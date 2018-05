Erdogan izbacio izraelskog ambasadora iz Turske, Izrael oštro odgovorio

Foto: Hina/EPA

IZRAEL je izbacio turskog izaslanika iz države nakon što je Turska naredila izraelskom ambasadoru u Ankari da privremeno napusti državu.

Izrael je odlučio izbaciti turskog izaslanika u Jeruzalemu iz države nekoliko sati nakon što je izraelski ambasador izbačen iz Ankare zbog sukoba u Gazi, u kojem je ubijeno 60 Palestinaca.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan objavio je na Twitteru: "Netanyahu je premijer države aparthejda... Krv Palestinaca je na njegovim rukama i ne može prikriti zločine napadajući Tursku. Želite li lekciju iz humanosti? Pročitajte 10 zapovijedi."

Netanyahu is the PM of an apartheid state that has occupied a defenseless people's lands for 60+ yrs in violation of UN resolutions.



He has the blood of Palestinians on his hands and can't cover up crimes by attacking Turkey.



Want a lesson in humanity? Read the 10 commandments.