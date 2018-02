Željko Sačić prijeti Kolindi: "Nećete dugo vladati"

Foto: Hina, Pixsell



HDZ-OV saborski zastupnik i predsjednik HVIDR-e Josip Đakić jučer je bio na prosvjedu protiv Vučića, baš kao i umirovljeni general Željko Sačić. Obojica su zgrožena Kolindinim izjavama o tome da su prosvjednici - politički marginalci.



"Demokratsko je pravo prosvjedovati, ali ono što apsolutno ne mogu podržati je bilo kakvo vrijeđanje i govor mržnje. Ne smijemo dopustiti da nam pojedinci s rubova političkog spektra diktiraju politiku. Politiku, međudržavne odnose trebamo diktirati mi, državnici i ogromna većina naših građana koja podržava posjet predsjednika Vučića Hrvatskoj", rekla je predsjednica na zajedničkoj konferenciji za novinare sa srbijanskim kolegom Aleksandrom Vučićem.



Na večeri je opet spomenula prosvjednike te se ispričala Vučiću i delegaciji ako su doživjeli neku neugodnost i dodala da se radi o manjini, a da većina Hrvata želi razgovore i dogovor.

"Nije joj to trebalo"





Đakić je jučer rekao kako će veteranska populacija razmisliti hoće li ona i dalje imati njihovu potporu. "Ako je to predsjednica mislila na mene i na (HDZ-ovog saborskog zastupnika) Stevu Culeja, onda joj to baš i nije trebalo. Nismo politički marginalci ni u kojem slučaju, naročito nismo u izborima politički marginalci", istaknuo je u razgovoru za Novu TV."Ako je Vučić uvjetovao da ne bude prosvjed na Markovu trgu, onda je i to sramotno kao i Vučićeva velikosrpska politika", rekao je Đakić jučer na prosvjedu nakon što se saznalo da im je zabranjen pristup Markovu trgu.

"Očito vladate malo ograničenim razumom"



Jedan od organizatora prosvjeda bio je i Željko Sačić koji je prosvjednike zapravo rastjerao nakon što su oko pola sata stajali kod barikada pred Markovim trgom.

"Pozdrav domovini. To volim čuti, to je Hrvatska. To je Hrvatska koja ne saginje glavu, koja ne savija kičmu pred neprijateljem Hrvatske. Vučiću, nisi dobrodošao u Hrvatsku, zapamti to. Nisi dobrodošao zato jer si okupator i danas si okupator. Bio si agresor, bježao si od puške, nisi čak bio ni hrabar dovoljno da uzmeš pušku u ruke. Bio si kukavica, samo si potpirivao mržnju. Takav čovjek na sveto hrvatsko tlo nikada nije dobrodošao", rekao je Sačić na prosvjedu.

On se sinoć putem Facebooka obratio Kolindi.



"Predsjednice, što Vam bi?! Pa Vi ste heroje iz Domovinskog rata, hrvatske heroje i ratnike, pravdoljubive i istinoljubive ljude, stradalnike i hrvatsku žrtvu grubo oklevetali, jer smo svi mi po Vama - marginalci s ruba političkog spektra i s ruba bilo kakvog razmišljanja. Pa kako Vas nije stid i sram?

Imali ste danas sto drugih tema i problema, a Vi o prosvjednicima koji su mirno, civilizirano, kulturno i javno, na zakoniti i demokratski način iznijeli svoje političke stavove, različite od Vaših.



Čestitam, sad oholo, umišljeno, tašto i hladno, nezahvalno, 'vladate samo razumom', ali očito malo ograničenim. Vjerujemo ne zadugo", napisao je Sačić.