Hajduk je ovako pokazao što misli o sucima finala Kupa

Foto: Facebook HNK Hajduk, Screenshot HRT

DINAMO je pred više od osam tisuća gledatelja u Vinkovcima pobijedio Hajduk 1:0 i osvojio Hrvatski nogometni kup. Modrima je ovo 15. put da su podigli Rabuzinovo sunce. Strijelac pogotka odluke bio je Mario Gavranović nakon katastrofalne pogreške braniča Hajduka Savvasa u 54. minuti utakmice.

Potrebno je naglasiti da je susret obilježilo očajno suđenje Marija Zebeca i njegovih pomoćnika koji su griješili uglavnom na štetu Hajduka.

Krenuo je Said u 23. minuti sam prema golu Dinama. No sustigao ga je stoper Perić, rukama ga složio na travnjak, a pomoćnik Križarić podigao zastavicu pokazujući da je napadač Hajduka bio u nedozvoljenoj situaciji. Jedna situacija, dvije strašne pogreške. Nakon nekoliko vraćanja snimke, vidljivo je da Said nije bio ni milimetar u zaleđu, sve je bilo regularno, a nakon starta Perića, sudac Zebec je morao pokazati stoperu Modrih crveni karton. Da je to napravio, Dinamo bi igrao sedamdeset minuta s igračem manje.

Nova sporna situacija u kaznenom prostoru Dinama dogodila se sedam minuta kasnije. Gyurcso je pao u kaznenom prostoru nakon duela sa Stojanovićem.

Tražio je penal, ali je dobio samo žuti karton zbog navodne simulacije. Bijeli su žestoko prosvjedovali tražeći kazneni udarac, a nakon što smo više puta pogledali snimku sporne situacije, sve smo više dojma da je branič Dinama nagazio ofenzivca Hajduka i da je u samo sedam minuta splitski klub dva puta teško oštećen.

Nakon utakmice na službenom Facebook profilu Hajduka osvanula je fotografija Zebeca i njegovih pomoćnika uz komentar ''Čestitamo''.

Hajduk je ovom fotografijom i pripadajućim komentarom pokazao što misli o suđenju ljudi u crnom u finalu Kupa.