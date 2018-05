Zastupnik Aleksić kod Stankovića: "Dalićka će sigurno otići"

Screenshot: HRT

GOST emisije Nedjeljom u dva na HRT-u bio je saborski zastupnik Goran Aleksić iz SNAGA-e. Jasno, jedna od glavnih tema bila je Afera Hotmail koju je prošli tjedan otkrio Index. Aleksić smatra da će Martina Dalić sigurno otići.



"Nažalost, DORH radi vrlo sporo. Treba istražiti je li tko iskoristio svoj povlašteni položaj i povlaštene informacije da nekomu omogući da zaradi profit koji nije smio zaraditi. Moje je mišljenje da je potpuno pogrešan pristup tom problemu, da su ti ljudi trebali dobiti nekakvu plaću. To je trebalo dogovoriti odmah na početku i onda se mailovi mogu razmjenjivati", rekao je Aleksić.



"Martina Dalić će otići. Ona će sigurno otići. Oni će nju sačuvati do nagodbe. Iako ja mislim da oni griješe, trebali bi je odmah maknuti, jer nagodba će biti s njom ili bez nje", naglasio je Aleksić. Dodao je i da bi joj on, da je na mjestu premijera, rekao da mora otići.Govoreći o budućim potezima svoje stranke SNAGA kazao je kako oni neće ostati samo na pitanjima banaka i švicarskog franka. "Želimo širiti dijapazon djelovanja, a to će kod nas ići polako. Nema nas puno. Nemamo puno stručnjaka i očekujemo da nam se priključe ljudi, jer mi samo možemo otvarati teme za koje imamo resurse. Ne želimo populistički djelovati, nego samo o onome o čemu možemo dati svoj doprinos", rekao je.