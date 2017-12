Agrokor od A do Ž, enciklopedija jedne propasti (1.dio)

Foto: Index/FAH



KROZ abecedu pojmova pretresli smo slučaj Agrokor, ljude koji su pomogli u stvaranju najveće hrvatske kompanije, kao i financijski slom i istražni postupak protiv Ivice Todorića, koji se uoči policijske akcije i uhićenja njegovih menadžera-pomagača sklonio u London. Izvukli smo ključne događaje ne samo oko Todorića nego i Lex Agrokora, upravljanje i sve kontroverze vladinog agenta Ante Ramljaka.



A



Agrokor

Simbol kroni kapitalizma u Hrvatskoj, najveća hrvatska kompanija još uvijek formalno u vlasništvu Ivice Todorića, kojom od travnja upravlja vladin povjerenik. U trenutku izbijanja krize zapošljavala je 60.000 ljudi u šest zemalja bivše Jugoslavije. Za veliki broj hrvatskih prehrambenih kompanija Agrokorov maloprodajni lanac predstavljao je ključan distribucijski kanal. Todorić je 1976. počeo uzgajati cvijeće u Kloštar Ivaniću da bi, uz podršku Franje Tuđmana i HDZ-a, izašao kao privatizacijski pobjednik koji se 2000-ih proširio na regiju, Sloveniju, BiH i Srbiju.



Financijski se prenapregnuo kupovinom Mercatora od koje se nikad nije oporavio, a zbog slovenske kompanije izdao je 485 milijuna eura PIK obveznica koje su ulagači mogli u slučaju neuspjeha naplatiti vlasništvom nad Agrokorom. Kako je postao prezadužen, odbijale su ga zapadne banke pa se okrenuo Rusima. Jačanje konkurencije i ulazak diskontera uz snižavanje rejtinga Agrokora izazvalo je nepovjerenje ulagača na međunarodnim tržištima i snažno srušilo cijenu obveznica pa se kompanija našla pred bankrotom.



Azimov, Anvar

Ruski veleposlanik koji je u veljači 2017. poručio kako ruske banke, koje su držale trećinu Todorićevog duga, neće više financirati Agrokor. “Ja ne poznajem predsjednika Agrokora. On valjda smatra da je suvišno naći se s veleposlanikom Rusije. Sukladne tome će biti i posljedice”, priprijetio je tada Azimov. Kasnije se pravdao da je krivo shvaćen, ali poruka je poslana.



U ožujku je Sberbank ipak dao novih 100 milijuna eura kao stabilizacijski kredit, a bili su spremni i na daljnje financiranje pod uvjetom da im se taj posljednji kredit prizna kao najstarija tražbina. To je Ante Ramljak odbio iako je novim ulagačima kasnije dao takve uvjete.



Alvarez, Antonio

Kratkotrajni šef restrukturiranja Agrokora iz tvrtke Alvarz&Marsal, kojeg su postavile ruske banke. Zadržao se samo tjedan dana jer je nakon aktivacije Lex Agrokora Todorićevu tvrtku preuzeo vladin povjerenik. Alvarez III i njegov tim svoj su sedmodnevni boravak naplatili 11,2 milijuna kuna.



Alagušić, Marijan

Bivši direktor interne revizije i izvršni direktor sektora kontrolinga. Sumnjiči ga se da je, zajedno s ostalima, sudjelovao u lažnom prikazivanju financijskih rezultata čime je Todoriću osigurana protupravna imovinska korist.



Alix partners

Tvrtka koju je Ramljak odabrao kao savjetnike za restrukturiranje i koja je zajedno s Knightheadom također nesmjenjiva odredbama roll-up kredita. Poželi li joj vlada otkazati usluge, prijeti joj da na naplatu Agrokoru dođe kredit od milijardu eura. Izvanredna uprava ne može obaviti ni jedno plaćanje bez konzultacija s Alix partnersom. Kao njihovi podizvođači rade domaće tvrtke: Texo Management, Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri, Altera, Interkapital, KPMG Croatia, Krajinović i partneri...



B



Balent, Iva

Činjenica da, za razliku od svoje braće nije bila članica uprave ili nadzornog odbora, već samo direktorica marketinga, sačuvala ju je od uhićenja i istrage. Početkom travnja pokrenula je akciju na Instagramu “spasimo Agrokor zajedno” u koju je uključila svoju prijateljicu, pjevačicu Severinu. Uoči sloma, njezine zaposlenice osnovale su tvrtku Talent studio, a sama Balent nakon odlaska iz Agrokora - tvrtku Srculence. Još uvijek je članica nadzornog odbora RTL televizije.



Balent, Hrvoje

Za razliku od Ive, njezin suprug bio je uhićen i pušten da se brani sa slobode kao devetoosumnjičeni. Bio je član uprave Agrokora; do srpnja 2012. na radnom mjestu izvršnog potpredsjednika za prodaju i usluge, a od 1. veljače 2014. izvršni potpredsjednik za centralnu nabavu i usluge. Zajedno s Kuštrakom i Lučićem, Balenta se tereti da je znao da se ugovori o cesiji zaključuju kako bi se knjigovodstveno smanjile Todorićeve obveze prema Agrokoru u operaciji preuzimanja dionica novcem koncerna.



Blog

Pokrenuo ga je sam Todorić uoči policijske akcije i istrage. Medij preko kojeg posrnuli tajkun proziva ponajviše Ramljaka i Dalić, ali i Plenkovića, Božinovića i Škegru. Ključna njegova teza jest da je potpisao Lex Agrokor pod prijetnjom te da mu je vlada oduzela kompaniju kako bi je Ramljak i Dalić prepustili strvinarskim fondovima. Blog je izradio Dino Maček, sin dugogodišnjeg glasnogovornika HDZ-a Ratka Mačeka, a Todoriću je u komunikaciji pomagao Aljoša Roksandić, njegov PR strateg koji je ranije bio suvlasnik Digitela.



Belje

Jedna od tvrtki iz koncerna, za koju je Hanfa bila donijela u vrijeme Ante Samodola rješenje prema kojemu je Agrokor bio dužan dati ponudu za preuzimanje zbog povećanja udjela. No izmjenama zakona i rješenjem Visokog upravnog suda Hanfino rješenje je poništeno. Agrokor danas tamo drži trećinu dionica, a Agram Dubravka Grgića preko Kreditne banke Zagreb upisao se na dionice temeljem repo-ugovora nakon što mu Todorić nije vraćao novac. Dionice su početkom godine vrijedile 24 kune, a zbog jamstava i Ramljakovog nacrta nagodbe u kojem su postojeći dioničari najveći gubitnici, pale su na samo 2 kune.



Bošnjak, Vladimir

Član Ramljakovog tima i savjetnik za financije koji je karijeru započeo u CAIB investicijskoj banci, a u Agrokoru preuzeo poziciju Zdravka Marića kao direktor za strategiju i tržišta kapitala. Todorić ga je na blogu optužio da uz Ramljaka, zajedno s Lukom Cvitanom i Damirom Kuštrakom, provodi kriminalnu operaciju u Agrokoru.



C



Canjuga, Piruška

U Agrokor je došla s diplomom Agronomskog fakulteta kao supruga jednog od tada najmoćnijih HDZ-ovaca, uhapšena je zajedno s drugim menadžerima u listopadu i puštena da se brani sa slobode. Njezin odvjetnik Anto Nobilo tvrdio je da je bila dugo na bolovanju i na porodiljskom. Petoosumnjičena, bila je najprije izvršna potpredsjednica za maloprodaju, a od 2009. za poslovanje i poslovni razvoj.



Canjuga, Zlatko

Bivši glavni tajnik HDZ-a i omraženi direktor Dinama u vremenima kada je to ime bile zabranjeno pa se klub zvao Croatia, Tuđmanov ljubimac koji je prvo suprugu zaposlio u Agrokoru, a kasnije razvio biznis u kojem mu je Todorić bio ključni klijent - Konzum je od njega kupovao papirnate vrećice. Da je zaživjela Canjugina teza o “hrvatskim stališima”, pokazala je i njegova uniformirana sluškinja koju su fotoreporteri snimili dok mu je policija odvodila suprugu u pritvor.



Crnjac, Ivan

Bivši financijski direktor kojeg je policija prvog uhapsila, šestoosumnjičeni u aferi. Prijatelj iz školskih dana i kum Ante Todorića mlađeg u upravu Agrokora ušao je kada je imao samo 31 godinu. Sin Bože Crnjca koji je privatizacijom Splendida postao vlasnik zagrebačkih restorana Okrugljak i Dubravkin put. Poslovni uzlet starijeg Crnjca tumačio se obiteljskim vezama s HDZ-om, njegova supruga sestra je Rina Jurića, bivšeg direktora Robnih terminala čije se ime provlačilo u brojnim aferama - od provizija Nevenki Tuđman do štetnih ugovora za tvrtku.



Mlađi Crnjac karijeru je započeo u CAIB investicijskoj banci, a ekipu iz te tvrtke Todorić je na svom blogu optužio da su radili na uništavanju njegove kompanije, što su mnogi protumačili kao znak da je ovaj postao svjedok pokajnik.



Cvitan, Luka

Financijaš iz Agrokora kojeg je zadržao Ramljak, radi u timu Vladimira Bošnjaka. I ne, nije sin Danka Cvitana, mada je ta priča kružila u kuloarima. No to ne znači da državni odvjetnik nema sina koji radi u Agrokoru, Vedran Cvitan je menadžer nabave u Konzumu.



D



Dalić, Martina

Potpredsjednica vlade koja i dalje uporno skriva tko je sve pisao Lex Agrokor. Plenkoviću je kao rješenje za Agrokor pronašla Antu Ramljaka, koji je radio kod njezinog nekadašnjeg mentora Škegre. Dalić i Škegro redovito se nalaze na kavi, potvrdio je to istražnom povjerenstvu i sam bivši ministar. Index je objavio da je Dalić popila kavu i s Damirom Kuštrakom čim je ovaj izašao iz pritvora. Todorić ju je prozivao za prijeteće SMS-ove, i na nju se obrušava češće nego na samog Plenkovića.



Discordia, Olivio

Predsjednik uprave revizijske kuće Baker Tilly Hrvatska kojeg se tereti za lažna izvješća. Baker Tilly International izbacio je hrvatsku članicu 1. listopada iz globalne mreže.



Dolički, Tin

Ramljakov savjetnik koji je radio za američki fond Knighthead prije nego što je u ovoj aferi promijenio dres. Nakon skandala sa Šavorićem, Dolički je zastupao Knighthead na sjednici privremenog vjerovničkog vijeća, kako je Indexu pojasnio, “zato što u pola sata nisu mogli naći nekog drugog”, a kasnije postao Ramljakov savjetnik koji je neupućenim medijima objašnjavao da su roll-up i njegove odredbe sasvim uobičajene.



F



Faktoring

Kada je HNB smanjio financiranja Agrokora od strane banaka, oni su osmislili novi sistem - unovčavanje mjenica preko faktoring kuća i banaka. I dok se HNB i Hanfa prepucavaju oko toga tko jest ili nije nadležan za faktoring, nastao je novi financijski balon.



Fondovi za gospodarsku suradnju (FGS)

Škegrin izum u kojem nije zaboravio na sebe, izum u kojem su se novcem poreznih obveznika spašavali posrnuli privatni investitori. Funkcionirali su kao bankomati Todorića i drugih vladi bliskih poduzetnika, po sistemu da bi za svaku pokazanu kunu država dodala svoju kunu za investiranje. FGS-ovi, od kojih je jedan bio i Škegrin, naplaćivali su uz to od države milijunske naknade. Kao da priča i sama nije dovoljno problematična, bilo je slučajeva gdje je novac koji je proslijeđen jednoj tvrtki otišao drugoj - Agrokoru, za što su se zainteresirali i policijski istražitelji.





U plejadi ljudi koji su iz Todorićevog koncerna prešli u izvršnu vlast je i Maja Brinar, koja je nakon udaje za izraelskog biznismena dodala prezime Frenkel. S nepunih 30 godina bila je šefica odjela za financije u Agrokoru, da bi kasnije postala zamjenica tadašnjeg ministra gospodarstva Goranka Fižulića.Osmoosumnjičen u aferi Agrokor, kojeg je Ante Ramljak nakon što je pušten da se brani za slobode potvrdio za predsjednika uprave Jamnice. Bio je dugogodišnji Todorićev menadžer, direktor Leda postao je sa samo 26 godina. Uz funkciju izvršnog potpredsjednika Agrokora za poslovnu grupu Hrana, 2016. je preuzeo i Jamnicu. Čim je izašao iz pritvora, na poslovnom skupu hvalio je vladu i Ramljaka kako su spasili Jamnicu. Sin je Mirka Galića.Bivši ravnatelj HRT-a i veleposlanik u Parizu, koji je nakon završetka diplomatske karijere 2013. prešao u Agrokor, i to na poziciju savjetnika Ivice Todorića. Otac Mislava Galića.Profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu, stručnjakinja za stečajno pravo koja je prva jasno i glasno rekla da Lex Agrokor nije trebalo izglasati. Tezu je potkrijepila s 11 argumenta koje zastupnici većine, tada HDZ-a i Mosta, očito nisu pročitali. Ključan je argument da je tim zakonom, koji je nepravedan, vlada ušla u nepotrebne rizike. Roll-up kredit kakav je dogovoren nema uporište u zakonu, smatra Garašić, jer su diskriminirani mali vjerovnici. Ramljaku je poručila da bi se trebao dobro osigurati, što je ovaj očito doslovno shvatio pa mu Agrokor plaća policu menadžerske (ne)odgovornosti od 14,9 milijuna kuna.Na pitanje Nikole Grmoje u istražnom povjerenstvu za Agrokor kako je Todorić uspio kupiti tolike tvrtke devedesetih, Josip Manolić kazao je kako odgovore treba tražiti u vladi demokratskog jedinstva koju je vodio Franjo Gregurić.Direktor ruske banke Sberbank koji je podnijela kaznenu prijavu protiv Todorića i Agrokora zbog prijevare u gospodarskom poslovanju, krivotvorenja dokumenata i povrede obveze vođenja poslovnih knjiga. Na sastanku Vladimira Putina i Kolinde Grabar-Kitarović ruski predsjednik rekao je Grefu da je škrtica: “Koja škrtica, problem mu je jedna milijarda”, nakon što mu je ovaj rekao da mu Agrokor duguje 1,1 milijardu eura. Inače, godišnja dobit Sberbanka je 12-13 milijardi eura.Suvlasnik i predsjednik uprava AWT Internationala i Fairtradea koji je omogućio Todoriću da Agrokorovim novcem, umjesto vlastitim, otkupi 12.811 dionica. Uskok sumnja da su njegove tvrtke sudjelovale u prikrivenom financiranju i podizale kredite za otkup dionica koje je vratio koncern.Uoči propasti financirali su Agrokorove tvrtke s gotovo 400 milijuna kuna, i to izravnim kreditiranjem, što znači da rizik nisu dijelili s poslovnim bankama, i to nakon što je tim tvrtkama dodijeljen junk rejting. Zdravko Marić branio se audio snimkom tvrdeći kako se izuzeo iz odlučivanja. Igrokaz koji je izveo s Martinom Dalić zvučao je doslovno: "Tebe nema? - Mene nema!" Neće biti ni državnog novaca, ili će u najboljem slučaju uslijediti značajan otpis.Stranka koja je od svog utemeljenja ustrajno pomagala Todoriću u usponu, još od privatizacije, a nakon svjedočenja Željka Rohatinskog vidljivo je da je postojao i zajednički konkretan politički projekt. Rohatinski je trebao biti zajednički politički kandidat Todorića, Tomislava Karamarka i aktualnog ministra Milana Kujundžića, a kada ih je odbio, očito je zamjena pronađena u Zdravku Mariću. U vladu je Marić ušao s Karamarkom, a Plenkoviću je toliko važan da se riješio Mosta zbog njega, pa mu sada saborsku većinu drži Saucha protiv kojeg je Uskok podigao optužnicu.Iris Manestar Madžarac kazala je policijskim istražiteljima kako je njezin tim u Baker Tillyju htio dati negativno mišljenje za financijsko izvješće Agrokora zbog brojnih nepravilnosti, ali su ih stopirali njezini šefovi - Sanja Hrstić i Olivio Discordia, dvanaest i trinaestookrivljeni u aferi.HDZ i HNS ugasili su saborsko istražno povjerenstvo za Agrokor taman kada je postalo zanimljivo, nakon svjedočenja Željka Rohatinskog i Borislava Škegre. Doznali smo da su Todorić i HDZ imali zajedničkog političkog kandidata koji se tome usprotivio i cijenu platio objavom neugodne afere. Škegro, čiji je bivši djelatnik Ante Ramljak, potvrdio je da se sastaje s Martinom Dalić. Doznali smo i da je HDZ-u neprihvatljivo da o Agrokoru svjedoče Plenković, Ramljak, Dalić i Šeks, vjerojatno zbog držanja ljestvi Todoriću, ali i mutnih poslova koji su se nastavili kada su ga maknuli iz kompanije.Tvrtka u vlasništvu Miroslava Blaževa koja je poslužila Todoriću za financijske malverzacije. Istražitelji sumnjaju da je na osnovu cesijskog ugovora između Investca, Todorića i Agrokora, uz fiktivnu prodaju dionica, Agrokor zapravo podmirio Todorićev dug. U ovom slučaju, Todorić se pojavljivao u dvostrukoj ulozi, najprije kao privatna osoba koja je prodavala dionice i s Blaževom zaključila predugovor, a kasnije kao predsjednik uprave Agrokora kada je naložio da se na osnovu tog dokumenta isknjiži njegov dug prema koncernu. Blažev nije osumnjičen, za sada.Brokerska kuća koju su osnovali Tonći Korunić i Daniel Nevidal sudjelovala je u izradi Lex Agrokora. Kao autori zakona mogli su raspolagati povlaštenim informacijama, a istovremeno je njihov dionički fond SEE Equity trgovao, odnosno rasprodavao dionice Agrokorovih tvrtki. Tako su izbjegli gubitke, za razliku od svoje konkurencije. Nakon angažmana na Lexu dobili su i savjetnički posao u Agrokoru.Pod šifrom inicijalne javne ponude po nalogu Todorića i njegovih menadžera, proknjižene su čak 2,3 milijarde kuna luksuza kakav nije bio nužan da bi neka kompanija izašla na tržišta kapitala: boravak Martine Todorić u Hotelu Grand Canal u Veneciji u ožujku 2014., putovanje Ivana i Vesne Crnjac u Pariz iste godine, skijanje obitelji Balent u talijanskoj Alta Badiji i doček Nove 2014. godine u Istanbulu, putovanje Damira Kuštraka i supruge u New York 2015. godine, uskršnji praznici obitelji Ante Todorića u Dohi 2015. godine, Božić Ivice Todorića u Bangkoku, računi za vezove u marinama, troškovi helikoptera, jahte Jana i najma aviona.Početkom godine dionicama Jamnice trgovalo se po 140.000 kuna. U međuvremenu su otkrivena golema jamstva od 27 milijardi kuna, ali i nacrt nagodbe iz kojeg je jasno da postojećim dioničarima ostaju samo prazne ljuske, dok bi se sve vrijedno trebalo preseliti u Jamnicu 2 čiji će novi vlasnici biti vjerovnici. Cijena dionice pala je tako za 97 posto - na 3.300 kuna.Bivši čelnik HUP-a i Todorićev dugogodišnji blizak suradnik, koji je u vrijeme SDP/HSLS vlade bio zamjenik ministra financija Mate Crkvenca. Četvrtoosumnjičeni, godinama je bio izvršni potpredsjednik za izvozna tržišta, kasnije savjetnik i član nadzornog odbora. Jedan od dvojice visokopozicioniranih koje je Ramljak zadržao, bez obzira na pritvor i istragu. Potpredsjednica Dalić potvrdila je Indexu da je nakon izlaska iz pritvora popila kavu s Kuštrakom, prijateljem iz studentskih dana.Američki strvinarski fond kojim upravlja Thomas Wagner, čiji se predstavnik sastajao s Antom Ramljakom prije nego je ovaj postao povjerenik, u vrijeme dok je pisao zakon. Sastanak je potvrdio Ramljak Indexovoj novinarki smatrajući da tu nema ničeg spornog. Upravo je u zakon ugrađena odredba koja je oplodila kupovinu obveznica: Knighthead ih je plaćao 20 do 30 posto nominalne vrijednosti, a isplatit će im se u punom iznosu, zajedno s 4 posto kamate za novi kredit.Zarada Knightheada iznosit će u ovom poslu 60 posto na uloženu investiciju. Bi li racionalni ulagač poduzimao tako iracionalne rizike kao što je kupovina junk obveznica da nije imao informacije o roll-up kreditu koje mu je mogao dati Ramljak? Ramljak je uostalom u svom očitovanju na SDP-ovu inicijativu za opozivom Plenkovića priznao da je roll-up američki strvinarski fond tražio još 10. travnja, pa nije teško zaključiti da im je to obećano na spornom sastanku.Todorić je u početku imao dozvolu za gradnju hotela na imanju u podsljemenskoj zoni u zagrebačkim Šestinama, iako je od početka bilo jasno da je riječ o privatnoj rezidenciji. Kada su to otkrili aktivisti Zelene akcije i Prava na grad, pozvonili su mu na vrata tražeći smještaj. Istražitelji su sada otkrili da Todorić uopće nije Agrokoru vratio novac kojim su kupljeni Kulmerovi dvori. Za to mu je poslužila fiktivna prodaja dionica Konzuma investicijskom društvu Investco. Na imanju od 55.000 metara četvornih su četiri kuće u kojima su živjeli Ivica i Vesna Todorić zajedno sa svoje troje djece, njihovim supružnicima i unucima.Imanje je poslije II. svjetskog rata bilo nacionalizirano plemićkoj obitelji Kulmer, pa ga njihova nasljednica Barbara Kulmer još uvijek potražuje, i dodijeljeno Agrokombinatu kojem će kasnije direktor postati Ante Todorić, Ivičin otac. Potom ga je preuzela Astra, pa Zagrebačka banka preko svoje nekretninske tvrtke, pa Todorićeva sestrična, od koje je imanje kupio Agrokor. Istražitelji sada sumnjaju da je Todorić na kraju imanje platio novcem samog Agrokora. Četvrtina Kulmerovih dvora pripada Ivici Todoriću, a svakom od njegove djece po jedna četvrtina. Sva je imovina blokirana, pa i ona Ive Balent koja nije osumnjičena, i to zato što istražitelji drže da je otac ilegalno stekao dio koji joj je darovao.Unutar koncerna Agrokor maloprodajni lanac Konzum ostvarivao je najveće prihode i držao trećinu maloprodajnog tržišta. Revizija je pokazala da je 2016. poslovao s gubitkom od 1,85 milijardi kuna i prihodom od 10,5 milijardi kuna. U Jugoslaviji je Konzum bilo društveno poduzeće koje je s još nekoliko tvrtki činilo Unikonzum, a Todorić ga je privatizirao uz brojne nepravilnosti Fonda za privatizaciju i Hrvatskog mirovinskog društva.Direktor Konzuma od 2007. do 2016., u siječnju 2016. postao je član uprave zadužen za maloprodaju, da bi s te funkcije otišao već u lipnju iste godine i postao suvlasnik Meteor grupe koja je preuzela Badel. Izbjegao istragu i uhićenje.Sindikalistica koju su kolege optuživale da je napravila neobjašnjive propuste tijekom Todorićevog preuzimanja Unikonzuma propustivši popraviti položaj radnika. Kasnije je postala njegova zaposlenica. Voditeljica sektora za odnose s potrošačima u Agrokoru.Akademik, predsjednik HAZU-a, koji je iznenada u 70. godini postao poduzetnik i suvlasnik Avive, Todorićeve poliklinike koja od svog osnutka posluje u gubitku.