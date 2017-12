Agrokor od A do Ž, enciklopedija jedne propasti (2. dio)

Foto: Index/FAH



KROZ abecedu pojmova pretresli smo slučaj Agrokor, ljude koji su pomogli u stvaranju najveće hrvatske kompanije, kao i financijski slom i istražni postupak protiv Ivice Todorića, koji se uoči policijske akcije i uhićenja njegovih menadžera-pomagača sklonio u London. Izvukli smo ključne događaje, ne samo oko Todorića, nego i Lex Agrokor, upravljanje i sve kontroverze vladinog agenta Ante Ramljaka.



Ovo je drugi nastavak pregleda, prvi dio od A do M možete pročitati ovdje.



L



Lex Agrokor

Zakon čije autore Martina Dalić i dalje taji, a spekulira se da su ga izradili Ante Ramljak, Interkapital i Boris Šavorić. Izglasali su ga HDZ i Most, a do sada je već desetak ljudi zatražilo ocjenu njegove ustavnosti. I ugledni pravni stručnjaci poput Jasnice Garašić smatraju da je zakon neustavan. Vladin povjerenik sam je donio ključne odluke, a i onu o milijardu eura kredita samo uz suglasnost privremenog vijeća, čije je članove sam izabrao. I to je sve u skladu s Lexom.



Za razliku od stečajnog zakona, Lex Agrokor nije propisao mehanizme kontrole sastavljanja vjerovničkog vijeća, niti vjerovnici mogu utjecati na odluke odbora proporcionalno veličini i važnosti svog potraživanja. Ukratko, zakon je napisan tako da povjereniku, koji pritom nije dužnosnik iako je vladin agent, daje veliku slobodu za manevriranje i manipulaciju.



Lučić, Tomislav

Član uprave zadužen za financije, zajedno s Todorićem i sinovima upravljao riznicom Agrokora. Sumnjiči ga se, između ostalog, da je zajedno s Todorićem aranžirao otkup Agrokorovih dionica od EBRD-a vrijedan 750 milijuna kuna. Umjesto da ih plati Todorić, platio ih je Agrokor. Uz Todorića je drugoosumnjičeni. Bio je uključen i u muljaže s mjenicama, prikriveno financiranje u kojem su dobavljači zapravo kreditirali Agrokor ta potraživanja lažno prikazujući kao dug za robu.



Luković, Franjo

Bankar, bivši direktor Zagrebačke banke koji je pomagao Todorićevo širenje, još od kredita 1991. koji je zbog rata dobio po posebnom režimu, a potrošio nenamjenski.



Ledo

''Ulaganje u dionice i trgovanje na burzi vrlo je rizičan poslovni pothvat.'' Tim je riječima Ramljak najavio da će dionice postati posve bezvrijedne, za razliku od junk obveznica Agrokora koje je vlada roll upom pretvorila u vrlo vrijedne. Imovina Leda koja vrijedi bit će prebačena u novu tvrtku, a u trenutku pisanja teksta cijena dionica je bila 97 posto niža nego na početku godine. Burza je zaista neizvjesna za sve ulagače koji nisu imali svog Ramljaka.



M



Marić, Zdravko

Ministar koji ništa nije znao, a sve je radio kako bi u vladi bio na usluzi Todoriću. Tvrdio je da nije bilo poreznog duga Agrokora, koji je na kraju ovršio. Govorio je da je s koncernom sve u redu, zbog čega su oni koji su mu vjerovali izgubili na burzi. Odgodio je zakon o faktoringu, a HBOR je u njegovom mandatu dao 400 milijuna kuna Agrokoru uoči sloma, iako je sama banka prije toga utvrdila da je rejting Agrokora - smeće. Antologijska ''tebe nema'' audio snimka trebala je poslužiti kao dokaz da se Marić, koji je u vladu došao s Rolexom koji mu je omogućio Todorić - izuzeo od odlučivanja.



Mjenice

Oblik prikrivenog kreditiranja kakvim se služio Agrokor nakon ograničavanja bankarskih kredita. Dobavljači su pristajali podizati kredite za Todorića ili su mu posuđivali vlastiti novac. Nekoliko je vrsta transakcija kojima su banke i faktoring kuće financirale Agrokor putem mjenica. Prva su direktne mjenice koje je Agrokor izdavao dobavljačima, a ovi su ih zatim diskontirali u bankama. Drugi primjer su regresne mjenice koje su banke diskontirale preko faktoring društava, a po kojima je platitelj bio Agrokor, dok su dobavljači bili regresni jamci. Treći je slučaj tzv. shadow banking, u kojem je Agrokor izdavao trasiranu mjenicu dobavljaču, na osnovu koje bi dobavljač izdao vlastitu mjenicu prema faktoring društvu, koje je istu ponovno unovčilo - u banci.



Mirovinski fondovi

Predstavnici mirovinskih fondova u nadzornim odborima nisu blokirali golema jamstva koja su davale Agrokorove kompanije izlistane na burzi, zbog čega su porezni obveznici pretrpjeli snažne gubitke. Mirovinci imaju dvadesetak posto imovine u dionicama, a većina im je portfelja, što je još strašnije, vezana za državne obveznice koje također imaju junk status. Slom Agrokora na burzi izazvao je dodatnu zabrinutost za našu prisilnu mirovinsku štednju zbog šutnje fondova i nerazumno visokog investiranja u državne obveznice.



Mikša, Branko

Todorićev osobni savjetnik s biografijom HDZ-ovog ministra gospodarstva i turizma i gradonačelnika Zagreba.



Mlakar, Davorin

Aktualni sudac ustavnog suda i bivši HDZ-ov ministar pravosuđa koji je radio u Agrokoru od 2000. do 2004. kao izvršni potpredsjednik za pravne, opće i kadrovske poslove. Tijekom istrage o optužbama za primanje mita od 210 tisuća eura priznao je da se lažno predstavio prilikom posjeta Hypo banci u Klagenfurtu. ''Mi smo došli u banku koja je djelovala sablasno prazno. Malo je djelovalo i neugodno u početku. Tražili su da se prijavimo na šalteru. Mi smo rekli da nemamo dokumente kod sebe jer smo ih ostavili u autu. Predstavio sam se kao Gordan Dolović'', rekao je Mlakar.



Munjiza, Drago

Bivši direktor Konzuma koji je otišao iz Agrokora i karijeru nastavio kao privatni konzultant, često prisutan u medijima nakon izbijanja afere kao poznavatelj Todorića i koncerna. Tako je nedavno rekao da je odbio mjesto potpredsjednika u tom koncernu. ''Ja sam 12 godina trpio pritisak, od bliže okoline i od poslovne zajednice, da sam odbio najatraktivnije mjesto. To je plaća od 50-60 tisuća kuna, auto A8, dvije tajnice, dva vozača... Ljudima je bilo nejasno zašto sam ja to odbio. Ja sam naprosto htio djelovati po opisu posla'', ispričao je Munjiza.



N



Nexus

Tvrtka za upravljanje fondovima, koja je po Škegrinom modelu osnovala Fondove gospodarske suradnje (FGS), a istražuje je DORH jer su sredstva namijenjena Zagreb-montaži završila u Agrokoru. U vlasništvu je bivših menadžera Zagrebačke banke. U kuloarima se smatra da je paravan za Franju Lukovića i Milivoja Goldštajna, no njihovih imena nema u sudskom registru.



P



Puljić, Ljerka

Dobitnica titule menadžerice godine i godinama birana kao najmoćnija poslovna žena trećeokrivljena je u aferi, kao izvršna potpredsjednica za strateške poslove, marketing i hranu i kasnije savjetnica predsjednika uprave i članica Nadzornog odbora. Istražitelji su joj pobrojali niz krimena: lažno prikazivanje mjenica, precjenjivanje prihoda i lažno prikazivanje dobiti na temelju koje je vlasnik koncerna izvlačio dividendu, cesije koje su oštetile društvo za 123 milijuna kuna i osigurale nepripadajuću dobit Todoriću, lažno prikazivanje Adrisovog kredita.



Kao iznimno bliska suradnica i najviše pozicionirana menadžerica, nastupala je na brojnim poslovnim konferencijama i govorila umjesto šefa koji se klonio medija te je hvalila Ivicu Todorića kao sjajnog motivatora koji je u stanju natjerati ljude da rade po cijele dane.



Pandžić, Alojzije

Šef računovodstva, tereti ga se da je sudjelovao u skrivanju Todorićevih malverzacija, poput nabave 100 milijuna eura vrijednih dionica na račun tvrtke.



Plenković, Andrej

Premijer koji je zajedno sa svojim suradnicima održao nekoliko tajnih sastanaka s Ivicom Todorićem na kojima se razgovaralo o državnoj pomoći Agrokoru. U tajnosti je njegova potpredsjednica Martina Dalić za to vrijeme sa svojim timom pripremala Lex Agrokor. Todorić ga je prozvao za politički progon i za prikrivanje kriminala. Mjesecima se protivio Istražnom saborskom povjerenstvu. Nejasno je koliko Plenković zaista upravlja Ramljakom, a koliko povjerenik i Dalić upravljaju premijerom. U svakom slučaju, Agrokor ga čini nervoznim - za kritičko propitivanje vladinog angažmana oko Agrokora od strane malobrojnih novinara smislio je naziv hibridni rat.



Petrović, Josip (Jozo)

Bio je direktor Unikonzuma koji je manipulirao radnicima i pomagao Ivici Todoriću u privatizaciji tvrtke kojoj je kasnije promijenio ime u Konzum. Kasnije je postao Todorićev savjetnik pa član uprave Ine, a trenutno radi kao lobist MOL-a, koji je plaćao suprugu tadašnjeg HDZ-ovog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka. Muž Ane Karamarko morao je dati ostavku nakon što je donesena odluka da je u sukobu interesa.



Petrov, Božo

Predsjednik Mosta, u to vrijeme partner HDZ-a, podnio je kaznenu prijavu protiv Ivice Todorića. Tvrdi da je zaslužan za sastanak s Todorićem u vladi, na kojem mu je rekao da mu Most ni vlada neće dati potrebnih milijardu i pol kuna.



Prodanović, Čedo

Odvjetnik koji zajedno s Jadrankom Sloković, nakon Ive Sanadera i Zdravka Mamića, zastupa Ivicu Todorića.



Pavić, Nino

Vlasnik Europapress holdinga, najveće medijske izdavačke kuće, koju je u predstečajnoj nagodbi preuzeo odvjetnik Marijan Hanžeković i preimenovao u Hanza mediju. Pavićevu tvrtku Com.com kreditirao je Todorić s 13 milijuna kuna. EPH-u je Agrokor bio ključan oglašavač pa je u njihovim tekstovima Todorić slavljen kao poslovni genij kojeg tjera strast za zemljom. Kada su Pavića poslije pitali zašto nije objavljivao kritičke tekstove o Todoriću, kazao je kako se nije imalo što pisati.



Porezni dug

Ministar financija Marić tvrdio je da Agrokor nema porezni dug, a onda je kada je račun kompanija bio blokiran neslužbeno preko biranih novina pustio informaciju da je Agrokoru ipak ovršen porezni dug. Index je zahvaljujući povjerenici za informiranje dobio i službenu potvrdu da je postojao porezni dug od 135 milijuna kuna.



R



Ramljak, Ante

Izvanredni povjerenik Agrokora koji se s vlasnicima obveznica iz američkog fonda Knighthead sastajao i prije nego što ga je vlada imenovala, pa je opravdano zaključiti da im je pogodovao. Ramljak nije dužnosnik iako ga je odabrala vlada, odnosno Martina Dalić, kao dugogodišnjeg menadžera u fondu Borislava Škegre. Formalno ga imenuje sud pa time ne podliježe zakonu o sprečavanju sukoba interesa. Iako je stalno u sukobu interesa - prvo jer je pisao zakon koji mu je omogućio da postane povjerenik s honorarom od 71.395 kuna (bruto 118.940 kuna) i milijunskom policom osiguranja od menadžerske odgovornosti. A onda jer je kao savjetnike uzeo svoju dojučerašnju tvrtku Texo Management, koja je formalno podizvođač Alix Partnersa.



Angažirao je i 140 drugih savjetnika koji će Agrokor koštati pola milijarde kuna. Ugovorom o roll up kreditu Ramljak je postao praktički nesmjenjiv i kompaniju je prepustio u ruke američkom strvinarskom fondu i savjetnicima. Oni zapravo donose ključne odluke, od odabira upravitelja do svih isplata.



Rohatinski, Željko

Bivši guverner koji je karijeru započeo u Agrokoru, da bi se ponovno vratio u istu tvrtku kao Todorićev savjetnik nakon afere s kućom. Otkriveno je da je Todorić kupio tvrtku njegove supruge, koja je bila u problemima i čija je jedina relevantna imovina bila njihova obiteljska kuća, da bi nakon toga kuću ponovno kupio Rohatinski. Mada se Rohatinski branio da je prodao tvrtku za kunu, nedavno je Nikola Grmoja objavio dokument iz kojeg je vidljivo da je za tvrtku dobio 3,8 milijuna kuna. Rohatinski je na istražnom povjerenstvu kazao kako su mu se, nakon što je odbio ideju HDZ-a i Todorića da uđe u politiku, počele događati čudne stvari, sugerirajući da je objava afere u do tada prijateljski nastrojenom mediju bila odmazda za nekooperativnost.



Radin, Goran

Bio je član uprave zadužen za pravne poslove od 2010. do 2014. godine, ali su ga istražitelji zaobišli. Prije dolaska u Agrokor bio je šef kabineta Franje Tuđmana.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Ključni deal koji je dogovorio Ramljak jest naizgled neobjašnjivo golem kredit od milijardu eura koji je imao cilj da promiješa karte među vjerovnicima, pogura stare tražbine kreditora u nove i osigura im prvenstvo u naplati, a bezvrijedne obveznice isplati u stopostotnom prinosu. Kao zalog su kreditori predvođeni Knighthead Capital fondom dobili najvrednije nekretnine i žigove ključnih tvrtki. Tako su u privremenom vijeću koje je birao Ramljak trasirali nagodbu prije nagodbe. Od javnosti su pokušali sakriti odredbe prema kojima je vlada izgubila svu vlast u Agrokoru koji je preuzela imenovavši povjerenika: ponižena vlada više ne može smijeniti Ramljaka bez Knightheada i Alix Partnersa, oni moraju dati i dopuštenje za sva plaćanja.Time je vlada faktički onemogućena u svojoj zakonskoj dužnosti da nadzire rad izvanrednog povjerenika. Ramljak i Dalić su s idejom roll upa izašli u lipnju, skrivajući od javnosti da je upravo to predlagao Knighthead još 10. travnja, a ta je informacija objavljena u očitovanju koje je Ramljak pisao povodom SDP-ove inicijative za opoziv Plenkovića. Javnost, kojoj su operacije koje provodi Ramljak i američki strvinarski fond ponekad nažalost prezahtjevne, gotovo da to i nije registrirala.Revizori PwC-a koje je angažirao vladin povjerenik mjesecima su pregledavali izvješća i u listopadu 2017. objavili da je konsolidirani gubitak Agrokor Grupe za 2016. godinu iznosio 11,04 milijardi kuna, ukupne obveze bile su 56,28 milijardi, a gubitak iznad vrijednosti kapitala 14,5 milijardi kuna. Za 2015. gubitak je iznosio 3,6 milijardi kuna, umjesto dobiti od 1,2 milijardi kuna koju je iskazao Todorić. Otkriven je niz računovodstvenih nepravilnosti: skriveno je 3,9 milijardi kuna obaveza i 2,3 milijarde kuna financijskih troškova.Ruska banka u 50-postotnom državnom vlasništvu koju je osnovao još car Nikola I. Kako na zapadu nakon krize 2008. nije mogao naći povoljne kredite za refinanciranje obaveza koncerna, Todorić se tako okrenuo ruskim bankama i 2014. uzeo prvih 600 milijuna Sberbankovih eura, a broj je na kraju narastao na 1,1 milijardu. Od VTB banke posudio je još 300 milijuna eura, tako da je više od polovice duga bilo u ruskim bankama. I dok je VTB, koji je imao manji iznos, ušao u roll up aranžman, Sberbank to nije htio jer im Ramljak nije htio dati pravo prvenstva za posljednji kredit iz ožujka. Zato su pokrenuli niz sporova u regiji, pokušavajući se naplatiti tamo gdje ne vrijedi Lex Agrokor, odnosno iz dostupne imovine u Srbiji i Sloveniji. Ramljak im zauzvrat nije priznao njihove tražbine u Hrvatskoj, pa će biti izostavljeni iz vjerovničkog vijeća, odnosno neće imati utjecaj na nagodbu.Pokušaj dogovora prema kojem bi kreditori pristali na moratorij za svoje obaveze u zamjenu za suodlučivanje u tvrtki. Već je bilo objavljeno da je sve dogovoreno, ali je stvar na kraju propala jer su i dobavljači htjeli sudjelovati u restrukturiranju kompanije.Bio je među dvanaestoricom uhićenih 12. listopada 2017. Kao i drugi menadžeri, tereti se da je omogućio protupravno bogaćenje Todorića.Suprug Olgice Spevec, nekadašnje šefice Agencije za tržišno natjecanje, također je bio zaposlen u Agrokoru kao ravnatelj klinike Nemetove.Bio je HDZ-ov ministar financija i potpredsjednik vlade, kasnije fond menadžer čiji su kadrovi preuzeli Agrokor, a on hvali njihove poteze kao kolumnist. Jedno od pitanja koje je Nikola Grmoja na istražnom povjerenstvu postavio Borislavu Škegri glasilo je: ''Pijete li kavu s potpredsjednicom Dalić i Antom Ramljakom u kafiću Gold?'' Grmoja je javno rekao ono o čemu svi potajno pričaju, a to je da su Škegrini kadrovi preuzeli Agrokor i vladu. Govorio je Škegro na povjerenstvu kako je privatizacija spasila Hrvatsku, na što je kasnije reagirao stručnjak s Princetona Dejan Kovač: ''O 'uspješnosti' privatizacije dovoljno vam govori činjenica da smo 90-ih od bivših socijalističkih zemalja bili drugi po BDP-u po glavi stanovnika, a sada smo skoro zadnji. Političari dubokih džepova Hrvatsku su bacili na koljena ortačkom privatizacijom, uhljebljivanjem podobnih i dijeljenjem ortačkih subvencija u poljoprivredi. Krivili ste rat 90-ih, prije toga su nam za sve bili krivi Srbi, a pitam vas sve – tko nam je danas kriv?''Plenkovićev savjetnik i jedan od osnivača HDZ-a koji je 1996. bio šef istražnog povjerenstva zbog afere Pšenica, u kojoj je Državno ravnateljstvo za robne zalihe bilo u sprezi s vlasnicima odabranih tvrtki. Ivica Todorić i njemu slični kupovali su državnu pšenicu ispod cijene i zatim je preprodavali u inozemstvu. Povjerenstvo je podnijelo desetke prijava, no ne i onu protiv Todorića. HDZ se zato jako uznemirio kada je Šeks trebao svjedočiti na povjerenstvu 2017. te je odmah blokirao takvu ideju. Mostovac Grmoja prozvao je Šeksa i da je zataškao slučaj Agrokorovog nenamjenskog trošenja Zabinog kredita.Odvjetnička kuća Borisa Šavorića koja je sudjelovala u izradi Lex Agrokora, a kasnije ih je Ramljak angažirao kao savjetnike. Suradnja im je otkazana nakon skandala s domenom, jer je Ramljak na sudu prijavio adresu izvanredna.uprava@savoric.com. Odvjetnička komora najavila je istragu nakon neslužbenih informacija da su radili besplatno, što nije u skladu s njihovim pravilima, osim ako je klijent siromašan. Rezultata još uvijek nema.Hrvatski poduzetnik i veletajkun koji je započeo s proizvodnjom cvijeća u Kloštar-Ivaniću, kao sin socijalističkog direktora, a na vrhuncu moći zapošljavao je 60.000 ljudi na prostoru bivše Jugoslavije. Pobjednik hrvatske privatizacije kojeg su uza sve usluge, dilove i poticaje na kraju potopili loše poslovanje, klimoglavi menadžeri, konkurencija i preskupi krediti. Uoči akcije Agrokor pobjegao u London, ali se tamo predao policiji i platio jamčevinu pa se brani sa slobode. Živi u elitnom dijelu Kensington gdje se mora javljati policiji. Tereti ga se da je protupravno prisvojio 1,3 milijarde kuna iz Agrokora.Zajedno s mrežom suradnika, dobro plaćenih menadžera i dojučerašnje hrvatske poslovne elite, lažirao je dobit, uljepšavao bilancu, kupovao dionice i dvorac novcem tvrtke umjesto svojim, izvlačio novac u Švicarsku, dobavljačima se služio kao bankomatom, privatne troškove njega i najbližih menadžera upisivao kao troškove IPO-a... Proglašava se političkom žrtvom, u čemu mu ustrajno pomaže hrvatska vlada čiji je povjerenik povukao nekoliko vrlo dvojbenih poteza iz kojih je jasno da je pogodovao grupi kreditora.Otac Ivice Todorića bio je direktor socijalističkog Agrokombinata, predsjednik Udruženja voćara i vinogradara Jugoslavije, zastupnik u Saboru SR Hrvatske i šef odbora za poljoprivredu. Nakon sloma hrvatskog proljeća dobio je 13 godina zatvora zbog kontrarevolucionarne djelatnosti i gospodarskog kriminala, koje je sud nakon žalbi prepolovio na šest. Na kraju je Ante odležao četiri godine u Zagrebu i Staroj Gradišci.Stariji Todorićev sin kojeg je ovaj od njegove devetnaeste pripremao za nasljednika kompanije, i koji se s ocem preselio u London, ali se odazvao na saslušanje u Županijski DORH. Ljerka Puljić, koja je najviše u javnosti istupala u ime koncerna, hvalila je Antu koji je najprije ustajao u cik zore kako bi otkupljivao voće na veletržnici za Konzum, a zatim je dogurao do potpredsjednika koncerna, kao da je u pitanju "američki san", a ne obiteljska tvrtka u kojoj su ključne funkcije dijeljene prema odgovarajućim genotipima.Sedmoosumnjičeni u aferi kao predsjednik Nadzornog odbora, izvršni potpredsjednik za maloprodaju i dopredsjednik koncerna. Zajedno s ocem, bratom i Lučićem bio je odgovoran za riznicu, a samim time i za izdavanje mjenica i prikriveno kreditiranje, lažne izvještaje na temelju kojih je isplaćivana dividenda, skrivanje zajmova, preknjižavanje troškova na IPO. Razvod Ante Todorića mnogi su protumačili kao pokušaj da se spriječi blokada dijela imovine.Mlađi Todorićev sin desetoosumnjičeni je kao izvršni direktor, predsjednik Nadzornog odbora Agrokora i očev savjetnik. Kada su počela uhićenja bio je u Švicarskoj i SAD-u, ali se pojavio u Hrvatskoj na ispitivanju u Županijskom državnom odvjetništvu. Sumnjiči ga se za lažno prikazivanje podataka, izdavanje mjenica i prikriveno kreditiranje, lažne financijske izvještaje na temelju kojih je Ivica Todorić isplaćivao dividendu. Obuhvaćen je i novim krakom istrage vezanim za kreditiranje preko Nexusa, kada je novac nenamjenski završio u Agrokoru, zajedno s ocem, Markom Lesićem i Krešimirom Ružđakom. Nedavno ga je ugostio srpski tajkun Bogoljub Karić, za kojim je Srbija svojedobno bila raspisala tjeralicu, ali je slučaj otišao u zastaru. "Narod će Ivicu Todorića dočekati kao kralja zbog svega što je stvorio", dodvoravao se Ivanu Karić.Tvrtka u kojoj je radio Ramljak dok nije postao povjerenik i čijeg je vlasnika Tomislava Matića, dojučerašnjeg najbližeg kolegu, potom angažirao kao savjetnika. Texo Management radio je do ožujka 2017. za Kraš, čija je prokuristica Marica Vidaković ušla u privremeno vjerovničko vijeće Agrokora kao predstavnica dobavljača. Texo je zapravo Škegrina ekipa, Tomislav Matić je Škegrin partner u fondu Quaestus, u kojem je radio i Ramljak.Vlasnik Atlantic grupe koja od Agrokora potražuje 135 milijuna kuna. Todorićev bijeg u London nedavno je prokomentirao kao svinjariju neodgovornog vođe koji je ostavio cijeli tim i pametuje iz daljine. Na to mu je ovaj uzvratio da je Atlantic gospodarski zapravo nebitan, jer su Tedeschi i njegov menadžment uspjeli otvoriti tek jedan mali pogon. Koji je ubrzo i zatvoren.Hrvatski predsjednik u čijem je mandatu Todorić postao privatizacijski prvak preuzevši niz kompanija: Sojaru, Agropreradu, Jamnicu, Zvijezdu, DIP Turopolje, pa kasnije Ledo, Konzum... S Antom Todorićem, Ivičinim ocem, Franjo Tuđman se poznavao još iz vremena socijalizma. Njegova kći Nevenka Tuđman poslovala je s Unikonzumom dok je njime upravljao Jozo Petrović. Potom je pokrenula tvrtku Kornet koja je za njegov Ledo proizvodila istoimeni proizvod. Blizak odnos Tuđmana i Todorića najbolje ilustrira fotografija na kojoj su njih dvojica uz razdraganu Nevenku i Ankicu: Ivica Todorić donio je predsjedniku 73 koluta jegera omotana hrvatskim zastavicama kao rođendanski poklon.Vode je iskusni financijaši, Agramov Mićo Jurjević i Miroslav Jeličić Purko. Pokrenuli su spor na sudu kako bi poništili jamstva Agrokorovih tvrtki izlistanih na burzi, zahtijevali od Hanfe da natjera Knighthead da preda ponudu za preuzimanje svih povezanih tvrtki i zatražili ostavku Ante Ramljaka smatrajući da nije kompetentan voditi zahtjevan proces restrukturiranja. Postavili su niz važnih pitanja nakon kojih svi porezni obveznici mogu samo žaliti zašto se mirovinci ne brinu za svoja ulaganja na isti način, nego su godinama podržavali Todorićeve akrobacije i desetke milijardi jamstva.Predstavnici petnaest velikih dobavljača koji su do nacrta nagodbe davali bezrezervnu podršku Anti Ramljaku, pravdajući sve njegove poteze, kao i vladi zbog njezine "mudrosti" zvane Lex Agrokor. Predsjednik udruge je Marin Pucar, šef Podravke koji je zasjeo na čelo te kompanije nakon SDP-ovog Zvonimira Mršića koji se skrasio kao savjetnik Ante Ramljaka.Vupik, vukovarski poljoprivredni kombinat koji je Todorić kupio za 30 milijuna kuna. Božo Petrov nedavno je u saboru ustvrdio da je na račun te kupovine Todorić naplatio 300 milijuna kuna za ratnu štetu.Prokuristica Kraša, članica privremenog vjerovničkog vijeća. Todorića je, dok je bio moćan i važan jer je držao trećinu tržišta, srdačno dočekivala na Kraševom imanju gdje su vozili buggyje. Kasnije je postala smokvin list za Ramljaka opravdavajući sve njegove poteze pa i onaj o roll up kreditu od milijardu eura, a onda je u spektakularnom obratu nezadovoljna nacrtom nagodbe rasparala dokument pred kamerama.Predsjednik uprave i suvlasnik Adrisa koji je s 1,3 milijarde kuna kreditirao Agrokor, što mu je zamjerio dio malih dioničara. Uspio je izbjeći smjenu, ali se prvi put morao suočiti sa zdravorazumskim pitanjima malih dioničara na glavnoj skupštini: ''Kako plasiranje 40 posto slobodnih sredstava jednom poduzetniku predstavlja dobrobit za društvo ako jamstva nisu čvrsta? Jeste li znali za stanje u Agrokoru 2016. godine, jer želimo vjerovati da su uprava i Nadzorni odbor jedne od najboljih firmi u regiji to morali znati?'' Adrisov kredit u poslovnim je knjigama bio iskazivan kao ''ostale rezerve'' pod stavkom ''kapitala i rezervi'' umjesto kao primljeni zajam. Tako je precjenjivan Agrokorov kapital, a lažno su se prikazivale stvarne obaveze.Bivši HDZ-ov premijer i bliski suradnik Franje Tuđmana. O njegovom razumijevanju javnog interesa najbolje govori činjenica da je državni posjet u Aziji iskoristio kako bi dogovorio privatni dil, uvoz automobila Proton u Hrvatsku. Kasnije je, nakon propasti građevinskog biznisa, postao savjetnik Kolinde Grabar-Kitarović. Njegova tvrtka Niva inženjering dobila je uoči stečaja 156 milijuna kuna pozajmice od Todorića.Guverner koji se hvali da je zaustavio bankarsko kreditiranje Todorića. Ovaj se onda prebacio na kreditiranje mjenicama u kojem su opet sudjelovale banke (i državne), a Vujčić je tvrdio da HNB za to nije nadležan. Kao guverner predsjedava Vijećem za financijsku stabilnost, tijelom koje je prvu zabilješku o Agrokoru objavilo tek u svibnju 2017. godine.Periferija Zagreba na koju je Ante Ramljak preselio Agrokorovu upravu iz centra Zagreba. Dok američki fondovi i savjetnici vode glavnu riječ, vladin povjerenik bavi se preseljenjem i uklanjanjem Todorićevih logotipova, pa je pozvao medije da snime alpinista koji je s Ciboninog tornja skinuo Agrokorov znak.