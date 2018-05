Dačić poručio Plenkoviću: Točno je da nismo isti, Srbija nije bila uz Hitlera

Foto: Hina

SRBIJANSKI šef diplomacije Ivica Dačić složio se danas s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem da Hrvatska i Srbija nisu iste, ističući da je razlika u tome što Srbija u Drugom svjetskom ratu nije bila uz Hitlera i provodila holokaust.

Plenković je ranije danas rekao da su Hrvatska i Srbija "dva svijeta", jer je nemoguće da neki hrvatski zastupnik skrnavi srpsku zastavu, kao što je to nedavno u Beogradu s hrvatskom zastavom učinio srbijanski ultranacionalistički zastupnik Vojislav Šešelj.

"Točno je da nismo jednaki, mi nismo bili na strani Hitlera, nismo provodili holokaust nad Židovima i Hrvatima, nismo tjerali Hrvate da nose obilježja kao što su Srbi i Židovi morali nositi tijekom Drugog svjetskog rata - Židovi žute, a Srbi plave trake", uzvratio je Dačić Plenkoviću.





"Srbija ne negira zločine, nego ih kažnjava"

Dodatna razlika je u tome što "Srbija ne negira zločine, nego ih kažnjava", smatra šef srbijanske diplomacije.

"Nismo isti jer mislimo da je ovo što Hrvatska radi čista glupost i da je bolje da se bavimo razvojem naših odnosa, nego da vodimo diplomatski rat. I Plenković sve to zna, ali misli da mu to donosi političke bodove. I to je žalosno", rekao je novinarima Dačić koji je u posjetu Indiji.

Pojasnio je svoju nedavnu izjavu da će Hrvatska, ako želi, dobiti diplomatski rat. "Ja nisam govorio o ratu, nego o diplomatskom ratu koji Hrvatska izaziva", rekao je srbijanski ministar reagirajući na Plenkovićevu izjavu da u odnosima Hrvatske i Srbije nije dobro koristiti riječ "rat".

Napetosti krenule nakon zabrane ulaska Vulina u Hrvatsku

Diplomatske napetosti između dviju susjednih zemalja izbile su kada je srbijanski ministar obrane Aleksandar Vulin izjavio da o njegovu dolasku u Hrvatsku "može odlučiti vrhovni komandant Vojske Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, a nikako o tome ne mogu odlučiti hrvatski ministri".

Službeni Zagreb mu je zbog toga zabranio dolazak u Hrvatsku, a Beograd je uzvratio istom mjerom i nepoželjnom osobom u Srbiji proglasio hrvatskog ministra obrane Damira Krstičevića.

Plenković je potvrdio da će tijekom tjedna razgovarati s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, no nije otkrio hoće li tema biti Srbija i povlačenje novih mjera kao odgovor na sankcije Krstičeviću.