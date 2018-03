Screenshot: YouTube

U ZRAČNOJ luci u istočnoj Rusiji viđen je nesvakidašnji prizor. Iz jednog od aviona je, pri uzlijetanju, ispala kiša zlatnih i srebrnih poluga, piše BBC.

Dogodilo se to u zračnoj luci Jakutsk u Sibiru. Iz aviona je ispalo i na tlu završilo 200 poluga, svaka težine oko 20 kilograma. Sve su bile rasute po pisti.

Ok. Gold rain drops looked that way on Yakutsk Airport’s runway. Pretty heavy and sonorous... Video by transport police from Whatsapp. pic.twitter.com/YYiO1P6lh7