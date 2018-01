HAC pokušao zataškati da su se vozači ralice opijali usred radnog vremena, prije tragične nesreće

Foto: Goran Kovačić/Pixsell



RTL DIREKT došao je u posjed dokumenata unutarnje kontrole HAC-a, koja istražuje kako je došlo do teške prometne nesreće u kojoj je poginuo njihov vozač ralice na badnju večer kod Rijeke.

>> Tragedija u božićnoj noći kod Rijeke: Prevrnula se ralica, vozač poginuo, suvozač teško ozlijeđen



>> POZNATI DETALJI TRAGEDIJE NA BOŽIĆ Vozaču ralice vjerojatno je stalo srce, a nakon toga je došlo do prevrtanja



Podsjetimo, 50-godišnji Saša Repeša iz Rijeke vozio je ralicu HAC-a koja se prevrnula na autocesti Rijeka - Zagreb te zabila u zaštitnu ogradu.



Rezultati obdukcije pokazali su da nije preminuo uslijed nesreće, već je vjerojatno umro od zastoja srca, nakon čega je uslijedila nesreća.



Satima bili u kafiću



U satima koji su prethodili nesreći, pokojnik i nekoliko njegovih kolega angažiranih na toj dionici autoceste, umjesto da kolnik nastave posipavati solju - usred smjene otišli su u kafić. Ondje su neki od njih satima pili alkohol, a onda sjeli za volan. Sve ovo istražuje i unutarnja kontrola Hrvatskih autocesta, javlja RTL Direkt.



Te noći dvije ralice krenule su na posao iz Tehničke jedinice u Čavlima oko 22 sata. Posipali su autocestu solju između Čavla i Vrata u smjeru Zagreba, i odjednom, usred smjene, otišli u obližnji kafić.



Prije nesreće, a za trajanja smjene, četvero radnika HACa parkiralo je ralice u blizini naplatne postaje u Vratima, a više od idućih tri sata proveli su u obližnjem ugostiteljskom objektu.



Podaci s GPS-a



Iz HAC-a gotovo pa potvrđuju da njihovi radnici nisu dovršili posipavanje.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Naglašavamo da se radilo o preventivnom posipavanju te da u trenutku nesreće nije postojala opasnost zaleđivanja, s obzirom da je dionica posipana u smjeni prije nesreće", poručuju.Prema podacima s GPS-a u kafiću su bili, a neslužbeno - neki od njih i pili alkohol gotovo 4 sata - od 22:30 pa sve 02:30. Da bi 20-ak minuta kasnije zbog srčanog udara vozač jedne od ralica sletio s ceste i prevrnuo se te poginuo u blizini izlaza Čavle. Poginuli je, tvrde neki njegovi kolege, bio trijezan. A od preostale trojice radnika, neslužbeno, jednom je pet sati nakon nesreće izmjereno promil i pol alkohola u krvi. Nije najjasnije jesu li i koliko popili i preostala dvojica.Neslužbeno, vozači ralica te su noći vozili i brže od dopuštenog - 90 kilometara na sat. Zbog svega su prijavljena trojica radnika, ali i šef smjene te svu četvoricu čeka disciplinski postupak.Iz HAC-a su u priopćenju poručili da će na temelju nalaza unutarnje kontrole provesti postupak uvtrđivanja odgovornosti radnika te u konačnici donijeti i odgovarajuće mjere.Hrvatske autoceste očito skrivaju javnosti da su im spomenuti djelatnici te noći bili alkoholizirani, i da su time ugrozili sigurnost ostalih sudionika u prometu. Jasno je to iz povjerljivih očitovanja koja su spomenuti vozači i suvozači ralica morali napisati nakon nesreće, koja je RTL objavio:Prvi vozač tako navodi: "Došli smo do naplatnih kućica Vrata te smo otišli u gostionu. Tamo smo se zadržali do 2 i 20 i pila se žestica".Drugi djelatnik, suvozač ralice spominje: "Po dolasku u kafić došla su i naša dva vozača te su počeli piti žestoka pića, šta im nije bio običaj, takve stvari raditi dok upravljaju kamionima.

Platio sam prvu turu pića i rekao ajmo dečki, na šta su se oni oglušili i dalje naručivali alkoholna pića. Ja sam i dalje pio cedevitu.



Uočio sam da je vozač vidno pijan te da nije u stanju voziti. Više puta sam ga zamolio da mi da ključeve da ja nastavim sa vožnjom, ali on je to odbijao i bio je drzak.



Više puta zaredom sam pitao vozača da li je u stanju voziti i rekao je da može voziti bez problema, na što sam ja rekao da ne vozi ako je pijan. Njegov odgovor je bio - ajde mali ne pričaj gluposti, jučer si došao u firmu i sad ćeš meni govoriti kako ću voziti".