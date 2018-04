Zuckerberg pred Kongresom: "Ni 20 000 ljudi ne može cijelo vrijeme nadzirati mrežu"

Foto: Hina/EPA

TIJEKOM deset sati saslušanja u utorak i srijedu pred američkim Kongresom, Mark Zuckerberg je energično branio Facebook i odbio dovesti u pitanje ekonomski model te društvene mreže, prebacivši lopticu zastupnicima koji bi htjeli uvesti neki oblik regulacije tog sektora, što je i on sam nazvao "neizbježnim".

Ozbiljan u odijelu i kravati, s očima crvenim od umora, izvršni direktor Facebooka je srijedu proveo odgovarajući na pitanja članova parlamentarnog odbora Zastupničkog doma koji su ga satima rešetali. Pokušao je, kao i dan ranije u Senatu, nakon vala žestokih kritika razjasniti situaciju.

Na "meniju" je, piše AFP, bila borba protiv političke manipulacije i zaštita osobnih podataka korisnika nakon skandala s Cambridge Analyticom, britanskom tvrtkom koja je posegnula za osobnim podacima desetaka milijuna korisnika.

I kao što je već učinio u više navrata, 33-godišnji oprezni milijarder se i ovaj put ispričao za "pogreške" iz prošlosti i bespogovorno slušao zastupnike koji su pozivali na odgovornost i prijetili regulacijom interneta i društvenih mreža.

Zuckerberg se nije tome usprotivio, dapače, i sam je kazao da je regulacija interneta neizbježna, ali je tu problematiku proširio dalje od samog Facebooka.

"Ni 20 000 ljudi ne može cijelo vrijeme nadgledati mrežu"

"Važnost interneta u svijetu raste i mislim da je neki oblik regulacije neizbježan", kazao je i pritom upozorio da se mora "pažljivo proučiti" kako ne bi naškodio malim tvrtkama.

"Mislim da se mnogo puta donesu regulacije koje velike tvrtke poput naše mogu poštovati, no manji start-upovi ne", naglasio je čelnik Facebooka.

Također je vrlo jasno kazao da čak ni "20 000 ljudi ne može cijelo vrijeme nadgledati mrežu i filtrirati je". Htio je, ocjenjuje AFP, reći da Facebook radi najbolje što može, ali da je sada loptica na terenu zakonodavaca.

"Facebook je sigurna mreža i nema monopol"

Zastupnik Frank Pallone je jedan od mnogih koji su pozvali Kongres da "poduzme hitne korake i zaštiti našu demokraciju".

Tijekom saslušanja pred Senatom i Zastupničkim domom, Zuckerberg je neumorno objašnjavao kako funkcionira društvena mreža i pokušavao objasniti da Facebook "ne prodaje podatke" oglašivačima.

Također je do posljednjeg daha branio ekonomski model svoje društvene mreže koju smatra "sigurnom", i za koju tvrdi da, usprkos tome što ima više od dvije milijarde korisnika, nije "monopol".

Zakonodavci nemaju pojma o tome kako Facebook funkcionira

Na pitanje je li u interesu zaštite privatnosti voljan promijeniti poslovni model Facebooka, koji je besplatan za korisnike i financira se oglašavanjem, odgovorio je: "Nisam siguran što bi to trebalo značiti."

Senatori su u raspravi pokazali uistinu jadno znanje po pitanju tehnoloških i ekonomskih tema, zbog čega ih na društvenim mrežama, uključujući i Facebook, mladi nesmiljeno ismijavaju.

"Nitko neće moći učinkovito regulirati Facebook sve dok zakonodavci ne shvate kako društvena mreža uopće funkcionira", zaključila je Danna Young, profesorica komunikacija na sveučilištu Delaware.

"Zuckerberg pokazuje simptome Frankensteina i Petra Pana"

Olivier Ertzscheid, sa sveučilišta u Nantesu, za Zuckerberga je kazao da pokazuje "simptome i Frankensteina i Petra Pana", očaran svojom kreacijom, ali istovremeno i naivan.

Zuckerberg je pozitivnom nazvao novu uredbu Europske komisije o zaštiti podataka (RGPD) koja treba stupiti na snagu 25. svibnja.

Za to je dobio ironičnu zahvalu europske povjerenice za pravosuđe i zaštitu potrošača: "Smišljala sam kako napraviti kampanju za našu uredbu o zaštiti podataka. Evo, to je to."

No, čini se da je Zuckerbergov nastup zadovoljio ulagače jer su dionice Facebooka na burzama ponovo porasle, nakon pada zabilježenog sredinom ožujka.