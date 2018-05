CNN: Globalni potres je počeo

Foto: Hina/ EPA

AMERIČKI predsjednik Donald Trump sinoć je odlučio da se SAD povlači iz iranskog nuklearnog sporazuma koji je prisiljavao Iran da se suzdrži od razvijanja i proizvodnje nuklearnog oružja.



Trump je, među ostalim, u govoru u kojem je odmah bilo jasno u kojem će smjeru ići, kazao kako je Iran najveći sponzor terorizma.



"Nuklearni sporazum s Iranom nije ograničio iranske aktivnosti u Siriji, Iranu i na drugim mjestima. U to vrijeme kad je potpisan, prije tri godine, mogao je biti dogovoren puno bolji sporazum, ali nije. Danas imamo definitivni dokaz da je iransko obećanje bilo laž. Prošli tjedan Izrael je objavio obavještajne dokumente koji dokazuju da Iran nije odustao od nuklearnog oružja. Iranski nuklearni sporazum nije donio mir niti će ikada. Iranski vojni proračun je od potpisivanja sporazuma narastao 40 posto", kazao je Trump.

Ova odluka SAD-a, koje se bojao cijeli svijet, imat će veliki odraz na geopolitičkoj slici svijeta. U svojoj analizi CNN tako piše kako je Trumpova odluka prouzročila veliki potres. Navodi se i da je ovo poraz europske politike.





"Došli su, vidjeli i bili neuspješni u uvjeravanju. Emmanuel Macron, Angela Merkel i Boris Johnson iz Washingtona su otišli praznih ruku", piše CNN o neuspjehu europskih političara da Trumpa nagovore da ne odustaje od dogovora sa Iranom.



Zadnji put kad su Europa i SAD bilo ovako daleko, navodi CNN, bilo je u predvečerje invazije na Irak 2003. godine. No i tada su Britanci bili uz SAD.



Ovog puta, navode dalje u analizi, posljedice se čine puno veće i opasnije.

Europa ljuta na SAD



Među europskim saveznicima SAD-a, ponašanje Trumpove administracije koje graniči s nepovjerenjem polako izaziva ogorčenje. Nije samo riječ o Iranu. Tu je i pitanje klimatskih promjena, industrijske tarife kao i potpuna nepredvidljivost politike SAD-a pod Trumpom, a što ljuti njihove europske saveznike.



Francuski predsjednik Macron jako je puno uložio u svoj odnos s Trumpom. A rezultat je sad izostao. Dapače, ovaj Trumpov potez velika je prijetnja europskim saveznicima SAD-a i njihovoj ekonomiji. SAD je ovim potezom napustio svoje saveznike, a EU nema snage ni sposobnosti da prisili Iran da se pridržava sankcija ako bi ostali u dogovoru. Što je jedan europski diplomat izjavio za CNN: "Nemamo više prevagu".



Ipak, za EU će biti jako bitno održati nekakve odnose s Iranom zbog činjenice što imaju razvijene komercijalne interese.



S druge strane, ovom Trumpovom odlukom u Moskvi mogu biti zadovoljni. Svaki put kad su SAD i EU u svađi, to je win- win situacija za Rusiju. Od Trumpove odluke jako puno bi, piše CNN, mogla profitirati i Kina koja već sa Iranom ima živu trgovinsku razmjenu koja može biti još veća i uz pomoć koje Kina može širiti svoj utjecaj.



U Iranu u dijelu društva ovom odlukom vlada razočaranje. Politička klima se sada mijenja. Tvrdolinijaši među kojima ima dosta vjerskih vođa sada tvrde da se SAD-u ionako nikada nije moglo vjerovati. Ali Akbar Velayati, savjetnik Ayatollaha Ali Khameneia, rekao je prije nekoliko dana da će i Iran napustiti sporazum ako u njemu ne ostane SAD. No sam predsjednik Hassan Rouhani demantirao ga je u ponedjeljak rekavši da će Iran ostati u sporazumu čak i ako ga SAD napusti.



A što će se događati sa SAD-om? Slučaj pregovora sa Sjevernom Korejom pokazao je da je velike globalne probleme teško rješavati bez SAD-om. No, neke će se stvari morati promijeniti. Primjerice, u ovom slučaju EU se sasvim slučajno našla na istoj strani s Kinom i Rusijom. Iran će se najvjerojatnije okrenuti prema Aziji - Kini, Indiji i Južnoj Koreji -za investicije i trgovinu. Energetsku suradnju mogli bi ostvariti s Rusijom. SAD, koji najveće saveznike u ovom slučaju ima u Saudijskoj Arabiji i Izraelu, Iranu bi mogao zaprijetiti puno gorim stvarima od sankcija ako nastave sa svojim nuklearnim programom, piše CNN u svojoj analizi.