Dok USKOK istražuje Martinu Dalić, njeni Borgovci i dalje dižu milijune

Da je premijer Plenković istinski zainteresiran za borbu protiv korupcije, jasno je da bi od vladinog povjerenika tražio da se raskine ugovor sa savjetnicima koji su pisali Lex Agrokor. No on to nije napravio ni nakon ostavke Ante Ramljaka, pa ni sada kada je, nakon Indexove objave mailova, otišla Martina Dalić, oko koje prema najnovijim informacijama Uskok provodi izvide.



Texo i Altera uprihoduju oko milijun kuna mjesečno



Texo Management, tvrtka u kojoj je Ramljak bio zaposlen i mjesec i pol dana nakon što je postao povjerenik, i dalje ubire svojih 971.576 kuna mjesečno. U godinu dana angažmana uprihodila je 11,6 milijuna kuna. Ako bi uspjeli postići nagodbu u srpnju, ukupan iznos zarade Texo Managementa, popeo bi se na više od 14 milijuna kuna i to ne računajući naknadu za uspjeh (tzv. success fee) koji mjesecima problematiziramo, a Peruško ga i dalje skriva.



Naime, AlixPartnersu, preko kojih su formalno angažirali skupinu Borg, na kraju obavljenog posla pripast će naknada za uspjeh od oko 60 milijuna kuna, a još uvijek nismo doznali što je definirano kao uvjet uspjeha, niti koliko od tog iznosa pripada Texu i drugim konzultantima.





Altera, tvrtka Branimira Bricelja iz skupine Borg, i dalje ima honorar od 981.468 kuna mjesečno, što znači da je u godinu dana uprihodila 11,7 milijuna kuna. Index je objavom mejlova dokazao da su domaći savjetnici odabrali AlixPartners, koji je potom njih angažirao, što djeluje kao školski primjer namještanja poslova i izvlačenja novca.Posao u Agrokoru dobio je član Borga Tonći Korunić, njegov Interkapital bio je na listi savjetnika koja je novinarima podijeljena u studenom, nakon niza Indexovih tekstova. Nedavno su Indexu potvrdili da je njihov angažman trajao od 25. travnja do 25. studenog, no iznos honorara koji su ugovorili nikad nije objavljen.Tvrtka Šavorić i partneri, čiji je osnivač Boris Šavorić pisao Lex Agrokor, koji je potpredsjednica vlade zvala Lex Šavorić, otišao je iz Agrokora nakon što je otkriveno da je izvanredni povjerenik imao mail adresu na domeni savoric.com. Profesionalnu etiku i neovisnost tvorca Lexa već smo problematizirali zbog činjenice da je istovremeno radio za državu i kao pravni savjetnik VTB banke, koja je kasnije dobila status promatrača u Privremenom vjerovničkom vijeću.Spomenimo da je u Agrokoru angažirano još nekoliko savjetnika koji nisu bili pripadnici skupine Borg. Ali su bili bliski bivšoj potpredsjednici Dalić. Tu prvenstveno mislimo na Komunikacijski ured Laco i Colić, koji je u vrijeme pisanja Lexa radio za Ministarstvo gospodarstva. Od ožujka do lipnja 2017. Indexu su objašnjavali da je ukupan, tromjesečni ugovor bio vrijedan 245.625 kuna te da su angažirani kako bi javnost informirali o mjerama koje provodi Ministarstvo Martine Dalić.Kristina Laco, odnosno njezina tvrtka, kasnije je dobila posao u Agrokoru, mjesečni honorar od 297.276 kuna. U godinu dana rada Komunikacijski ured Laco i partneri zaradio je oko 3,6 milijuna kuna. Kako su i oni među podizvođačima AlixPartnersa, pretpostavljamo da im pripada naknada za uspjeh.U Agrokoru su angažirani i odvjetnici Gajski, Grlić, Prka i partneri, a već smo pisali i o angažmanu društva Bogdanović, Dolički i partneri. Ova dva društva nisu bila spominjana među Borgovcima, no ono što je posebno zanimljivo, Tin Dolički mijenjao je dres usred utakmice Odvjetnik Dolički nije spominjan u mejlovima među autorima Lexa, ali je postao savjetnik bivšeg povjerenika Ante Ramljaka nakon što je prvo zastupao jednog od važnih vjerovnika, američki fond Knighthead. U izjavi za Index kazao je kako američki strvinari nisu mogli u tri sata naći drugog odvjetnika. U Hrvatskoj odvjetničkoj komori su nam u listopadu 2017. godine kazali kako istražuju je li bilo povrede etičkog kodeksa u slučaju Dolički. Istu su nam formulaciju davali i za Šavoriće. Koliko pravni savjetnici koji su i dalje angažirani u Agrokoru zarađuju, javnosti nije poznato.Nakon Ramljakovog odlaska Fabris Peruško obećao je objaviti točne iznose honorara po savjetnicima, no to do današnjeg dana nije napravio. Ukupan iznos savjetnika, stranih i domaćih, među kojima i AlixPartners koje su odabrali Borgovci, procjenjuje se na 69 milijuna eura, dakle oko 510 milijuna kuna.