Živi zid prodaje maglu zbog koje bismo svi mogli završiti kopajući po smeću

Foto: PatrikMacek/PIXSELL/123rf

USPJEH Živog zida, koji je sudeći prema anketama postao treća stranka u zemlji, ne iznenađuje, s obzirom na političku i ekonomsku nepismenost birača koji ni nakon tri desetljeća slobodnih izbora, kroz koje su im se nudile razne političke opcije, ne shvaćaju da izbori nisu proces biranja Djeda Mraza koji nosi poklone i da ne mogu izglasati da budu bogati.



>> Može li Ivan Vilibor Sinčić zaista postati premijer?

>> Je li Živi zid opasnost za Hrvatsku?



Jednostavna rješenja za teške probleme



Poruke koje ekipa iz Živog zida šalje građanima zvuče atraktivno jer nude jednostavna rješenja za teške probleme - poput reklama za čudotvorne praškove koji omogućuju da smršavite 30 kilograma do ljeta, a koje svakog proljeća preplave medije. Nemate novca? Mi ćemo ga naštampati. Dužni ste 50 tisuća kuna? Mi ćemo izbrisati dug. Ne sviđa vam se EU? Izlazimo iz članstva. Ne volite NATO? I njih ćemo otpiliti. I tako unedogled.

Pažnju šire javnosti i simpatije Živi zid dobio je sprječavanjem deložacija. Frontmeni Živog zida koje je policija navlačila po kućama i dvorištima ispali su heroji koji brane slabije, a ti očajni građani koji su zbog dugova ostali bez nekretnina, u nekim su slučajevima baš zbog njihove intervencije dobili dodatne sudske troškove od 30-ak tisuća kuna i na kraju izletjeli iz nekretnina. Znači, to su bile potpuno beskorisne akcije, koje su očajnike u dugove bacile još dublje.

Otprilike takve rezultate mogla bi imati njihova politika kada bi zaista preuzeli upravljanje državom - da od zemlje koja je u prilično lošoj situaciji, na začelju Europske unije, postanemo nova Venezuela u kojoj nakon deset-dvadeset godina upravljanja ekipe koja sliči živozidašima ljudi doslovno gladuju.



Polagano umiranje uz HDZ i SDP; gas do daske i u Zid

Za uspon Živog zida zaslužne su i velike stranke koje su izbore također dobivale populističkim porukama. Takva im je bila i politika, samo u blažoj verziji od onoga što sada nude živozidaši, a što je rezultiralo polaganim propadanjem. HDZ, koji je godinama bio u poziciji i u ključnim trenucima kontrolirao procese, vodio je potpuno promašenu politiku u brojnim područjima, zbog čega smo poslati najveći luzeri tranzicije, pa sada gledamo kako nas prestižu Rumunjska i uskoro Bugarska, dok su nas ostale zemlje istoka Europe pretekle davno.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

U drugoj fazi svojoj doprinos propadanju dao je i SDP, koji je vlast preuzimao u dva navrata, bez pozitivnih i s mnogo negativnih rezultata, pogotovo na području ekonomije. Nakon toga pojavljuju se velemajstori populizma, koje je nemoguće nadmašiti pa se birači, umjesto na polaganu smrt koje nude HDZ i SDP, odlučuju stisnuti gas do daske i zaletjeti u Zid.

Iako Hrvatska ima sreće da je primljena u Europsku uniju, društvo najbogatijih zemalja svijeta, te joj se s raznih strana nude recepti za uspjeh u vidu reformi, odnosno ubrzanja rada administracije, pojednostavljivanja poreznog sustava, smanjenja javne potrošnje kako bi se više novca ostavilo građanima itd., koji su u svim zemljama u kojima su provedeni dali rezultate, samo što u Hrvatskoj nisu nikada provedeni, ekipa iz Živog zida je svemu tome odlučila okrenuti leđa. Nude ljudima populizam, koji je do sada uvijek i bez iznimke davao tragične rezultate.



Hoće li Hrvatska biti nova Češka ili Venezuela?

Na slične fore kakve prodaje Živi zid nasjeli su krajem devedesetih građani Venezuele i izabrali Huga Chaveza. On je izbore dobio na borbi protiv siromaštva, protiv korupcije, protiv stranih kompanija, protiv SAD-a… Nakon dolaska na vlast izbacio je iz zemlje američke naftne kompanije, dijelio ljudima bijelu tehniku - frižidere, veš mašine, klima uređaje - i sve je trajalo dok nije ponestalo para.

Chavez je novac dijelio na sve strane, želio je uspostaviti sustav koji je nazivao ''socijalizmom 21. stoljeća''. U prvoj je fazi za financiranje svojih programa koristio naftne prihode, a kasnije se njegova politika zaoštrila pa je čak i nacionalizirao industriju, što je, naravno, dovelo do njene propasti. Chavez umire 2013. godine, a dolazi i do pada cijene nafte. Naftna industrija je propala pa su ti prihodi presušili, na što je njegov nasljednik Nicholas Maduro smislio jednostavno rješenje - odlučio je štampati novac što je dovelo do neviđene inflacije.



Hoće li se hrvatski birači uozbiljiti?

Danas građani Venezuele, jedne od naftom najbogatijih zemalja svijeta, kopaju po smeću, nemaju hrane, higijenskih potrepština ni lijekova.

Hoće li se hrvatski birači uozbiljiti, od stranaka tražiti konkretne programe koji će zemlju zarotirati u smjeru Češke ili Slovačke, koje su primjeri uspješne tranzicije, ili će tražiti mesije i krenuti putem Venezuele? Vrijeme će pokazati, no s obzirom na pamet koju su pokazali posljednjih desetljeća nema previše razloga za optimizam.