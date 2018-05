Igru o kojoj svi pričaju uskoro ćemo igrati i na Androidu

Screenshot: Fortnite

JEDNA od najpopularnijih igara današnjice prije dva mjeseca dobila je i mobilnu inačicu, ali samo za iOS platformu. To bi se trebalo promijeniti već ovog ljeta, kada bi trebao izaći Fortnite Battle Royale i za Android.

Točan datum izlaska još nije potvrđen, ali su zato u Epic Gamesu odlični u namjeri da verzija za Android bude bolje optimizirana od one za iOS u trenutku izlaska. Žele smanjiti veličinu instalacije te uvesti neke novitete koji bi trebali poboljšati iskustvo igranja, kao podesivo sučelje i glasovna komunikacija u mobilnim verzijama.

Interes je naravno ogroman. Fortnite je najgledaniji sadržaj na Twitch.tv platformi, a dominira i na YouTube Gamingu, servisu za prijenos videoigara uživo. Prošlog je mjeseca tako prema podacima tvrtke Newzoo na Twitchu pogledano više od 125 milijuna sati Fortnitea. Da, dobro ste pročitali. Procjene su da je prošlog mjeseca ukupno pogledano više od 600 milijuna sati Fortnite sadržaja, uključujući prijenose uživo, ali i videe.

SuperData Report: People aren't just playing #Fortnite in droves - they're spending an incredible amount of time WATCHING it be played too! 611 MILLION hours of #Fortnite were watched in March https://t.co/Lq66W3L2Br pic.twitter.com/OADJgzP91e