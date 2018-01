Borba male Rite koja je jučer dobila novo srce se nastavlja: "Rano je za bilo kakve prognoze"

Foto: Facebook



ČETVEROGODIŠNJOJ Riti jučer je u KBC-u Zagreb presađeno srce. Još se oporavlja od operacije koja je trajala 12 sati.

Četverogodišnja djevojčica u samo 24 sata prošla je dva teška zahvata. Liječnici kažu da je još rano za bilo kakve prognoze. Rita je transplantaciju srca čekala mjesecima. Za tu dob nema mnogo donora pa su liječnici odlučili ugraditi umjetno srce. No samo sat i pol nakon ugradnje umjetnog srca stigao je poziv iz Beča - pronađeno je pravo srce za Ritu. Nakon jedne zahtjevne operacije slijedila je druga - transplantacija.





Na KBC-u Zagreb takvih zahvata izvedu 40-ak na godinu, ali na odraslim pacijentima. No na ovako malenom djetetu srce presađuju jednom u nekoliko godina.Nacionalna koordinatorica za transplantancijski program Ministarstva zdravstva, dr. Mirelom Bušić, za HRT je naglasila kako je Rita u najboljim rukama stručnog tima KBC-a Zagreb te izrazila nadu da će se oporaviti."Postoji protokol u koji je uključena Državna služba za zaštitu i spašavanje, Vladin ured, policija... Za nas je to standardna procedura, no naravno da smo svi senzibilniji kad je riječ o djetetu", izjavila je Bušić.