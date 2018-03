Zekanović: Ako HDZ izglasa Istanbulsku, dobit će jasan odgovor od Hrasta

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

SABORSKI zastupnik Hrasta Hrvoje Zekanović komentirao je, nakon sastanka koalicijskih partnera u vladi, najavljenu ratifikaciju Istanbulske konvencije.

"Ako ova konvencija stvarno prođe u saboru na način kako vidimo da će proći, to je jedna skretnica koja bitno mijenja odnos između Hrasta i HDZ-a", kazao je Zekanović, ali nije jasno želio reći hoće li, u slučaju da se Konvencija ratificira, izaći iz koalicije s HDZ-om.

"Dobit će iznimno jasan odgovor od Hrasta"

"Prvo bih pustio da to sutra prođe na vladi. Jako sam znatiželjan hoće li svi ministri dići ruku za ovaj sporan dokument. Znatiželjan sam i koliko će zastupnika HDZ-a u saboru glasovati za ovaj sporni dokument. Zanima me i hoće li SDP podržati taj dokument s obzirom na to da uz njega ide i nepotrebna izjava koja nema pravnu vrijednost. Ako sve to skupa prođe, onda ćete dobiti jedan iznimno jasan odgovor od stranke Hrast", kazao je Zekanović.

"Za našu stranku je ovo jedan ključan dokument na kojem se lome koplja i koji značajno određuje politički put HDZ-a i cijele vlade", rekao je Zekanović te dodao da će nakon Uskrsa reći svoju konačnu odluku. "Što se tiče izlaska iz koalicije... nećemo mi to napraviti kada nas novinari pitaju ili kada javnost to očekuje, nego onda kada je to politički najmudrije", kazao je Zekanović te dodao da će tu odluku donijeti kada će smatrati da je to najbolje za njihovu stranku.



''Smatramo da su naši argumenti čvrsti. Plenković se drži svoga što je njegovo pravo. Nismo se složili i razišli smo se na Istanbulskoj konvenciji", rekao je Zekanović.

"Plenković ne može ništa zahtijevati od stranke Hrast"



Na pitanje je li ga premijer Andrej Plenković tražio da glasa za Istanbulsku konvenciju, Zekanović je kazao da "premijer nije u poziciji da išta zahtjeva od stranke Hrast". "Uvjetovanja s njegove strane nije bilo", dodao je Zekanović. "Mi odstupiti od svog vrijednosnog stava nećemo", kazao je Zekanović.



Naglasio je da će ključna točka biti glasovanje o opozivu potpredsjednice vlade Martine Dalić. "Glasovanje o povjerenju nekom članu vlade je mjesto gdje se odlučuje jeste li član dio koalicije ili niste", rekao je Zekanović."Kada vidimo kako će se rasplesti stvari oko Istanbulske konvencije, onda ćemo biti mudriji", rekao je Zekanović te najavio da će u subotu biti na prosvjedu protiv Istanbulske konvencije.Rekao je da mu nije važno što se HDZ-ova zgrada nalazi na Trgu žrtava fašizma, od kuda će krenuti prosvjedna povorka. "Ali neka i to bude poruka svih onih desnih, konzervativnih glasača koji žele poručiti HDZ-u da ih je možda ovaj puta iznevjerio", kazao je Zekanović te dodao kako podržava referendum o Istanbulskoj konvenciji.