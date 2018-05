UŽIVO Kraljevsko vjenčanje: Stigao George Clooney, njegova Amal oduševila haljinom

Foto: YouTube

BRITANSKI princ Harry danas stupa u brak s američkom glumicom Meghan Markle.

Princ Harry, unuk kraljice Elizabete, šesti u redu za britansko prijestolje i američka televizijska glumica Meghan Markle vjenčat će se u zamku Windsoru, domu britanske kraljevske obitelji gotovo tisuću godina, najstarijem i najvećem naseljenom dvorcu na svijetu.

Služba u kapeli St. George u dvorcu počinje u 12 sati. Kraljevsko vjenčanje možete pratiti uživo na Indexu.

11.46 Stigao je i Elton John i srdačno se pozdravio s Jamesom Bluntom i Beckhamovima.

11.28 Pojavio se George Clooney u društvu prekrasne supruge Amal u žutoj haljini te nogometaš David Beckham sa suprugom Victoriom Beckham

11.19 Pojavila se trudna Pippa Middleton u društvu supruga Jamesa. Stigli su i roditelji Kate Middleton.

10.56 Princ Harry je napustio Coworth Park gdje je prenoćio prije vjenčanja i krenuo prema Windsoru u društvu kuma, brata princa Williama, piše Daily Mail.

10.45 Pojavila se i Oprah Winfrey.

10.43 Stigao je glumac Idris Elba sa suprugom.

10.25 Počeli su stizati prvi službeni uzvanici. Pozvano je više od 2000 ljudi, među kojima su članovi britanskog plemstva, brojni Harryjevi suradnici iz humanitarnih zaklada te mnogi drugi povezani s kraljevskom obitelji. Među uzvanicima bit će i 12-godišnja Amelia Thompson koja je ozlijeđena tijekom napada u Manchesteru.

10.15 Britanska premijerka Theresa May uputila je čestitku kraljevskom paru putem društvenih mreža i poželjela svim okupljenima "predivan dan". Ona nije pozvana na vjenčanje, baš kao ni drugi političari

My very best wishes to Prince Harry and Meghan Markle on their wedding day. To all of those joining the national celebration with street parties and other events, have a wonderful day. #RoyalWedding