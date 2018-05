AFERA HOTMAIL IZ MINUTE U MINUTU Novinari ispred vlade čekaju izjave, Plenković razgovara s Dalićkom

Foto: Twitter/Tina Zagar

INDEX je danas objavio nove mailove Dalićkine Grupe Borg.



Iz njih je vidljivo kako je jedna od zadnjih verzija Lex Agrokora poslana na službene adrese Dubravke Vlašić Pleše, savjetnice predsjednika vlade Andreja Plenkovića, te Sanje Mišević, državne tajnice u Ministarstvu pravosuđa. Plenkovićev ured dobio je ove mailove rano ujutro, a nakon nekoliko sati vlada je izglasala Lex Agrokor.





Razvoj događaja iz minute u minutu pratite na Indexu:

12:20 N1 javlja kako im je neslužbeno potvrđeno da su Plenković i Dalićka razgovarali.

12:20 "Ovo je samo potvrda da je trenutni odlazak Martine Dalić neizbježan, a pitanje je samo je li ona jedina", poručio je za Hinu čelnik Mosta Božo Petrov.

U tom smislu, kaže, izjave kako "u sljedećim tjednima treba vidjeti" te da će predsjednik Vlade i predsjednik Hrvatskog sabora tek sada pročitati mailove su neprihvatljive.

"Ne želimo podsjećati na sve izjave koje su do sada komunicirane iz Vlade, ali bit je da vjerodostojnost mailova nije osporavana i komunicirano je da u mailovima nema ničeg novog niti spornog", kazao je Petrov.

Most se, podsjetio je, nije slagao s tezom da cilj opravdava sredstvo i zato je otišao iz Vlade, a to je Grupa Borg očito iskoristila za osobno bogaćenje. "Iz objavljene prepiske jasno je da to nisu mogli napraviti bez političkog blagoslova", zaključio je Petrov.

12:18 "Mogu reći što mislim da će se dogoditi i vjerujem kako to misli većina građana Hrvatske, a to je da će koalicijski partneri HDZ-a alibi za svoje daljnje sudjelovanje u Vladi tražiti upravo u Martini Dalić. Drugim riječima, premijer Plenković će biti u situaciji da između opstojnosti Vlade i opstojnosti ministrice Dalić izabere svakako opstojnost Vlade. To je ono što očekujem da će se dogoditi,“ odgovorio je Komadina na novinarske upite o novim objavljenim mailovima komunikacije potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić s konzultantima i odvjetnicima koji su radili na lex Agrokoru. >>> Opširnije

12:02 Predrag Štromar također je došao u vladu.



11:50 "Svima je jasno da Plenković očajnički brani Dalićku jer brani sam sebe. Ona je apsolvirana, izgubila je kredibilitet i više ne može biti ministrica", rekao je Maras.





11:40 "Sve to treba temeljito istražiti i treba se rasvijetliti", rekao je Miro Kovač za HRT. >>> Opširnije

11:35 Ministar Butković utrčao je u vladu.

11:20 "Vrijeme je da Plenković zajedno sa svojom vladom ode i da se raspišu izbori. Vrijeme je i da DORH reagira. Ovo što se događa je neviđena pljačka pod krinkom zakona. Ovo je neobranjivo, ne znam koji bi PR to mogao pbraniti. Plenković je uspio nadmašiti Karamarka i Sanadera. Vrijeme je da ode i prestane pljačkati hrvatski narod.

Plenković nije novo lice HDZ-a, to je onaj isti dobri, stari lopovski HDZ", rekao je Beljak ispred vlade.





11:10 Glasnogovornica vlade RH novinarima ispred vlade je rekla "Ako nešto bude, bit će. Ako ne bude, neće"

11:05 Kako javlja HRT, u tijeku je sastanak Martine Dalić i Andreja Plenkovića.



11:00 Gordan Jandroković je bez riječi je sjeo u auto i otišao iz zgrade Sabora. Nedugo nakon toga iz zgrade je otišao i Marin Pucar, šef Podravke.

10:50 Svi hrvatski mediji objavili su Indexovo otkriće o umiješanosti Plenkovića. >>> Opširnije



10:44 "Dalić je lagala, ova grupa koja je bila formirana da analizira financijsko stanje u Agrokoru, pretvorena je u grupu koja je pisala zakon. Postoji odgovornost Plenkovića koji je očito znao sve što se događa. Vrijeme Plenkoviću je isteklo još jučer. Ovdje nema vremena za analize. Dalić je trebala otići još s Ramljakom. Ovo njegovo branjenje samo ruši njegov kredibilitet. Očito je brani jer ona zna neke informacije o ulozi Andreja Plenkovića u cijeloj priči. Tko je odvjetnika Šavorića uvukao u ovu priču? Ja postavljam pitanje, je li to osobno Plenković, neka odgovori ili on ili Dalićka.

Zanimljivo je da je Plenković prvo rekao da u mailovima nema ništa sporno, a sad čujemo premijera kako govori da treba analizirati mailove. To pokazuje da nije svjestan koliko je situacija ozbiljna", komentirao je Nikola Grmoja za N1.

10:20 Ministar zdravstva Milan Kujundžić novinarima N1 Televizije uporno je ponavljao kako daljnji koraci ovise o analizi mailova. Nije znao ništa i ne može komentirati i ne sjeća da se na vladi govorilo o autorima Lexa. "Na vladi smo pričali o Lex Agrokoru, ali ne sjećam je li se govorilo o autorima. Ne sjećam se je li bilo kakve analize autora. Mislim da treba prvo pričekati rezultate analize a onda komentirati što s potpredsjednicom vlade. Moram priznati da ne znam tko je pisao Lex", komentirao je Kujundžić. >>> Opširnije

10:10 Andrej Plenković stigao je u zgradu vlade.



9:57 "Evo novog materijala za peglanje režimskim PR-ovima. Mada, ovo se stvarno više ne može peglati.. Vrijeme je za ostavke i nove izbore. I za DORH", napisao je Beljak na Twitteru. >>> Opširnije

9:40 "Mislim da je zbilja teško povjerovati da Plenković nije znao tko su ljudi koji su radili Agrokor. I da su dobili novac. Cijela Hrvatska to zna. Mislim da je svima jasno, ovi mailovi ništa ne sugeriraju, nego dokazuju. To je tako kako je. Plenković je od samog početka bio upoznat s time tko je radio zakon i kako se radio zakon. Tu više nema nikakve dvojbe, Plenković je od samog početka bio uključen u cijelu priču. Ljudi više ne vjeruju Plenkoviću, jedino ispravno rješenje je da se raspišu novi izbori. Plenković više ne zaslužuje da bude premijer.

Sad je jasno i zašto on očajnički brani Dalićku. Nitko osim njega na nju više ne računa. Pitanje je trena kad će otići. Braneći Dalićku on brani zapravo sam sebe.", rekao je Maras za N1 televiziju.

9:33 "Evo novog materijala za peglanje režimskim PR-ovima. Mada, ovo se stvarno više ne može peglati.. Vrijeme je za ostavke i nove izbore. I za DORH", napisao je predsjednik HSS-a Krešo Beljak.





9:30 "Ajmo na izbore. Ne moze HDZ bez kriminala. Plenković je znao za mailove, što znači da je lagao građanima kad je rekao da ne zna", napisao je SDP-ov Bojan Glavašević na Twitteru.

9:25 Jadranka Kosor na Twitteru je prokomentirala Indexovu objavu novih članaka: "Game Kofer". >>> Opširnije





8:50 Index je objavio nove mailove Grupe Borg.



8:30 Martina Dalić došla je u vladu, nije htjela odgovarati na novinarska pitanja.