Braća Pivac na korak do preuzimanja Kraša

MESNA industrija braća Pivac proteklih je tjedana intenzivnije dokupljivala dionice Kraša, čime je njihov udio došao do 24,48 posto, što znači da bi mogli biti nadomak preuzimanja kompanije.



Mesna industrija braća Pivac, tvrtka u vlasništvu Tonćija, Ivice i Nevena Pivca, nije od jučer dioničar Kraša. Godinama već ustrajno kupuju dionice te kompanije, u posljednjih godinu dana podebljali su udio s 22 na 24 posto i postali vodeći dioničar, dok su drugi radnici tvrtke preko Kraš-Esop d.o.o-a. No u travnju ove godine i početkom svibnja pojačali su kupovinu i podebljali svoj portfelj s više od 2000 dionica, čime su došli na udjel od 24,48 posto.



Približavanje ponudi za preuzimanje, koja nastupa s 25 posto dionica, stiže u trenutku dok se Marica Vidaković, prokuristica Kraša, bavi Agrokorom. Kao predstavnica dobavljača u privremenom vjerovničkom vijeću pokušava osujetiti dogovor Milana Bandića i Fabrisa Peruška, smatrajući da je Zagrebačkom holdingu plaćeno više nego drugim dobavljačima te da su time privilegirani. Paralelno, Franck optužuje privremeno vjerovničko vijeće da je među dobavljačima bilo privilegiranih kojima je isplaćeno više tzv. starog duga.



I trezor Kraša kupuje



No ni trezor Kraša ne miruje, u travnju su kupili oko 2000 dionica, a u svibnju su nastavljali kupovati. Trezorske dionice nemaju prava glasa i ne ostvaruju pravo na dividendu, no od tamo se, odlukama skupštine, mogu dionice dodjeljivati zaposlenicima.





Ono što je posebno zanimljivo, Vidaković je pokušavajući se obraniti od preuzimanja vrgoračkih mesara prošli put, 2016. godine, angažirala Antu Ramljaka iz Texo Managementa. Kraš je medijima potvrdio angažman Texa, a kazali su samo kako se radilo o poslovnoj suradnji.U kuloarima se tada pričalo da je Texo Management, odnosno Ramljak, dogovorio da trezor Kraša preuzme dodatne dionica od Kapitalnog fonda u veljači 2016. Vidaković je tada potvrdila samo da je trezor to preuzeo dok Kraš-Esop ne "iskaže interes".Index je pokušao rekonstruirati taj slučaj u vrijeme dok je Ramljak bio povjerenik i doći do potvrde državnog fonda o dogovoru s Texo Managementom i Vidaković, no Kapitalni fond je tvrdio da ga nije bilo, nego da su se sami sjetili prodati i zaraditi na razlici u cijeni.Udio Kraš-Esopa, dakle radničkih dionica, ostao je isti, na 19,7 posto, a kako nije bilo drugih promjena među najvećim dioničarima, očito je da braća Pivac kupuju dionice na tržištu.Upitali smo ih oko njihovih namjera. Njihov ćemo odgovor uvrstiti čim ga dobijemo. Kontaktirali smo Maricu Vidaković koja nam je rekla kako sukladno Zakonu o tržištu kapitala ne smije davati komentar.Ponuda za preuzimanje nastupa kada dioničar pređe prag od 25 posto, a cijena preuzimanja ne može biti niža od najviše cijene po kojoj su ponuditelj ili osoba koja s njim zajednički djeluje stekli dionice u razdoblju od godine dana prije obaveze.Tako da će datum preuzimanja braće Pivac, možemo tako zaključiti, ovisiti o tome kad su kupili najskuplje dionice, za koje, logično bi bilo, ne žele da budu uključene u taj izračun.