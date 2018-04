Da, vaša bolnica može odlučiti da vaše dijete mora umrijeti

Foto: Facebook

LIJEČNICI bolnice u Liverpoolu u ponedjeljak su isključili aparate za održavanje na životu teško bolesnog dječaka Alfieja Evansa, nakon što je sud odbio zahtjev roditelja za nastavkom liječenja, piše New York Post.

Alfiejevi roditelji izgubili su niz bitaka protiv britanskog zdravstva i sudstva, koji su zaključili da je za dječaka najbolje da se isključe aparati za održavanje na životu te izjavili da bi svaki daljnji pokušaj liječenja bio uzaludan, bezobziran i nehuman. Sud je u veljači odobrio bolnici Alder Hey u Liverpoolu da prekine Alfiejevo liječenje.

Roditelji Tom Evans i Kate James žele prevesti sina u bolnicu u Rimu, povezanu s Vatikanom, gdje bi mogli potražiti nove metode liječenja. Unatoč odobrenju talijanskih vlasti za dodjelu državljanstva dječaku, britanski sud odbio je u utorak molbu roditelja za njegov premještaj u Italiju i odobrio im da Alfieja odvedu kući.

Sud je odbacio tvrdnju Alfiejevog oca da mu je stanje poboljšano, ali roditelji su najavili još jednu žalbu na prizivnom sudu, gdje je zakazano saslušanje za danas poslijepodne.

"Bolnica je osudila Alfieja na smrt"

Dječakov otac izjavio je da se u ovom slučaju radi o ubojstvu djeteta, jer je Alfie nastavio samostalno disati nakon isključivanja aparata. New York Post piše da "Alfie nije jedini dječak kojeg je neka britanska bolnica osudila na smrt".

"Papa Franjo pozvao je na premještaj dječaka u bolnicu u Rimu koja liječi djecu s oštećenjima mozga. Britanska bolnica odbila je premještaj. Bolnica ga je osudila na smrt", piše NYP.

