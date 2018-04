Čovjek s križem u bolovima: "Noga je u apsolutnom raspadu"

Foto: Index

SAŠA Pavlić, čovjek koji od subote hoda s križem od Rijeke do Zagreba, treba liječničku pomoć.



Stanje s njegovom nogom koju je ozlijedio još u ponedjeljak s vremenom se pogoršalo. Kako je napisao na svom Twitteru, "desna noga mu je u totalnom raspadu i treba pomoć".



>> Proveli smo popodne s čovjekom koji nosi križ od Rijeke do Zagreba. Natjerao nas je da se zamislimo



"Treba mi fizioterapeut"



Čuli smo se sa Sašom.



"Noga mi je daska. Popio sam tablete za bolove, ali daska je. Ma dobro je, klapa još, ali trebao bi mi fizioterapeut da je malo izmasira. Trenutno sam na potezu Draganić", javlja nam zadihani Saša.



"Nakljukao sam se tabletama, netko će doći i pomoći nositi. To smo riješili", dodaje.

ovako, desna noga je u apsolutnom raspadu, trebamo pomoć — Sale (@SasaPavlic) April 4, 2018



"Fizioterapeut riješen"



Sat vremena nakon objave članka na Indexu, Saša je uspio doći do fizioterapeuta.

Ljudi!!! FIZIOTERAPEUT RIJEŠEN👍 — Sale (@SasaPavlic) April 4, 2018



Ne gubeći optimizam, prepričava nam sretnu slučajnost koja mu se dogodila putem.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Kad sam krenuo iz Rijeke, ostavio sam auto parkiran na osami. Ponio sam ključ sa sobom. I sad, zove me jučer prijatelj, govori mi: 'Daj da ti maknem auto, nije mi problem.' Ja mu govorim: 'Kako ćeš maknut auto kad je ključ kod mene'. I ništa, poklopim slušalicu, napravim sto metara i naletim na prijateljicu u autu na cesti koja živi sto metara od mene u Rijeci. Dam joj ključ da ga odnese u Rijeku, da ga prijatelj preparkira. Tako da ne sumnjam da će uskoro naletjeti i neki fizioterapeut", priča nam Saša.Njegov dolazak u Zagreb očekuje se u četvrtak oko 11 sati.

ne smijem vas pozvati na okupljanje al dolazimo na Markov trg u četvrtak oko 11 — Sale (@SasaPavlic) April 3, 2018



Put prema Zagrebu



Saša Pavlić u subotu ujutro je radio u Rijeci, a nakon posla je, umjesto kući, s velikim drvenim križem krenuo prema Zagrebu. Razlog? Činjenica što teško bolesna djeca već mjesecima ne mogu dobiti lijekove, a u međuvremenu je odlučeno da se tri milijarde kuna potroši na polovne avione.



>> VIDEO Riječanin koji danima nosi križ zbog bolesne djece se ozlijedio, prijatelj križ sad nosi umjesto njega



Kap koja je prelila čašu



"Kap koja je prelila čašu bila je kad sam otvorio jedne dnevne novine i vidio da na jednoj stranici piše da država nema novaca za lijekove za djecu i šalje ih na klinička ispitivanja, a neka neće dobiti baš ništa. Na drugoj stranici bila je vijest o tri milijarde kuna koje će država dati za polovne avione. Mislim da bi to svakome trebalo upaliti alarm. Meni je upalilo i natjeralo me da napravim ovo što radim", rekao je Pavlić Indexu.



Saši se u ponedjeljak pridružio poznati aktivist Marin Miočić Stošić, a jučer mu je križ pomogao nositi Martin Rekov iz Zagreba.



Pavlić je rekao da je nošenje križa do Zagreba jednostavno poruka. A konačni cilj sada trojice hodača je Markov trg gdje poruku namjeravaju prenijeti vladajućima. Onima koji su i donijeli odluku da za avione ima, a za djecu nema.