Žrtve liječnika pedofila dobit će od američkog sveučilišta 500 milijuna dolara

SVEUČILIŠTE Michigan i žrtve spolnog zlostavljanja Larryja Nassara, bivšeg liječnika gimnastičke reprezentacije SAD-a i sveučilišnog tima u Michiganu, postigli su načelan dogovor po kojem će im sveučilište isplatiti 500 milijuna dolara, rekli su odvjetnici obje strane u zajedničkoj izjavi danas.

Po dogovoru bi se 425 milijuna dolara isplatilo za 332 žrtve zastupljene u trenutnoj parnici, dok bi sveučilište u poseban fond odvojilo još 75 milijuna dolara za buduće tužiteljice, rekli su odvjetnici.

"Do ovog povijesnog dogovora došlo je zahvaljujući odvažnosti više od 300 žena i djevojaka koje su imale hrabrosti istupiti i odbiti biti ušutkane", rekao je odvjetnik tužiteljica John Manly.

Sveučilište "države Michigan je zadovoljno što smo uspjeli postići načelan dogovor koji je pošten spram onih koji su proživjeli Nassarove zločine", rekao je Robert Young, posebni savjetnik sveučilišta.

Osuđen na 175 godina zatvora

Dugogodišnji liječnik američke gimnastičke reprezentacije Larry Nassar osuđen je u siječnju na 175 godina zatvora zbog spolnog zlostavljanja mladih gimnastičarki, uključujući dobitnice Olimpijskih medalja. Osim što je radio za olimpijske timove, Nassar je bio i liječnik ekipe gimnastičarki s državnog sveučilišta Michigan.

Nassar (54) u studenome je priznao krivnju po sedam optužbi za seksualni napad prvog stupnja u okrugu Ingham te za tri optužbe u okrugu Eaton.

Već služi kaznu od 60 godina

On već služi kaznu od 60 godina zatvora u saveznom zatvoru dosuđenu za dječju pornografiju.

