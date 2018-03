Zuckerberg priznao: Pogriješili smo

Foto: Hina/EPA/123rf

OSNIVAČ Facebooka Mark Zuckerberg priznao je da je Facebook "napravio pogreške" u slučaju povezanim s Cambridge Analyticsom.

Zuckerberg je u poduljoj objavi na Facebooku napisao kako je došlo do "kršenja povjerenja" između kreatora aplikacije Aleksandra Kogana, firme Cambridge Analytica i Facebooka.

No, dodao je i kako je došlo do kršenja povjerenja između Facebooka i "ljudi koji su podijelili svoje podatke s nama".

"Ja sam pokrenuo Facebook i na kraju dana ja sam odgovoran za ono što se događa na našoj platformi", napisao je.

Najavio je i konkretne mjere. Za početak će, kako je obećao, istražiti sve aplikacije koje su imale pristup velikoj količini informacija do trenutka kad je platforma 2014. promijenjena na način da je tada uvelike ograničen pristup informacijama korisnika. U budućnosti će, kažu, ograničiti pristup informacijama korisnika da se ne bi događale ovakve stvari.





"Želim vas obavijestiti o situaciji s Cambridge Analyticom, uključujući korake koje smo poduzeli i koje ćemo poduzeti u vezi s ovim važnim problemom.



Imamo odgovornost štititi vaše podatke, a ako to ne možemo, ne zaslužujemo vam pružati usluge. Radim na tome da ustanovim što se točno dogodilo i što treba poduzeti kako se ovo ne bi ponovilo. Dobra vijest je da su najvažniji koraci za sprečavanje ovakvih događaja već poduzeti prije nekoliko godina. Međutim, činili smo greške i trebamo učiniti još više.



Ovo je vremenski tijek događaja:



U 2007. godini pokrenuli smo Facebook s idejom da treba postojati više društvenih aplikacija. Vaš kalendar treba vam pokazati rođendane prijatelja, karte vam trebaju pokazati gdje oni žive, a u vašem adresaru trebaju biti njihove fotografije. Kako bismo to napravili, omogućili smo ljudima da se ulogiraju u aplikacije i dijele neke informacije o svojim prijateljima.



U 2013. istraživač Sveučilišta Cambridge Aleksandr Kogan stvorio je aplikaciju za ispitivanje osobina ličnosti. Instaliralo ju je oko 300 000 ljudi, koji su podijelili svoje podatke i podatke nekih svojih prijatelja. Zbog načina na koji je naša platforma tada funkcionirala, Kogan je imao pristup desecima milijuna podataka o prijateljima ispitanih.



U 2014. godini, kako bismo spriječili ovakve aplikacije, najavili smo promjenu platforme i dramatično ograničenje pristupa podacima za aplikacije. Najvažnije od svega, aplikacije poput Koganove više nisu mogle uzimati podatke prijatelja korisnika ako i oni sami nisu instalirali aplikaciju. Također smo uveli obavezu programerima da moraju dobiti naš pristanak prije nego zatraže bilo kakve osjetljive informacije od ljudi. Ovi postupci danas sprečavaju bilo koju aplikaciju poput Koganove u pristupu informacijama.



U 2015. saznali smo od Guardianovih novinara da je Kogan podijelio podatke koje je prikupio aplikacijom s tvrtkom Cambridge Analytica. Protiv naših pravila je da programeri koriste podatke bez pristanka ljudi, pa smo odmah zabranili Koganovu aplikaciju i zahtijevali da Kogan i Cambridge Analytica službeno potvrde da su izbrisali sve podatke koje su neovlašteno uzeli. Dobili smo potvrde koje smo tražili.



Prošlog tjedna saznali smo od Guardiana, New York Timesa i kanala Channel 4 da Cambridge Analytica možda nije izbrisala sve podatke kao što je ustvrdila. Odmah smo im zabranili korištenje svih svojih usluga. Cambridge Analytica tvrdi da je već izbrisala podatke i pristala je na forenzičku istragu koju će provesti tvrtka koju smo mi zaposlili. Također radimo s regulatorima koji istražuju što se dogodilo.





Ovo je bilo kršenje povjerenja između Kogana, Cambridge Analytice i Facebooka. Ali bilo je to i narušavanje povjerenja između Facebooka i ljudi koji dijele podatke s nama i očekuju da ćemo ih štititi. To moramo ispraviti.U ovom slučaju, već smo prije nekoliko godina poduzeli najvažnije korake da bismo spriječili neovlašteni pristup informacijama. Međutim, moramo učiniti više i ovdje donosim pregled potrebnih postupaka:Prvo, istražit ćemo sve aplikacije koje su imale pristup velikoj količini informacija prije nego smo uveli drastične promjene u 2014. godini. Provest ćemo reviziju svih aplikacija sa sumnjivim aktivnostima. Ako zaključimo da su programeri neovlašteno koristili informacije, zabranit ćemo im pristup i obavijestiti sve na koje su utjecale takve aplikacije. To uključuje ljude čije podatke je neovlašteno koristio Kogan.Drugo, još više ćemo ograničiti pristup informacija programerima kako bismo spriječili druge vrste zloupotrebe. Na primjer, ukinut ćemo pristup vašim podacima programerima ako niste koristili njihovu aplikaciju 3 mjeseca. Smanjit ćemo količinu podataka koje dajete aplikacijama u postupku prijave, na samo vaše ime, profilnu fotografiju i e-mail adresu. Zahtijevat ćemo od programera da dobiju odobrenje te potpišu ugovore kako bi mogli od nekoga tražiti pristup objavama ili drugim privatnim informacijama. U sljedećih nekoliko dana objavit ćemo koje su nove promjene.Treće, želimo biti sigurni da razumijete kojim aplikacijama ste dali pristup svojim podacima. U sljedećih mjesec dana pokazat ćemo svima alat na vrhu News Feeda, s aplikacijama koje koristite i načinom za zabranu pristupa vašim podacima tim aplikacijama. Već imamo alat za to u postavkama za privatnost, a sada ćemo taj alat staviti na vrh News Feeda kako bi ga svi vidjeli.Osim koraka poduzetih u 2014., vjerujem da gore navedene korake treba poduzeti kako bismo nastavili osiguravati našu platformu.Osnovao sam Facebook i na kraju dana ja sam taj koji je odgovoran za ono što se događa na platformi. Ozbiljno smatram da moramo učiniti sve što je potrebno za zaštitu naše zajednice. Iako se slučaj Cambridge Analytice ne bi treba ponoviti s novim aplikacijama, to ne mijenja ono što se dogodilo u prošlosti. Učit ćemo iz ovog iskustva i jače osigurati platformu te učiniti zajednicu sigurnijom za sve ubuduće.Želim zahvaliti svima koji i dalje vjeruju u našu misiju i zajednički rad na izgradnji zajednice. Znam da treba više vremena nego što bismo htjeli da se ovi problemi riješe, ali obećavam vam da ćemo uspjeti i izgraditi dugoročno bolju uslugu", napisao je Zuckerberg na Facebooku.

