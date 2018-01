Eksplozija kod metroa u Stockholmu, dvoje ozlijeđenih

Screenshot: RT

NEPOZNATA naprava eksplodirala je pored stanice podzemne željeznice na jugozapadu Stockholma.



Kako javlja The Local, 60-godišnji muškarac teško je ozlijeđen. On je navodno podigao s tla predmet koji je eksplodirao. Ozlijeđena je i 45-godišnja žena.









Policija ne vjeruje da događaj ima veze s terorizmom. "Zasad smatramo da ovo nije bilo usmjereno niti na ozlijeđenog muškarca", rekli su iz policije.

Svjedok je za Aftonbladet kazao kako je čuo da se radi o ručnoj granati. "Živim ovdje 40 godina, ovo je prvi put da se tako nešto dogodilo. Čuo sam glasnu eksploziju", rekao je za AFtinbladet Dragan Stanković.

