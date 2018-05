FOTO,VIDEO MILLE MIGLIA 2018 Utrka u kojoj su samo dvije njemačke marke mogle konkurirati Alfi i Ferrariju

Foto: Alfa Romeo

SLAVNA TALIJANSKA utrka ne održava se već desetljećima, no slavni trenuci Alfa Romea ne blijede. Ove godine obilježava se 90 godina od prve pobjede.

Te 1928. godine trijumfirala je Alfa Romeo 6C 1500 Sport Spider Zagato, a do tamo su je odveli Giuseppe Campari i Giulio Ramponi. Bila je to prva od ukupno 11 pobjeda koje je Alfa uknjižila sve do 1957. godine kada je utrka nakon tragične nesreće ukinuta. Taj rekord nitko nije uspio oboriti.

Mille Miglia se i danas održava kao svojevrsni susret legendarnih bolida s novim modelima koji imaju priliku ponoviti uspjeh prethodnika. Alfa tako svojim slavnim modelima u društvo dovodi Giuliju i Stelvio jasno igrajući na kartu bogate sportske povijesti.

Ove godine će 19. svibnja utrka počasno posjetiti Milano i muzej Museo Storico Alfa Romeo u Areseu, gdje će se održati testne vožnje na internoj stazi. Prigodno, sve do prosinca muzej će biti domaćin izložbe "11 volte campione" (11 puta prvaci). Događaju će prisustvovati i Marcus Ericsson i Charles Leclerc iz tima Alfa Romeo Sauber F1 koji sudjeluju u Formuli 1.

U natjecateljskom dijelu ovogodišnje utrke sudjelovat će nekoliko divnih klasičnih automobila marke Alfa Romeo iz kolekcije FCA Heritage: 6C 1500 SS, 6C 1750 GS, 1900 SS itd. 30 Alfa Romeo Giulia i Stelvio bit će službeni automobili utrke 2018 Mille Miglia.

Mille Miglia ili utrka Tisuću milja održavala se od 1927. do 1957, s izuzetkom ratnih godina, a vozila se od Brescije do Rima i natrag. 1938. godine utrku ukida Benito Mussolini i pauza traje sve do 1947. godine, uz izuzetak 1940. kad je BMW pobijedio. Utrka je bila izuzetno opasna, pa je konačno i obustavljena 1957. godine nakon strašne nesreće u mjestu Guidizzolo, u kojemu su poginuli Ferrarijevi vozači Alfonso de Portago i Edmund Nelson, te devet gledatelja. U ovoj utrci ukupno je smrtno stradalo 56 ljudi.

Kao što smo rekli, Alfa Romeo je najuspješniji s 11 pobjeda, a slijede Ferrari s osam i Mercedes-Benz s dvije pobjede. Na tronu su bili još i Lancia BMW, te OM, svaki po jednom. Zanimljivo, od netalijanskih automobila uspjeli su samo Mercedes sa SSK 1931. i 300 SLR 1955. godine, te BMW 328 ratne 1940. godine.