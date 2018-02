INDEX OTKRIVA Ramljakova savjetnica, za koju tvrdi da je nije angažirao, u isto vrijeme radila i za ministricu Dalić

Foto: FAH, Index



AGROKOROVA PR konzultantica Kristina Laco, za koju sad Ante Ramljak tvrdi da je nije osobno angažirao, radila je i za Martinu Dalić u vrijeme vladina preuzimanja Todorićeve kompanije.



>>Ramljak je pisao zakon koji mu donosi 860.000 kuna godišnje, a bivšoj firmi 12 milijuna. I nikome nije ništa čudno



Čim je Ante Ramljak preuzeo Cibonin toranj, predstavio je svoju grupu savjetnika kojih se nakon objave ogromnog honorara za njegovu bivšu tvrtku pokušava odreći, tvrdeći da ih nije angažirao on nego njegov savjetnik za restrukturiranje AlixPartners.



Među njima su bili Tomislav Matić, Branimir Bricelj i Kristina Laco, za koje smo u utorak objavili kolike honorare dobivaju. Laco novinari dobro poznaju jer je uz Ramljaka bila na svim brifinzima i pomagala mu oko komuniciranja. Sada nas pokušavaju iz Agrokora uvjeriti kako su to zapravo savjetnici AlixPartnersa, iako smo svi na novinarskim brifinzima svjedočili da Laco savjetuje – baš Ramljaka.



Za razliku od Matića i Bricelja, Laco ima stvarno uspješnu tvrtku s milijunskim prihodima i nizom poznatih klijenata.



No koliko je njezin honorar unosan u Agrokoru, premda tri puta manji od Matićeva, jasno je kad vidimo kako svoje usluge naplaćuje drugima.



Konkretno, potpredsjednici vlade Martini Dalić. Komunikacijski ured Colić i Laco ugovorio je posao s Ministarstvom gospodarstva, prije onog u Agrokoru.



Tjedna naknada u Agrokoru 74.319 kuna, u Ministarstvu 20.469 kuna



Pronašli smo u javnoj nabavi tromjesečni ugovor Komunikacijskog ureda Colić i Laco, ugovoren jednostavnom nabavom - što znači da nisu morali raspisati natječaj.



Tromjesečni ugovor Komunikacijskog ureda Colić i Laco s Ministarstvom gospodarstva vrijedan je 245.625 kuna, što je manje od onoga što u Agrokoru zarade za mjesec dana.





Za mjesec dana u Agrokoru Laco i partneri dobiju 297.276 kuna, odnosno godišnje uprihode 3,6 milijuna kuna. Tjedna naknada za PR u Agrokoru iznosi dakle 74.319 kuna, a u Ministarstvu 20.469 kuna.Ne ulazeći u broj angažiranih ni kompleksnost posla, mada nam se čini da je krizno i kod jednih i kod drugih jer je Agrokor u stečaju, a Dalić nadzire vladina povjerenika kojeg je sama postavila, samo smo usporedili vrijednost ugovorenih PR poslova.No, u Ministarstvu tvrde da Laco uopće nije bila angažirana oko kriznog komuniciranju, nego samo na jednom EU projektu."Ministarstvo gospodarstva bilo je angažiralo Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri na obavljanju poslova odnosa s javnošću radi informiranja hrvatskih gospodarstvenika i cjelokupne javnosti o mjerama koje provodi Ministarstvo sukladno Operativnom programu konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (članak 1. Ugovora).Angažman je bio ugovoren na period od tri mjeseca, od 13. ožujka do 13. lipnja 2017. godine, s mjesečnim fondom 30 sati savjetnika rang 1 i 25 sati savjetnika rang 2, za iznos od 65.500 kuna mjesečno uvećano za PDV.Agencija je Ministarstvu u tom periodu pružila podršku u planiranju i realizaciji niza aktivnosti kojima je promoviran Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK), prije svega među gospodarstvenicima koje se željelo potaknuti na sudjelovanje u ovom programu. Radeći sa stručnim službama Ministarstva agencija je doprinijela i podizanju razine znanja i stručnosti zaposlenika Ministarstva koji i dalje rade na komunikaciji OPKK. Nakon ovog angažmana drugog angažmana navedene agencije nije bilo. Potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić nije do sada osobno angažirala niti ovu niti bilo koju drugu agenciju i ne namjerava to činiti niti ubuduće", odgovorili su Indexu.Zanimljivo je što se projekt informiranja datumski poklopio s krizom u Agrokoru, angažman je počeo u ožujku kada se pripremao Lex Agrokor i dolazak vladina povjerenika, a završio u lipnju, baš kada je ugovoren roll-up, ključni posao kojim su unaprijed dogovoreni ključni elementi nagodbe.Tako je ista PR tvrtka u isto vrijeme radila za Martinu Dalić i Ramljaka i oba posla uspjela dogovoriti mimo natječaja. U Ministarstvu ga nisu bili dužni provesti, a Ramljak je zauzeo privatnu kompaniju u kojoj radi što hoće.Bi li neka druga tvrtke jednako dobro odrađivala posao u Agrokoru, ne možemo znati, jer vladin povjerenik nije konzultante birao na natječaju.Tako je i Laco očito uzeo na preporuku Martine Dalić, HDZ-ove potpredsjednice vlade koja ga je izmislila i nadzire njegovo upravljanje kompanijom - u kojoj će 500 milijuna kuna podijeliti - ortaci.