FOTO Najprodavaniji je Mercedes već godinama, a sada je postao još luksuzniji i napredniji

Foto: Mercedes

NAKON A klase ovo je najvažniji Mercedesov novitet u tekućoj godini, a na tržište stiže polovicom godine.

Naravno, u pitanju je C klasa koja je u protekle četiri godine uvjerljivo najprodavaniji Mercedesov model. Samo prošle godine prodano ih je 415.000, a sve veću potražnju trenutno zadovoljavaju četiri tvornice na četiri kontinenta. Najznačajnije tržište je Kina gdje je model dobio i produljenu izvedbu s većim međuosovinskim razmakom.

Vrijeme je za ozbiljniji redizajn, a on će istovremeno zahvatiti i karavansku izvedbu. Izvana ćemo ga prepoznavati po novom unutarnjem dizajnu prednjih svjetala, dotjeranoj maski hladnjaka i novooblikovanim odbojnicima. Standardna ponuda i dalje uključuje halogena prednja svjetla s integriranim LED dnevnim svjetlima, a opcijski se nude LED High Performance svjetla te po prvi puta Multibeam LED prednja svjetla sa Ultra Range dugim svjetlima.

Budući kupci mogu računati i na dvije nove metalik boje, i to Mojave srebrnu i smaragdno zelenu.

Fino dotjerivanje modela zahvatilo je i interijer koji je dobio još kvalitetnije materijale. Nove izvedbe unutrašnjosti uključuju i varijante drveta lješnjaka ili antracit hrasta otvorenih pora. Mercedes je odlučio biti darežljiviji i u pogledu opreme, pa će tako Keyless-go sustav startanja biti standardan, kao i još ekskluzivnije izvedbe ključeva, te na dodir osjetljive tipke na upravljaču. Pritom osnovni model dobiva klasičnu instrumentnu ploču s dva instrumenta Između kojih je 5,5-inčni zaslon u boji razlučivosti 383 x 600 px.

Na popis opcija ulaze Multicontour Seat podesiva sjedala, koja zahvaljujući zračnim komorama nude funkciju masaže, ventilacije i grijanja. Neizostavna doplata je i digitalna instrumentna ploča s tri dostupna izgleda kokpita. Zaslon i ovdje ima ima dijagonalu od 12,3 inča i nudi razlučivost od 1.920 x 720 px.

I središnji zaslon multimedije također je dostupan u dvije veličine, manjoj 7-inčnoj (960 x 540 px) i većoj s dijagonalom od 10,25 inča, 16:9 formatom i razlučivosti od 1.920 x 720 px.

Vjerojatno pravi razlog redizajna je uvođenje napredne sigurnosne tehnologije, a posebno sustava asistencije, i to pri kočenju, promjeni trake i opasnim situacijama naleta drugih sudionika u prometu. C klasu je moguće voziti poluautonomno, kada sustav kamera i radara pokriva do 500 metara ispred vozila, 40 m bočno i 90 m straga.

Za poseban osjećaj u vožnji brinu se sustavi koje smo susretali samo na višim klasama vozila. Energizing sustav tako kroz šest 10-minutnih modova koristi funkcije klima uređaja (uključujući mirise), sjedala (grijač, ventilacija, masaža), ambijentalne rasvjete i audio sustava stvarajući specifično okruženje u skladu s željama vlasnika. Mercedes u ponudu uvodi i Concierge uslugu osobnog asistenta, u okviru koje se nudi niz usluga, od rezervacije stola u restoranima do prikupljanja informacija o kulturnim ili sportskim događajima.

Sve rečeno je zasad poznato i potvrđeno, a za konačni dojam trebat će pričekati konačnu ponudu game, kako po pogledu motorizacije, tako i opreme te konačno definiranih cijena. U Mercedesu su izgleda sigurni da mogu mirno čekati dolazak nove serije 3, ali i ostalih rivala.