Zastupnik šokirao Zagrepčane snimkom, a sad mu prijete: "Prvo ću ti ga utjerat sa žutim kurtonom"

RENATO Petek, zastupnik u zagrebačkoj gradskoj skupštini iz Josipovićeve stranke Naprijed Hrvatska, na svom je Facebooku objavio snimku na kojoj komunalci smeće iz različitih spremnika bacaju u isti kamion. Drugim riječima, ono što građani odvoje i bace u za to predviđene spremnike na kraju se nađe u istom kamionu. Snimka je nastala u Kranjčevićevoj ulici.

Zagrebačka Čistoća se oglasila vezano uz slučaj sporne snimke na kojoj se vidi kako se smeće iz dvaju kontejnera različite boje stavlja u isti kamion. Glasnogovornica Zagrebačkog Holdinga Senka Knežević kazala je kako pogreške u odvajanju otpada - nema.

"Nije točno da se različite vrste otpada odvoze u različitim kamionima, radi se o dvije identične vrste otpada. Utvrdili smo da prilikom procedure pražnjenja nije došlo do nikakve pogreške. Pražnjene su plastika i metal u isto vrijeme i nije došlo do miješanja otpada", rekla je Knežević.

Renato Petek priznao je pogrešku. "Pogriješio sam. Da, točno je da je pod zemljom jedno, a nad zemljom drugo. Nažalost, iz kuta iz kojeg je snimljen video ne vide se oznake koje su nad zemljom. No to ne umanjuje činjenicu da Zagreb nije spreman na odvojeno prikupljanje otpada. U osam mjeseci, koliko sam u Skupštini, svaki mjesec se govori o otpadu i evidentno je to da se u cijelu priču ušlo nepripremljeno", rekao je Petek.

Nakon svega, u četvrtak je zastupnik u zagrebačkoj gradskoj skupštini Renato Petek na svojem Fejsu objavio prijetnju koju je dobio.

"Prijatelju, prvo ću ti ga utjerat sa žutim kurtonom, pa onda s plavim. Da ti se zamrači i da ti bude sve ista boja. Kurtoni će biti 100% recycled", pisalo je u poruci koju je objavio na svojem Fejsu.