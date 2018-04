Žigmanov zbog Šešeljevih prijetnji neće sudjelovati u posjetu Jandrokovića Beogradu

Foto: FAH

PREDSJEDNIK Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine (DSHV) i zastupnik u Skupštini Srbije Tomislav Žigmanov neće, u znak prosvjeda zbog prijetnji haškog osuđenika za ratne zločine Vojislava Šešelja, sudjelovati u protokolu kao član srpskog parlamentarnog izaslanstva tijekom posjeta predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića Beogradu 18. i 19. travnja, doznaje Hina od izvora u zastupničkom klubu Demokratske stranke kojem Žigmanov pripada.



Žigmanov je prošlog tjedna zatražio da se srpski dužnosnici i pravosuđe očituju u povodu prijetnji što ih je, poslije izricanja presude u Haagu na deset godina zatvora zbog progona vojvođanskih Hrvata, uputio Šešelj najavljujući kako je ''spreman ponoviti zločine'' protiv Žigmanova i zastupnika Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka.



S obzirom na to da do danas nitko nije službeno reagirao, pa čak ni nakon otvorenih poziva zastupnika u Skupštini Srbije, Žigmanov je, kako se doznaje od izvora u zastupničkom klubu Demokratske stranke kojem i on pripada, u znak prosvjeda odlučio izostati iz izaslanstva srpskog parlamenta koje će se sastati s izaslanstvom sabora na čelu s predsjednikom Gordanom Jandrokovićem tijekom posjeta Skupštini Srbije 18. i 19. travnja.





Žigmanov u ponedjeljak nije želio ni potvrditi ni zanijekati navode da ovim svojim prosvjedom i izostankom iz protokola želi upozoriti na ''nedopustive prijetnje'' političkim neistomišljenicima, što ih je Šešelj uputio u kontekstu presude koja mu je izrečena zbog progona Hrvata devedesetih godina iz Vojvodine.Predsjednik DSHV-a je prošlog tjedna nakon Šešeljeve poruke kako ''intenzivno priprema ponavljanje svojih ratnih zločina'', te da će ''krenuti od Tomislava Žigmanova i Nenada Čanka'', poručio da su te izjave presedan u političkom životu ''još od devedesetih godina'', ocijenivši izjavu ''brutalnom prijetnjom političkim neistomišljenicima'' koju upućuje osuđeni ratni zločinac.Žigmanov je rekao kako ''očekuje osude toga čina od nositelja najviših instanci vlasti u Srbiji te reagiranje tužiteljstva''.''U protivnom, shvatit ću prijetnju posve ozbiljno'', rekao je Žigmanov, predsjednik DSHV-a i član zastupničkog kluba oporbene Demokratske stranke, na čijoj je izbornoj listi ušao u srpski parlament.