Zbog poplava se preko noći zatvara cesta Sisak-Popovača

Ilustracija: Pixsell/Robert Anic

ZBOG prelijevanja savske vode preko državne ceste (D36) Sisak-Popovača, Hrvatske su ceste u dogovoru sa Stožerom zaštite i spašavanja Sisačko-moslavačke županije donijele odluku o privremenom zatvaranju te prometnice za sav promet.



Prekinuta veza



Promet će biti obustavljen od ponedjeljka 19. ožujka u 19 sati do utorka 20. ožujka u 7 sati. To znači da će jedina prometna veza između posavskog i moslavačkog dijela županije biti potpuno prekinuta.



Najbliži obilazni alternativni pravac je preko Ivanić Grada i Martinske Vesi. Ovisno o uvjetima koji će biti na trenu, Stožer će u utorak donijeti odluku o daljnjoj regulaciji prometa.



Do prelijevanja vode preko prometnice u šumi Brezovica došlo je zbog sve veće količine savske vode koja se pušta u retenciju Lonjsko polje.