Tko je Alfie Evans, smrtno bolesni dječak za čiji život se bori i papa Franjo?

RODITELJI smrtno bolesnog Alfieja Evansa izgubili su posljednju u nizu bitki protiv britanskog zdravstva i sudstva u ponedjeljak, kada su 23-mjesečnom dječaku isključeni aparati za održavanje na životu, javljaju britanski mediji.



Alfie Evans već je mjesecima u središtu borbe njegovih roditelja protiv britanskog zdravstvenog i sudskog sustava, koji su zaključili da je za dječaka najbolje da se isključe aparati za održavanje na životu. Alfiejev otac Tom Evans rekao je da su liječnici isključili aparate u ponedjeljak, ali dječak je nastavio samostalno disati i dobio je kisik.

Alfie ima rijetku genetsku bolest zbog koje mu progresivno slabe mišići. U kolovozu prošle godine pretrpio je teško oštećenje mozga i liječnici su tada rekli da ne može biti izliječen.

Do posljednjeg razvoja događaja došlo je nakon što je britanski sud u veljači odobrio dječjoj bolnici Alder Hey u Liverpoolu isključivanje Alfiejevih aparata, a u ponedjeljak je odbijen zahtjev roditelja za nastavkom liječenja.

U obraćanju medijima izvan bolnice, Alfiejev otac je rekao: "Alfie sada prima kisik. Još uvijek diše, bori se koliko može, ali trebat će mu potpora u sljedećim satima. Bit će teško."

Ispred bolnice održana je ceremonija potpore malenom Alfieju, a bolnica je na Twitteru objavila da "neće komentirati njegovo stanje zbog poštovanja privatnosti dječaka i njegove obitelji".

Italija pristala dati Alfieju državljanstvo kako bi se u Rimu nastavilo liječenje

Ranije u ponedjeljak talijansko ministarstvo vanjskih poslova pristalo dati Alfieju talijansko državljanstvo, u nadi da će to omogućiti da bude hitno prevezen u Italiju, gdje bi se moglo nastaviti liječenje. Njegovi roditelji rekli su da se nadaju da će ga odvesti u bolnicu Bambino Gesu u Rimu, povezanu s Vatikanom.

Odvjetnik Alfiejevih roditelja Paul Diamond u ponedjeljak je na sudu izjavio da predstavnik talijanske vlade želi intervenirati u slučaj te zatražio više vremena do konačne odluke, ali odvjetnik koji zastupa bolnicu je rekao da talijansko državljanstvo neće ništa promijeniti za dječaka. Sudac je zatim odbio zahtjev roditelja uz riječi:

"Alfie je britanski građanin i bez sumnje je stanovnik Velike Britanije. Stoga spada pod nadležnost britanskog visokog suda."

Papa poziva na borbu za dječakov život

Papa Franjo u ponedjeljak je na Twitteru izrazio potporu Alfieju: "Dirnut molitvama i ogromnom solidarnošću za malog Alfieja Evansa, obnavljam svoj poziv da se posluša patnja njegovih roditelja i ispuni njihova želja za potragom za novim metodama liječenja."

Alfiejev otac posjetio je Papu 18. travnja i preklinjao ga da spasi dječaka.

