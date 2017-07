Dario Šarić u dvije rečenice objasnio kako se igra za reprezentaciju

Foto: Hina

POČELA je akcija Eurobasket. Izbornik Aco Petrović okupio je najbolje igrače koje trenutno ima na raspolaganju, bez četvorice koji su otkazali reprezentaciji kako bi se ovog ljeta posvetili pripremama za novu klupsku sezonu.

> Evo što lider Hrvatske misli o otkazima u reprezentaciji



> Izbornik i kapetan zadnji put o otkazima u reprezentaciji: "Ovo je najbolja ekipa koju Hrvatska ima"



Nakon Ante Žižića, Marija Hezonje i Ivice Zubca, dva dana prije okupljanja u Zagrebu izborniku je otkazao i Miro Bilan, važan član ekipe s prošlogodišnjih Olimpijskih igara u Rio de Janeiru. Njihov potez razočarao je navijače, ali i reprezentativce koji su javno rekli što misle o otkazima svojih suigrača.



Bilanov otkaz u posljednji tren najviše je zabolio izbornika, koji ga je lani poveo u Rio, a Dario Šarić otkrio je da je pokušao sve da ga zadrži u reprezentaciji.



"Već sam to sve objasnio...", rekao je Šarić komentirajući odluke svojih suigrača.



"S Bilanom sam i u četiri oka razgovarao, rekao sam mu sve što sam imao. S njim sam u najboljem odnosu od svih igrača koji su otkazali. Rekao sam mu da to nije u redu, pokušao sam ga nagovoriti, ali to je njegova odluka, nije na meni da se miješam u nečiji život. Netko to osjeća, netko ne osjeća. Malo je glupo što se to dogodilo dva dana prije priprema, ali ako se netko tako ne osjeća, ako netko nije sto posto spreman za reprezentaciju, bolje da i nije ovdje", rekao je Šarić.







I Šiši je imao napornu, ali uspješnu rookie sezonu u NBA ligi, no zbog rano završene sezone, za razliku od ranijih godina, ovaj put je u reprezentaciju stigao odmoran.

"Ove godine sam napunio baterije"



"Prijašnjih godina mi je bilo teže ići na pripreme nakon samo šest dana odmora. Ove godine sam napunio baterije, jedva sam čekao doći ovdje i vidjeti momke. Ovih godinu dana je brzo prošlo. Svi se poznajemo, drago mi je što ćemo skupa pokušati uveseliti ljude".



"Nadam se pozitivnoj priči. Pokazalo se u Torinu i na Olimpijadi da imamo htjenje, da se točno zna tko što radi, koja je čija uloga u ekipi. Tu je izbornik koji nas je u prošlom ciklusu vodio na najbolji mogući način i ne vidim zašto ne bi bilo tako i ove godine. Nadam se da smo svi motivirani i spremni. Neki su imali dulji odmor, neki kraći, ali svi smo glavama unutra, što je najvažnije".

Uspjeh hrvatskih vaterpolista, koji su prije dva dana postali prvaci svijeta, velika je inspiracija i za košarkaše, priznaje Šarić: "Nadam se da ćemo i mi biti takvi, bez pravog zajedništva i kemije teško se išta može napraviti".

"Bender će biti naša dodatna snaga"



Reprezentaciji se priključila i četvorka koja je impresionirala na pripremnom turniru u Kini prošlog tjedna, a Šarića smo pitali tko bi od njih mogao biti najveće pojačanje za Hrvatsku.



"Vidjeli smo da je Buva odigrao odličan turnir, a Zubčić je od četiri odigrao dvije odlične utakmice. Od njih možemo očekivati podršku bez obzira što imamo dosta otkaza na tim visokim pozicijama", kaže Šarić i dodaje:



"Nadam se da će i Mavra pronaći sebe i svoj ritam, ako će dobiti priliku s klupe. Tek ćemo vidjeti tko će ići na EP. Sigurno može pokazati dobru igru. Tu je i Ramljak, znamo svi što možemo od njega očekivati. Kad sam prvi put dolazio na pripreme, 2011. ili 2012. godine, on je već bio tu. Može nam pomoći u obrambenom dijelu i u napadu davati ritam. Od njih možemo očekivati pomoć, a najbitnije je da budu u glavama spremni, kao i mi, recimo, starosjedioci. Zaboravili smo i Bendera, i njemu je prvi put, ali nije bezveze bio četvrti izbor na draftu. Pokazat će svoj sjaj bez obzira što mu je bilo malo teže u NBA-u. Ipak je među najmlađim igračima u NBA-u, ali sigurno će biti naša dodatna snaga tako da smo spremni".