je spremna proglasiti svakog krivcem sve dok to nije ona, a Crkva masovno iseljavanje mladih koristi kako bi se obračunala sa svojim vječnim neprijateljem - medijima koji bi se prema mišljenju biskupa trebali autocenzurirati jer, prema njihovoj logici, mladi odlaze iz zemlje jer mediji izvještavaju o mladima koji odlaze iz zemlje.S obzirom na to da većina institucija ima svoju verziju objašnjenja masovnog egzodusa mladih, koja se prigodno poklapa s onim što i inače traže u javnosti, Index se odlučio o razlozima odlaska pitati upravo one koji te odgovore neupitno imaju - mlade koji su napustili Hrvatsku.Ako ste napustili Hrvatsku, ispunite Indexovu anketu i navedite koji od ponuđenih razloga su utjecali na vašu odluku o odlasku. Napominjemo da u anketi možete više ponuđenih razloga označiti kao one zbog kojih ste napustili Hrvatsku.Vaši odgovori jasno će ukazivati i na ono što bi se u Hrvatskoj trebalo promijeniti kako bi postala zemlja u koju će se ljudi poželjeti vratiti.