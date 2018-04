Zuckerberg priznao "ogromnu pogrešku", ali neće dati ostavku

Foto: Hina/EPA

ŠEF i osnivač Facebooka, Mark Zuckerberg, priznao je da je napravio “ogromnu” pogrešku jer nije dovoljno uzeo u obzir do koje mjere zlonamjerni akteri mogu zloupotrijebiti njegovu društvenu mrežu. Ipak, ne misli dati ostavku.

Zuckerberg je na brifingu za medije u srijedu rekao da preuzima odgovornost za niz kriza koje prate njegovu tvrtku od prošle godine, prenosi Fortune. To uključuje širenje lažnih vijesti od strane ruskih trolova u američkoj predizbornoj kampanji 2016., ali prvenstveno je riječ o skandalu sa zloupotrebom podataka o Facebook korisnicima od strane tvrtke za politički konzalting Cambridge Analytica, koja je radila za kampanju američkog predsjednika Donalda Trumpa.

“Mislim da se u životu radi o učenju iz pogrešaka i shvaćanju što trebate napraviti da biste krenuli naprijed. Stvarnost u vezi svega ovoga je, kad gradite nešto kao što je Facebook, što je bez presedana u svijetu, bit će stvari koje ćete zabrljati”, rekao je Zuckerberg.

"Ja sam odgovoran za ono što se događa ovdje"

Unatoč skandalu zbog nedozvoljenog korištenja podataka od treće strane, Zuckerberg kaže da je i dalje najbolja osoba za vodstvo Facebooka. Na pitanje novinara je li nadzorni odbor Facebooka raspravljao o njegovoj smjeni, odgovorio je: “Ne koliko ja znam”. Dodao je da nijedan zaposlenik Facebooka nije otpušten zbog skandala s Cambridge Analyticom, za koju je Facebook sada procijenio da je zahvatio do 87 milijuna korisnika ove društvene mreže.

Ipak, samo spominjanje mogućnosti Zuckerbergove ostavke, koja je donedavno bila nezamisliva, pokazuje koliko su dotični skandal i inicijativa brisanja Facebook profila, vođena pod heštegom #DeleteFacebook, uzdrmala giganta iz Silicijske doline. Facebook je u priopćenju objavio da je onemogućio postavku kojom su se “zloćudni akteri” poslužili kako bi se domogli javnih podataka Facebook korisnika, kojih ima više od dvije milijarde.

“Ja sam osnovao ovo mjesto, ja ga vodim, ja sam odgovoran za ono što se događa ovdje. Ne mislim nikoga žrtvovati zbog pogrešaka koje smo napravili”, istaknuo je Zuckerberg: “ Jasno je da se nismo dovoljno fokusirali na zloupotrebu. Nismo imali dovoljno širok pogled na to što je naša odgovornost. To je bila ogromna pogreška. to je bila moja pogreška.”

Osim što je Facebook ograničio pristup podacima preko vanjskih aplikacija, Zuckerberg je najavio da namjerava povećati broj osoblja koje radi na sigurnosnim pitanjima na 20.000 do kraja godine. Ipak, priznao je da će za rješenje postojećih problema trebati od godinu do čak tri godine.