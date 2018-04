BMW M3 na akciji: Preko 500 KS je početak ponude

Foto: G-Power

PUNIH 11 godina je prošlo otkako je BMW lansirao M3 serije E92, a automobil još uvijek izaziva divljenje i strahopoštovanje.

Njegov atmosferski 4.0 V8 je pravi dragulj, i to od 420 KS i 400 Nm spremnih da ponude vrhunski užitak. No stigla su nova vremena, a ovakvu snagu danas izbacuju dvolitreni turbaci. Stoga je vrijeme za zbijanje redova i pojačanje, a tu na scenu stupa G-Power.

On će vam ojačati motor na 501 KS ugradnjom kompresorske pomoći, a to ćete platiti vrlo razumnih 2999 eura. Dio je to akcijske ponude u okviru "35 Jahre" serije.

Ali tu nije kraj, pa tako njemački tuner nudi nekoliko razina pojačavanja uključujući posebno impresivnu izvedbu sa 720 KS i 650 Nm. U potonjem slučaju cijena je 39.950 eura, što je iznos za koji možete kupiti novi BMW serije 4 Coupe. Stoga se kao optimum čini kit za povećanje snage na 630 KS i 590 Nm, i to za 8.999 eura.