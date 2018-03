Gradonačelnik Slavonskog Broda podnio kaznenu prijavu protiv Croduxa zbog zagađene vode

Foto: Ivica Galović/Pixsell

NA SJEDNICU Stožera Civilne zaštite Brodsko-posavske županije i Grada Slavonskog Broda zbog onečišćenja vode na vodocrpilištu u tom gradu u subotu su došli premijer Andrej Plenković i ministri Damir Krstičević i Tomislav Ćorić, a gradonačelnik Mirko Duspara je prije početka sastanka najavio da je podnio kaznenu prijavu protiv tvrtke Crodux.

"Podnio sam kaznenu prijavu protiv Croduxa. Ovdje se očito zna tko je odgovoran za ovo onečišćenje. Uz to, pokušali su umanjiti razmjere onečišćenja kad su ustvrdili da je tijekom ispitivanja produktovoda isteklo samo 150 litara naftnih derivata", rekao je Hini slavonskobrodski gradonačelnik Mirko Duspara.



Stanovnici Slavonskog Broda i okolnih općina koje se opskrbljuju sa slavonskobrodskog vodocrpilišta ostali su u subotu bez pitke vode, jer je utvrđeno da je voda onečišćena ugljikovodicima i ne može se koristiti niti nakon prokuhavanja.



Gradonačelnik Mirko Duspara onečišćenje vode povezuje s ekološkim incidentom koji se dogodio u srijedu kada je tijekom tlačnog ispitivanja dijela produktovoda od rafinerije u Bosanskom Brodu do Slobodnice došlo je do istjecanja naftnih derivata. Ispitivanje je provodila tvrtka Crodux d.o.o. radi moguće prenamjene u plinovod kojim bi se opskrbljivala rafinerija u Bosanskom Brodu.





Ta je tvrtka u subotu ustvrdila da se zagađenje vode ne može dovoditi u vezu s izlijevanjem oko 150 do 200 litara benzina prilikom testiranja produktovoda, jer se taj ekološki incident dogodio na lokaciji Slobodnica, koja je 2,8 do 5 kilometara udaljena od vodocrpilišta.Prema Dusparinim riječima, produktovod se nalazi na dubini od tri metra i onečišćenje je znatno veće."Da je Crodux htio ozbiljno pristupiti sanaciji, trebao je ukloniti svu zemlju oko mjesta na kojem je došlo do isticanja naftnih derivata. Umjesto toga oni su samo skinuli sloj od desetak centimetara i uklonili travu koja je spržena", rekao je Duspara.Ispred slavonskobrodske gradske uprave, gdje se održava sastanak Stožera civilne zaštite, predsjednika vlade dočekali su zabrinuti roditelji koji su zatražili da poduzme mjere koje će Brođane zaštititi od zagađenja.Iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike u petak su izvijestili kako je Inspekcija zaštite okoliša u Slavonskom Brodu poduzela niz radnji vezanih za ekološki incident od 28. ožujka kad se izlila nafta na zapadnom ulazu u Slavonski Brod te utvrdila da sanacija nije zadovoljavajuća i od nadležne tvrtke zatražila uklanjanje onečišćenja preostalog na manjoj površini.