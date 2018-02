Zbog smrti 25-godišnjeg sina u splitskom zatvoru država mora majci platiti 240 tisuća kuna

Foto: Google street view

MAJCI pokojnog Matka Stupala, koji je umro u splitskom zatvoru u srpnju 2006. godine, država pravomoćno mora isplatiti 220 tisuća kuna na ime neimovinske te još 20 tisuća kuna na ime imovinske štete.

Splitski Općinski i Županijski sud utvrdili su, naime, da njenom sinu tijekom metadonske terapije nije pružena primjerena liječnička skrb u zatvoru. Pozlilo mu je četiri dana nakon što se javio u splitski zatvor na izdržavanje 12-dnevne kazne koja je zamijenila novčanu kaznu zbog krađe 210 kuna iz kafića.

Propisali su metadonsku terapiju, ali ne i stalnu zdravstvenu skrb

25-godišnjem Stupalu je, kao ovisniku, po dolasku u splitski zatvor propisana metadonska terapija, a pored toga uzimao je i antidepresiv koji također kao nuspojavu može imati povraćanje i mučninu. Vještak Šimun Anđelinović zaključio je da su lijekovi doveli do neželjenog djelovanja u vidu slabljenja refleksa gutanja, disanja ili kašljanja. Za Stupala je bilo kobno to što je udahnuo želučani sadržaj. U postupku je utvrđeno da u zatvoru nije bilo liječničkog nadzora od 22 do 7 sati pa je izostala primjerena reakcija koja mu je mogla spasiti život.

Stupalo je terapiju dobio oko 19 sati. Uzbuna u zatvoru dignuta je oko 21:15 kada je voditelj odjela primijetio da mu je loše. Hitna pomoć iz Solina stigla je u zatvor u 21:25. Smrt su konstatirali u 21:40.

Prvostupanjski sud utvrdio je da je u radu zatvorske uprave i zdravstvene službe bilo propusta, odnosno da nisu poduzeli sve potrebne radnje kako bi se osigurala kvalitetna zdravstvena zaštita, a takav stav potvrđen je i na drugom stupnju.