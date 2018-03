Žene različitih opredjeljenja i orijentacija ujedinjene: "Ratificirajte Istanbulsku konvenciju!"

Foto: FAH

ŽENE različitih stranačkih pripadnosti i svjetonazorskih opcija podržale su vladinu odluku o slanju Istanbulske konvencije na ratifikaciju u sabor ističući kako je njezin glavni cilj zaštita žena od nasilja i da se u njoj ne spominje rodna ideologija.



Bojana Genov iz Ženske mreže Hrvatske rekla je na konferenciji za novinare kako su one pokazale da su jedinstvene kada se radi o borbi protiv nasilja nad ženama te se osvrnula na kako je rekla mali, ali glasan dio javnosti i udruga koje nastoje zaustaviti taj važan međunarodnopravni dokument kojem je osnovni cilj zaštita žena od nasilja.



Njihova višegodišnja aktivnost temelji se na lažima, mistifikacijama i pogrešnim konstrukcijama kako bi ta Konvencija mogla utjecati na hrvatsko biće, kulturu i nacionalni identitet, ustvrdila je Genov. Pozvala je saborske zastupnike i zastupnice da daju potporu Konvenciji kako bi se zaštitilo žene od nasilja.



HDZ-ova saborska zastupnica Irena Petrijevčanin Vuksanović istaknula je kako je vlada jednoglasno uputila Konvenciju u sabor na ratifikaciju te kako je u javnosti stvorena klima kao da se radi borbi onih koji su za obitelj i protiv nje.



"Treba jasno reći da to nije nikakav sukob niti da Konvencija donosi nešto što je protiv obitelji, a dobro znamo da je ona temeljna jedinica društva", dodala je i poručila kako se neće narušiti nikakav prirodan poredak niti se tome teži.



Svjesni smo važnosti obitelji i ne dopuštamo umjetno stvaranje sukoba, naglasila je Vuksanović. Odbacila je tvrdnje da je oporba izvršila pritisak na HDZ da se ratificira Konvencija te podsjetila kako je to predviđeno HDZ-ovim izbornim programom što pokazuje da ispunjava izborni program.



"Ne može nekakva žestoka ideologija zamijeniti nečiju religiju i osobno se ne smatram manje katolkinjom zato što ću podržati ratifikaciju Konvencije", rekla je Vuksanović.



SDP-ova saborska zastupnica Sabina Glasovac istaknula je kako vjeruje da će Hrvatski sabor ratificirati konvenciju te najavila da će SDP u tome sudjelovati, a da svi popratni sadržaji ne smiju narušiti bit i staviti je u drugi plan.



Po njezinim riječima cijelo se vrijeme pokušava skrenuti s biti stvari, što je nedopustivo. "Njome počinje borba za snažniju zaštitu žena od nasilja", istaknula je Glasovac.Dobro je što se postiže određeni kompromis i sinergija u hrvatskom društvu, rekla je Glasova te navela kako je SDP-ova vlada Istanbulsku konvenciju potpisala, a prijedlog HDZ-ove je njezina ratifikacija, iako se na to malo dulje čekalo."Bilo bi dobro da se isto tako i o nekim drugim pitanjima postigne konsenzus kao što je, primjerice, obrazovna reforma", rekla je Glasovac.Anka Mrak Taritaš (Glas) istaknula je kako je ratifikacija Istanbulske konvencije civilizacijsko pitanje, a u isto vrijeme dok se s njome politizira zlostavljaju se žene i djeca u obitelji pa će dječacima biti normalno da udare djevojku.Istanbulska konvencija bori se protiv zlostavljanja žena u obitelji i za RH je to jedan od ključnih trenutaka, jer mora odlučiti želi li biti pristojna, uljuđena, civilizirana i napredna ili zatucana i zaostala zemlja."O tome odlučujemo i glasujemo u saboru i sigurna sam da ćemo pokazati kako svi želimo da bude pristojna, uljuđena, civilizirana i napredna zemlja, a ne zatucana u kojoj se problem nasilja u obitelji želi vratiti između četiri zida", rekla je te dodala kako država ima odgovornost za sve zlostavljane žene.Sandra Benčić (Zaklada Solidarna) iznijela je podatke istraživanja prema kojem se u Hrvatskoj samo 21 posto ispitanika protivi ratifikaciji Istanbulske konvencije, a dvije trećine su za njezinu ratifikaciju i bolju zaštitu za žene, dok ih 86 posto smatra da je nasilje nad ženama u Hrvatskoj jako veliki problem.Vlada je pokazala da sluša glas te dvije trećine naroda, dodala je.