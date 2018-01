TRANSFERI Arda Turan stigao u novi klub, Donovan se vratio nogometu

Foto: Screenshot

TRINAESTI je dan zimskog prijelaznog roka za nogometaše. Tijekom dana očekuju se novi transferi širom Europe.

SLUŽBENO: Donovan se vratio nogometu

Legendarni američki napadač Landon Donovan drugi put se u posljednje tri godine vratio iz mirovine i odlučio ponovno zaigrati nogomet. On je u 35. godini potpisao jednogodišnji ugovor s meksičkim Leonom.

Arda Turan stigao u Bašakšehiru!

Klaassen već napušta Everton?

Iako je prije svega šest mjeseci stigao iz Ajaxa za 25 milijuna eura, Klaassen bi mogao napustiti Everton u zimskom prijelaznom roku. S nizozemskim veznjakom nije zadovoljan trener Allardyce.

"On je dobar momak i igrač, ali su trenutačno mnogi ispred njega. Žao mi je, ali za njega nema mjesta u momčadi", rekao je Allardyce.

Predstavljana dva nova Crvena vraga

Manchester United prezentirao je javnosti Arnaua Puigmala (17) i Charliea McCanna (16), dva bisera na kojima u budućnosti smjera graditi budućnost. Charlie McCann mladi je englesku U-16 reprezentativac i dosad je nastupao za Coventry. Arnau Puigmal nastupao je za mlade selekcije Espanyola, a od lanjske sezone za Unitedovu juniorsku momčad.

