BB Ante Biuk hvali se da je pretukao ženu: "Nogom sam joj izbio kamenac iz bubrega, zaslužila je"

Foto: Press

GLEDATELJI Big Brothera ostali su zgroženi izjavama Ante Biuka koji je jučer u Big Brother kući ispričao kako je pretukao jednu ženu "jer je to zaslužila".

"Mnogi od nas su ostali zgroženi da jedna takva besprizorna osoba, bez obzira na to što je produkcija upoznata da je u pitanju obiteljski nasilnik, kriminalac, pijanac i psihopat, nisu ni trznuli da ga izbace, nego su ga ostavili u kući i još mu daju piti. Danas (23.03) na LIVEU RTL-a između 11.45 i 12.00 dotični monstrum je spomenuo veselu anegdotu kako su on i prijatelj ženu koja ih je naljutila izlemali tako da su joj odvalili bubreg pa je odmah izbacila bubrežne kamence. Kad netko se tako hvali javno sa svojim nasilnim ponašanjem i misli da je to jako smiješno - takav čovjek je bez savjesti. Kad netko nema savjesti u pitanju je psihopat", ukazala nam je jedna čitateljica na jučerašnja događanja.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Zgroženi gledatelji



Sličnu poruku dobili smo i od grupe zgroženih gledatelja koji tvrde da ih je scena iznimno uznemirila. "O Anti Biuku se dosta toga zna, a jutros je, uz kavicu i samodopadni osmijeh na licu cijeli ponosan pričao o tome kako je svoju bivšu pretukao do te mjere da joj je, udarcima nogom, izbio kamence iz bubrega. Kada ga je sustanar Marijan zgroženo pogledao i rekao da on nikad ne bi digao ruku na ženu, Ante je, uz cerek na licu, uzvratio – pa kad je zaslužila i opet krenuo ponovo prepričavati taj događaj naslađujući se njenim mukama. Ostali su samo nijemo slušali", požalili su se gledatelji.

Obratili smo se stoga RTL-u, koji nam je poslao kratki odgovor: "RTL najstrože osuđuje sve oblike nasilja. O navodima g. Biuka obavijestit ćemo nadležne organe radi daljnjih postupanja, a stojimo im na raspolaganju za svaki vid suradnje."

Inače, riječ je o stanaru koji je tjedan dana prije ulaska u show naoružan opljačkao starca. Osim izjavama, Biuk je pažnju jučer privukao kad je pokazao goli penis tijekom prijenosa uživo.