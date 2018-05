ANALIZA Trump je povukao potez koji će imati teške posljedice. Osjetit će ih i Hrvatska

Foto: Getty Images



AMERIČKI predsjednik Donald Trump danas je donio povijesnu odluku o Iranu. Baš kao i povlačenje iz Pariškog sporazuma, i današnja Trumpova odluka dodatno će srozati imidž SAD-a u svijetu, u velikim problemima će se naći Europska unija, a najviše će profitirati Rusija i Kina.



Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump večeras je donio odluku kojom se SAD povlači iz iranskog nuklearnog sporazuma, koji je prisiljavao Iran da se suzdrži od razvijanja i proizvodnje nuklearnog oružja.







Iran sutra može početi razvijati svoj vojni nuklearni program



Nakon ovakve odluke Donalda Trumpa, Iran sad ništa ne sprečava da, ako poželi, sutra nastavi razvijati svoj vojni nuklearni program. No to je tek prvi od problema koji se naziru nakon Trumpove odluke o novim strogim sankcijama Iranu.



Povodom odluke Donalda Trumpa popričali smo s dr. sc. Branimirom Vidmarovićem, stručnjakom za kinesku vanjsku politiku i sigurnost u istočnoj Aziji.



Iako su neke najave govorile o tome da će Trumpova odluka biti svojevrsna mješavina pritiska i prijetnji, američki predsjednik odlučio se za tvrdu varijantu - jednostrano uvođenje strogih sankcija Iranu, neovisno o svim apelima Europske unije, ali i ostatka svijeta (s izuzetkom Izraela).



Hrvatska je 2017. iz Irana uvezla oko milijun barela nafte



"Trump je ovo baš presjekao i to vrlo tvrdo. Po mom mišljenju, radi se o odluci koja je puno više uvjetovana njegovim imidžem u SAD-u nego stvarnim shvaćanjem međunarodnih odnosa. Naime, Trump pokušava održati imidž nekoga tko dosljedno ispunjava svoja obećanja, ma koliko god ona bila iracionalna, ali na taj način postiže dvojaki efekt. Naime, na razini Amerike njegov kredibilitet će porasti nakon ove odluke, to je neupitno. No na međunarodnoj razini Trump se jednostavno ne može percipirati različito od Amerike, a imidž Amerike će nakon ovoga pasti. Do zadnjeg trenutka se očekivalo da će to biti nekakva miks-odluka, da rješenje neće biti tako tvrdokorno, jer se prije svega ovdje radi o Europskoj uniji i europskim kompanijama koje su, zahvaljujući sporazumu s Iranom, poslovale s tom zemljom. I tu se čak ne radi samo o nafti, o uvozu iranske nafte u Europu, nego i o ostalim poslovima koje europske kompanije imaju s Iranom. Čak je i Hrvatska, prema podacima Europske komisije za 2017. godinu, iz Irana uvezla oko milijun barela nafte", započeo je Vidmarović.



Nakon Trumpove odluke nameće se pitanje - što sada? Kako će reagirati Iran, a kako Europska unija? Kome ovakva odluka ide u korist, a kome na štetu?



"Postoje neki logični koraci koji bi mogli uslijediti. Iran će najvjerojatnije pokušati bilateralno s Europskom unijom omekšati stvari, obzirom da je EU zainteresiran za to. No pitanje je koliko je EU spreman na takav potez, jer bi to moglo dovesti do rascjepa između Europe i Amerike. Pretpostavka je da će stvari ići u tom smjeru, jer ima naznaka da Europa ide prema vođenju samostalnije i jače vanjske politike. Treba napomenuti da se sve transakcije u trgovini naftom vrše u američkim dolarima, a po američkim zakonima svaka transakcija u dolarima smatra se dijelom američkog zakonodavstva i spada pod njihovu financijsku regulativu i zbog toga bi bilo jako teško urediti naftnu trgovinu s Iranom a da se pritom ne dogodi neka ključna promjena kao što je prelazak na euro, juan ili rublju", pojašnjava Vidmarović.



Ako Iran krene u razvoj nuklearnog oružja, što će napraviti (nuklearni) Izrael?



"Ono što svakako možemo očekivati je veći zaokret Irana prema Rusiji i Kini, naročito u smislu izvoza nafte u Kinu. Naime, Kina je globalno najveći uvoznik nafte, koji kupuje i iransku naftu, a to će se sad još samo pojačati", kaže nam Vidmarović.



Treća, možda i najznačajnija posljedica, odnosi se na činjenicu da bi Iran sada mrtav-hladan mogao nastaviti sa svojim vojnim nuklearnim programom. No Vidmarović ne očekuje da bi moglo doći do vojnog zaoštravanja odnosa.



"Iran kao državni sustav je jedan od najfunkcionalnijih sustava u toj regiji i ima relativno uređenu demokraciju. Ona, naravno, ima svoje specifičnosti, ali u usporedbi s npr. Saudijskom Arabijom i nekim drugim arapskim zemljama, Iran je tu daleko iznad svih. Zato mi se ne čini da bi iransko razvijanje nuklearnog programa značilo neku dodatnu nestabilnost u svijetu. No reakcije zemalja na to, a prvenstveno Izraela koji je nuklearna sila, druga su priča", tumači Vidmarović.Bit će tu i dugoročnijih posljedica, koje će prvenstveno ići na štetu Amerike, a u korist Rusije i Kine."Ovakav potez ojačat će takozvani antiamerički blok zemalja. Tu mislim na zemlje koje simpatiziraju partnerstvo s Kinom i Rusijom i na temelju toga možda možemo očekivati, budući da u tim zemljama integracijski procesi ne uspijevaju, malo jaču integraciju u nekoj srednjoročnoj budućnosti, u periodu od desetak godina.''"U očekivanju Trumpova razvrgavanja iranskog nuklearnog sporazuma već je počela rasti cijena nafte, a to osnažuje prvenstveno Rusiju, koja je čekala na tu priliku i jako dugo se borila za nju. Naime, u jeku ukrajinske krize, a usporedno s uvođenjem strogih sankcija Rusiji, počela se snižavati cijena nafte. Rusija je, naime, prosperirala na cijeni nafte kad je ona bila na razini 100 i više dolara za barel, a onda se dogodio veliki nagli pad na 40-ak dolara. Sada su cijene na razini oko 70 dolara za barel, a obzirom na to da će iranska opskrba Europske unije naftom sada biti limitirana, moguće je da će cijene nafte još rasti i da će u naredne tri godine doseći i 90, ako ne i 100 dolara za barel, a to znači, budući da su nafta i plin ključne stavke ruskog proračuna, jačanje Rusije", pojašnjava Vidmarović, pa dodaje kako će efekt na SAD biti - negativan."Usporedno s tim, rast cijena nafte će negativno utjecati na američku ekonomiju, odnosno ona bi mogla usporiti", govori nam Vidmarović, koji smatra da bi se današnja Trumpova odluka mogla negativno odraziti i na razvoj događaja oko Sjeverne Koreje."U svjetlu propasti iranskog nuklearnog deala, pregovori sa Sjevernom Korejom mogli bi propasti ili bi mogli imati negativan početak. Naime, Kim Jong-un sada će dobiti poruku da čak i u svjetlu nekog mogućeg sporazuma od Amerike ne može očekivati stopostotne garancije da će taj sporazum biti ispunjen. I zato je Kim Jong-un baš danas posjetio Kinu, baš uoči ove Trumpove odluke. Očito razmatraju čvršće povezivanje i garancije od Kine za slučaj da dogovor s SAD-om propadne, da mogu računati na kinesku podršku", rekao nam je Vidmarović.Hoće li itko osim Izraela biti zadovoljan Trumpovom odlukom o Iranu?"Da, Izrael će ovo sigurno pozdraviti, a vjerojatno i Japan i to upravo zbog Sjeverne Koreje, jer nepomirljivi Trump znači da je nepomirljiv i prema Sjevernoj Koreji, što bi Japanci htjeli. No ako dođe do rasta cijena nafte, onda ni Japanu neće biti baš lako. Naravno, i sve sunitske zemlje će ovo pozdraviti, jer su protiv Irana (u kojem su većina šijiti, op.a.) po definiciji", kaže nam Vidmarović.Zanimljivo je uočiti da je Trump zapravo imao veliku priliku za poboljšanje imidža Amerike, ali ju je propustio."Mogao je povući potpuno drugačiji potez i napraviti od Amerike velikog i milosrdnog mirotvorca, velikodušnu zemlju koja gura sve pod svoj kišobran i pod svoj utjecaj i to baš na primjeru Irana i Sjeverne Koreje. Takve šanse se ne događaju svakih pet godina, nego jednom u ne znam koliko. On je to, nažalost, propustio, a imao je priliku dignuti Ameriku na moralni pijedestal. Ne treba zaboraviti da su Iran i Sjeverna Koreja u onoj originalnoj Bushevoj postavi osovina zla (treći je bio Irak, op.a.). Amerika je jednim udarcem mogla riješiti dosta toga i time bi Kini oduzela tlo, jer se upravo Kina uvijek poziva na mirna rješenja, baš kao i Rusiji. Nitko ne bi imao takav moralni high ground. No ovakav potez će dovesti do zbližavanja istočnih, antiamerički raspoloženih zemalja i to u vrlo širokom smislu", tumači Vidmarović."Ima jedna stara i banalna istina, koja kaže da vojnici koji su iskusili rat uvijek traže mirna rješenja, a političari koji osobno nisu nikad bili u ratu često traže ratoborna rješenja. Tu je odličan primjer republikanski senator John McCain, koji je neprijeporni ratni heroj i koji već neko vrijeme zagovara mirno rješenje iranskog problema", dodaje naš sugovornik.Za kraj smo dr. Vidmarovića pitali u kojem će smjeru ići reakcije na Trumpovu povijesnu odluku."Ono što će biti najzanimljivije je kako će se postaviti Kina i Rusija, koje su dio tog deala s Iranom. Oni po meni nemaju niti jedan jedini motiv da ostanu uz SAD i podrže sankcije. Oni bi se trebali udaljiti i nastaviti poslovati s Iranom izvan američkih odluka, a najzanimljivije će biti kako će se EU postaviti. Hoćemo li vidjeti čvršći stav EU-a u smislu zaštite svog poslovanja u Iranu, odnosno hoćemo li vidjeti uspostavu europsko-iranskih tzv. clearing housea koji bi provodili financijske transakcije između Irana i EU-a u eurima. Sad ćemo vidjeti tvrdoću volje Europske unije, vidjet ćemo koliko je voljna nositi se s pritiskom. To je baš pravi test za Europu", zaključuje Vidmarović.