FOTO Snijeg je zatrpao Hrvatsku i paralizirao promet. Što nas čeka idućih dana?

SNIJEG koji je po prvi puta u ovoj godini ozbiljnije padao, sa sobom je, uz idilični ugođaj za najmlađe, donio i pregršt problema onima koji su danas krenuli na put.

Zbog snijega, koji je počeo padati još u petak, se tako tijekom subote u Gorskom kotaru, Lici, Slavoniji, Hrvatskom primorju, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prometovalo otežano, a došlo je i do nekoliko prometnih nesreća.

Uvjeti na cestama

Zbog snijega u Gorskom kotaru, Lici, Slavoniji, Hrvatskom primorju, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj cijelu se subotu, kako je rečeno, prometuje otežano, a trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i Rijeci, te obrnuto, javljaju iz HAK-a.



Podsjećaju da su zimski uvjeti i zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama dok je za ostala vozila obavezna zimska oprema na autocestama:



-A1 između čvorova Bosiljevo i Maslenica,

-A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Bosiljevo,

-na državnoj cesti DC1 Pavučnjak-Karlovac-Udbina-Knin,

-staroj cesti kroz Gorski kotar između Karlovca i Rijeke (DC3),

-na svim državnim, županijskim i lokalnim cestama u Lici i Gorskom kotaru,

-te na pojedinim cestama u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

Zatvorene prometnice

Za sav promet zatvorene su ceste (zbog snijega ili stabala na kolniku):



-državna cesta DC32 državna DC218 Dobroselo-Mazin-Bruvno;

-županijske ŽC5032 Crni Lug-Gornje Jelenje (obilazak je DC32 Delnice-Crni Lug), ŽC5062 Lič-Lukovo;

-lokalna cesta Mlinari-Vrbovsko (LC58033),

-ŽC 5162 Smiljan-Rosulje-Novoselo (zbog vode na kolniku)

-LC58031 Zalesina-Stari Laz (obilazak Kupjak-Ravna Gora-Stari Laz(ŽC5034/1/ i ŽC5069).



Iz HAK-a javljaju i kako je zbog olujnog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) na snazi zabrana prometa za pojedine skupine vozila:



-između Karlobaga i Svete Marije Magdalene smiju prometovati samo osobna vozila,

-između Bakra i Novog Vinodolskog zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila),

-između Novog Vinodolskog i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupinu vozila).

Na dionici autoceste A7 između čvorova Draga i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).





Vozače iz HAK-a upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, na put ne kreću bez propisne zimske opreme, a ako je moguće neka odgode putovanje.

Visine snijega

Prema podacima dostupnim na DHMZ-u, najviše snijega tijekom subote je palo na Zavižanu, čak 149 centimetara. Potom slijedi Par sa 69 centimetara snijega te Ogulin s 56 centimetara.





Što donosi nedjelja?



Kako javlja DHMZ, vrijeme će se tijekom nedjelje smiriti. Snijeg je moguć u prijepodnevnim satima, i to u gorskim područjima.



Na istoku zemlje očekuj se sunčano i djelomice sunčano vrijeme, dok će u jutarnjim satima biti dosta magle.



Slično vrijeme očekuje i središnju Hrvatsku, s maglom u prijepodnevnim te umjerenom naoblakom u popodnevnim satima. Jutarnje temperature na istoku zemlje kretat će se od -4 do -2°C, dok će se u središnjoj Hrvatskoj kretati od -6 do -4°C. U popodnevnim satima temperature će se kretati od 4 do 5°C.



U Istri se sutra očekuje sunčano vrijeme s malom naoblakom, dok je slaba kiša mjestimice moguća s noći u subotu na nedjelju. Temperature će se kretati od 1 do 2°C u prijepodnevnim satima, odnosno od 6 do 8°C u popodnevnim satima.



Snijeg u gorskoj Hrvatskoj



U gorskoj Hrvatskoj u prijepodnevnim satima nedjelje se očekuje slab snijeg koji će prestati do poslijepodnevnih sati, jutarnje temperature će se kretati od -9 do -5°C, dok se u popodnevnim satima očekuju temperature od 3 do 4°C.



U Dalmaciji je prijepodne moguća slaba kiša. Očekuje se i slaba do umjerena bura, dok će se temperature u jutarnjim satima kretati od 5 do 7°C, a danju oko 10°C.



Na jugu Hrvatske očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme s povremenom kišom. Temperature će se kretati od 3 do 4°C u jutarnjim satima te od 9 do 10°C u popodnevnim satima.



Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, na Jadranu većinom umjerena bura, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak.





Od srijede opet moguć snijeg



Očekuje se i kako će u ponedjeljak i utorak na kopnu prevladavati djelomice sunčano vrijeme, uz moguću maglu u jutarnjim satima. Od sredine tjedna očekuje se promjenjivije vrijeme, pa je tako moguć i povremen snijeg.



Na Jadranu se pak početkom tjedna očekuje djelomice ili pretežno sunčano i suho. U utorak potkraj dana mjestimice kiša, koja u srijedu može biti i izraženija. Nakon slabe do umjerene bure i sjeverozapadnjaka, zapuhat će jugozapadnjak i jugo, koje će jačati, a sredinom tjedna na sjevernom dijelu ponovno okretati na buru, javlja DHMZ.