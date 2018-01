NAJLJEPŠA PRIČA EURA Sletio je u Zagreb prije tri dana i postao junak velikog finala

Foto: Igor Kralj/PIXSELL





LEGENDARNI Arpad Šterbik proglašen je za igrača utakmice u finalu Europskog rukometnog prvenstva u kojem je Španjolska slavila protiv Švedske 29:23.

Arpad je bio u reprezentativnoj mirovini posljednje dvije godine, ali španjolski izbornik Jordi Ribera ga je uspio nagovoriti da im se priključi i pomogne Španjolskoj u polufinalu protiv Francuske, nakon što su ostali bez svog prvog golmana, Gonzala Pereza de Vargasa.

Tamo su ih čekali Šveđani, a Šterbik je branio skoro cijeli susret. Skupio je osam obrana u najvažnijim trenutcima finalnog dvoboja, a na kraju je zasluženo proglašen za igrača utakmice.



"Igrao sam samo pola sata na ovom Euru, nisam se baš umorio", rekao je španjolski junak nakon pobjede u finalu.

Veni, vidi, Steeeerbiiiiik! What a save!

After having entered the Men's EHF EURO 2018, Spain's goalie Arpad Sterbik proves in the final that he is still a class of its own. 🇪🇸 vs 🇸🇪@rfebalonmano #ehfeuro2018#hypnoticgame pic.twitter.com/Nhsd3H52nO